Επειτα από εννέα μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ), αντί για οκτώ ημέρες που είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει η παραμονή τους, οι αμερικανοί αστροναύτες Μπουτς Γουίλμορ και Σάνι Γουίλιαμς επέστρεψαν στη Γη (φωτογραφία της NASA TV via Reuters, επάνω, λίγο πριν την προσθαλάσσωση της κάψουλας).

Η κάψουλα της SpaceX που τους έφερε πίσω, μαζί με τον αμερικανό αστροναύτη Νικ Χέιγκ και τον ρώσο κοσμοναύτη Αλεξάντρ Γκορμπούνοφ προσθαλασσώθηκε χωρίς απρόοπτα στ’ ανοικτά των ακτών της Φλόριντας λίγο πριν τις 6 το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα χθες Τρίτη προς Τετάρτη ώρα Ελλάδας).

Ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σάνι Γουίλιαμς έφθασαν στον ΔΔΣ τον Ιούνιο, με σκάφος Starliner της Boeing. Υποτίθεται πως θα παρέμεναν εκεί για οκτώ ημέρες, όμως τεχνικά προβλήματα ανάγκασαν την αμερικανική διαστημική υπηρεσία ν’ αλλάξει τα σχέδιά της.

Τα τεχνικά προβλήματα του Starliner υποχρέωσαν τη NASA ν’ απευθυνθεί στην εταιρία SpaceX του Ελον Μασκ. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η NASA και η SpaceX έστειλαν στο διάστημα δύο αστροναύτες αντί για τέσσερις, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά, προκειμένου ν’ αφήσουν ελεύθερες θέσεις για τον Γουίλμορ και τη Γουίλιαμς στην επιστροφή.

We’re getting our first look at #Crew9 since their return to Earth! Recovery teams will now help the crew out of Dragon, a standard process for all crew members after returning from long-duration missions. pic.twitter.com/yD2KVUHSuq

— NASA (@NASA) March 18, 2025