Ο Μπάρι «Μπουτς» Γουίλμορ και η Σούνι Γουίλιαμς βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη Γη, μετά την άφιξη της ομάδας αντικατάστασης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και την ενημέρωσή τους για τα τεκταινόμενα στο εργαστήριο που βρίσκεται σε τροχιά.

Οι δύο αστροναύτες της NASA αναχώρησαν από τον διαστημικό σταθμό νωρίς το πρωί της Τρίτης (18.03.2025) και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το πολυαναμενόμενο ταξίδι επιστροφής τους στην πατρίδα, έπειτα από την πολύμηνη παραμονή τους στο Διάστημα.

Το αρχικό σχέδιο το περασμένο καλοκαίρι ήταν οι δύο έμπειροι αστροναύτες να παραμείνουν στον διαστημικό σταθμό για λίγα 24ωρα, αλλά μια σοβαρή βλάβη τους κράτησε εκεί για τουλάχιστον 9 μήνες.

Τώρα βρίσκονται στην κάψουλα Crew Dragon της SpaceX με την ονομασία αποστολής «Freedom» και πρόκειται να εισέλθουν ξανά στη Γη έπειτα από τουλάχιστον 16 ώρες.

LIVE: #Crew9 and their @SpaceX Dragon spacecraft are departing the @Space_Station and starting their journey back to Earth. Undocking is scheduled for 1:05am ET (0505 UTC). https://t.co/OUp4n98WeE

— NASA (@NASA) March 18, 2025