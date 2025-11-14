Πίσω στη Γη οι αστροναύτες που εγκλωβίστηκαν στον κινεζικό διαστημικό σταθμό

Ευτυχώς, η περιπέτεια διήρκεσε μόνο εννέα ημέρες αντί για εβδομάδες: τρεις αστροναύτες που είχαν εγκλωβιστεί στον κινεζικό διαστημικό σταθμό Tiangong λόγω βλάβης επέστρεψαν την Παρασκευή στη Γη με διαφορετικό σκάφος.

Οι τρεις αστροναύτες –Τσεν Ντόνγκ, Τσεν Τσογκρούι και Ουάνγκ Τζιε- είχαν φτάσει στον Tiangong με την αποστολή Shenzhou-20 πριν από έξι μήνες, και ήταν προγραμματισμένο να αποχωρήσουν στις 5 Νοεμβρίου μετά την άφιξη των αντικαταστατών τους με την αποστολή Shenzhou-20.

Το ταξίδι αναβλήθηκε λόγω πρόσκρουσης διαστημικών στο σκάφος Shenzhou-20, όπως είχε αναφέρει η κινεζική Υπηρεσία Επανδρωμένων Διαστημικών Αποστολών (CMSA). Στη νέα της ανακοίνωσε έδωσε για πρώτη φορά λεπτομέρειες για τη φύση της βλάβης, αναφέροντας ότι «μικροσκοπικές ρωγμές» είχαν εντοπιστεί σε ένα παράθυρο του σκάφους.

«Η κάψουμε δεν πληροί τις προδιαγραφές ασφάλειας για επανδρωμένη πτήση. Το Shenzhou-20 θα παραμείνει σε τροχιά για να πραγματοποιήσει πειράματα» ανέφερε η υπηρεσία.

Οι τρεις άνδρες επέστρεψαν τελικά με το Shenzhou-21, το οποίο έπεσε με αλεξίπτωτο το απόγευμα της Πέμπτης στην αυτόνομη περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας.

Το πρόβλημα είναι τώρα ότι το νέο πλήρωμα του σταθμού δεν έχει σκάφος να επιστρέψει στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η CMSA ανέφερε ότι το επόμενοι σκάφος, Shenzhou-22, θα εκτοξευτεί «σε κατάλληλη στιγμή στο μέλλον».

Η βλάβη στο σκάφος της επιστροφής αναδεικνύει τους κινδύνους που δημιουργούν τα διαστημικά σκουπίδια. «Λόγω της μεγάλης αύξησης των τροχιακών συντριμμιών, η πιθανότητα βλάβης σε σκάφη έχει αυξηθείο σημαντικά» δήλωσε στο Reuters ο Ιγκόρ Μαρίριν, μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Κοσμοναυτικής στη Μόσχα.

Το περιστατικό θυμίζει την περυσινή περιπέτεια δύο αμερικανών αστροναυτών που εγκλωβίστηκαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) λόγω βλάβης στο Starliner, το νέο σκάφος της Boeing που πραγματοποιούσε την παρθενική του πτήση.

Αντί για οκτώ ημέρες που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο, οι δύο αστροναύτες έμειναν σε τροχιά για εννέα μήνες.