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Συναγερμός στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Το πλήρωμα έτοιμο για εκκένωση λόγω διαρροής
Διάστημα 05 Ιουνίου 2026, 17:45

Συναγερμός στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Το πλήρωμα έτοιμο για εκκένωση λόγω διαρροής

Οι αστροναύτες της NASA κατέφυγαν σε σκάφος διαφυγής ενώ οι ρώσοι συνάδελφοί τους προσπαθούν να κλείσουν την τρύπα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Upd:5.06.2026, 18:11
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Οι αστροναύτες της NASA στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) έλαβαν εντολή να καταφύγουν στο σκάφος τους και να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν το τροχιακό συγκρότημα λόγω διαρροής αέρα, ανακοίνωσε την Παρασκευή η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Τα τέσσερα μέλη της αποστολής Crew-12 της NASA -δύο Αμερικανοί, ένας Γάλλος και ένας Ρώσος- έλαβαν εντολή στις 16.04 ώρα Ελλάδας να καταφύγουν στο σκάφος Crew Dragon που παραμένει σταθμευμένο στον ISS. Μαζί τους βρίσκεται και ένας πέμπτος αστροναύτης, ο Κρις Ουίλιαμς της NASA, ο οποίος είχε φτάσει στον ISS με προηγούμενη αποστολή.

Και οι πέντε κλήθηκαν να φορέσουν τις στολές τους για ενδεχόμενη αποσυμπίεση.

Στο μεταξύ, οι υπόλοιποι τρεις ρώσοι κοσμοναύτες στον ISS προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη διαρροή αέρα.

Μικρές διαρροές συνεχίζονταν εδώ και χρόνια στη γερασμένη ρωσική υπομονάδα Zvezda του σταθμού, ωστόσο η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos δεν έχει καταφέρει να προσδιορίσει την αιτία και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Ελλείψει καλύτερης λύσης, το πλήρωμα του ISS κλείνει τις τρύπες με κόλλα, μονωτική ταινία και άλλα πρόχειρα μέσα.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της NASA που μίλησε ανώνυμα στο Reuters, η διαρροή ήταν σχετικά περιορισμένη μέχρι τη Δευτέρα, οπότε διπλασιάστηκε από τη μία λίβρα αέρα (453 γραμμάρια)  την ημέρα στις δύο.

«Μετά τον εντοπισμό νέων διαρροών, η Roscosmos αποφάσισε να προχωρήσει την Παρασκευή σε μια πιο εκτεταμένη επιχείρηση επισκευής» ανέφερε στο Χ η εκπρόσωπος της NASA Μπέθανι Στίβενς.

«Για προληπτικούς λόγους, η NASA έδωσε εντολή και στα τέσσερα μέλη του πληρώματος SpaceX Crew-12 της υπηρεσίας, καθώς και στον αστροναύτη της NASA Κρις Γουίλιαμς, να βρίσκονται σε αυξημένη κατάσταση ετοιμότητας ασφαλείας στο σκάφος διαστημόπλοιο Dragon όσο διαρκούν οι εργασίες επισκευής» δήλωσε.

Τα μέλη της αποστολής Crew-12 πριν από την αναχώρησή τους τον Φεβρουάριο. Από αριστερά, ο Ρώσος Αντρέι Φεντιάεφ, οι Αμερικανοί Τζακ Χάθαγουεϊ και Τζέσικα Μέιρ και η Γαλλίδα Σοφί Αντενό (NASA)

Τα μέλη της αποστολής Crew-12 πριν από την αναχώρησή τους τον Φεβρουάριο. Από αριστερά, ο Ρώσος Αντρέι Φεντιάεφ, οι Αμερικανοί Τζακ Χάθαγουεϊ και Τζέσικα Μέιρ και η Γαλλίδα Σοφί Αντενό (NASA)

Σχέδιο ετοιμότητας

Ήδη από τον Οκτώβριο του 2024, η NASA είχε αρχίσει να καταρτίζει σχέδιο ετοιμότητας για την απομάκρυνση των αστροναυτών της σε περίπτωση μεγάλης διαρροής.

Μέχρι τότε η Roscοsmos είχε καταγράψει τέσσερις σοβαρές ρωγμές και ακόμα 5ο «ζητήματα ανησυχίας».

Πέρυσι τον Ιούνιο,  τέσσερις ιδιώτες αστροναύτες που θα ταξίδευαν στον ISS με μισθωμένο σκάφος της SpaceX αναγκάστηκαν να αναβάλουν το ταξίδι λόγω διαρροής.

H ρωσική υπομονάδα Zvezda σε φωτογραφία που τραβήχτηκε το 2000 από το διαστημικό λεωφορείο Atlantis κατά την αναχώρησή του από τον ISS (NASA)

H ρωσική υπομονάδα Zvezda σε φωτογραφία που τραβήχτηκε το 2000 από το διαστημικό λεωφορείο Atlantis κατά την αναχώρησή του από τον ISS (NASA)

Σε τροχιά εδώ και 25 χρόνια, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, μια κοινοπραξία των ΗΠΑ, της Ρωσίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας και της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας ESA, έχει ξεπεράσει κατά πάνω από δέκα χρόνια την ονομαστική διάρκεια ζωής του.

Στην έκθεσή του το 2024, ο Γενικός Επιθεωρητής της NASA αναγνώρισε 588 εξαρτήματα που λειτουργούν πέρα από την ονομαστική διάρκεια ζωής. Η εύρεση ανταλλακτικών γίνεται δύσκολη καθώς οι προμηθευτές σταματούν την πραγωγή.

Ο ISS προγραμματίζεται να καταστραφεί το 2031 πέφτοντας στην ατμόσφαιρα. Τον Ιούνιο του 2024, η SpaceX εξασφάλισε συμβόλαιο 843 εκατ. δολαρίων για την ανάπτυξη του σκάφους που θα δώσει στον σταθμό το τελευταίο σπρώξιμο.

Για μετά το 2030 η NASA συγχρηματοδοτεί την ανάπτυξη ιδιωτικών διαστημικών σταθμών, μεταξύ άλλων της Airbus και της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος.

Αν και παραμένει ασαφές αν η αγορά ιδιωτικών σταθμών είναι βιώσιμη, αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι μια εμπορική υποδομή στη θέση του ISS είναι απαραίτητη προκειμένου να ανταγωνιστούν οι ΗΠΑ τον διαστημικό σταθμό της Κίνας.

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