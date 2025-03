Η NASA και η SpaceX ετοιμάζονταn να εκτοξεύσουν ένα πλήρωμα τεσσάρων ατόμων στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το βράδυ της Τετάρτης για να αντικαταστήσουν το σημερινό πλήρωμα του σταθμού, συμπεριλαμβανομένων των δύο αστροναυτών που εκτοξεύτηκαν αρχικά με το Starliner και η επιστροφή τους στη Γη πάει από βδομάδα σε βδομάδα και από μήνα σε μήνα.

Το διεθνές πλήρωμα αποτελείται από δύο Αμερικανούς αστροναύτες, έναν αστροναύτη της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA) και έναν Ρώσο κοσμοναύτη. Θα πετάξουν στο φυλάκιο που βρίσκεται σε τροχιά με το διαστημόπλοιο Dragon Endurance, το οποίο στο παρελθόν πέταξε τις αποστολές Crew-3, Crew-5 και Crew-7.

Η άφιξή τους θα άνοιγε το δρόμο για να επιστρέψουν επιτέλους στη Γη δύο αστροναύτες που έχουν χαρακτηριστεί ως «εγκλωβισμένοι».

Οι αστροναύτες, Μπουτς Γουίλμορ και Σάνι Γουίλιαμς, επρόκειτο να περάσουν περίπου μια εβδομάδα στον διαστημικό σταθμό όταν ανέβηκαν τον περασμένο Ιούνιο. Όμως παρέμειναν στον ISS αφού η πειραματική κάψουλα της Boeing με την οποία μπήκαν σε τροχιά παρουσίασε δυσλειτουργία.

Τον τελευταίο μήνα, ο πρόεδρος Τραμπ και ο στενός σύμβουλός του Έλον Μασκ έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η απόφαση να παραμείνουν οι Γουίλιαμς και Γουίλμορ στο διάστημα είχε πολιτικά κίνητρα.

Αυτή η εικόνα που δημιουργήθηκε από ζωντανή ροή της NASA δείχνει τους αστροναύτες της NASA Μπουτς Γουίλμορ και Σάνι Γουίλιαμς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 13 Σεπτεμβρίου 2024.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι ζήτησε από τον Έλον Μασκ και τη SpaceX να «πάνε να πάρουν» τους αστροναύτες που βρίσκονται στον Δ.Σ.Σ. από τον Ιούνιο μετά την παράταση της αρχικής δοκιμαστικής τους πτήσης διάρκειας μιας εβδομάδας με την προβληματική κάψουλα Starliner της Boeing.

«Ο Μπάιντεν ντράπηκε από αυτό που συνέβη και είπε ‘αφήστε τους εκεί πάνω’», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο στις 6 Μαρτίου. «Ο Έλον ετοιμάζει αυτή τη στιγμή ένα σκάφος για να ανέβει και να τους πάρει».

Η SpaceX ακύρωσε την εκτόξευση του Crew-10 λόγω προβλήματος υδραυλικού συστήματος με σφιγκτήρα στον επίγειο εξοπλισμό του πυραύλου Falcon 9. Η NASA και η SpaceX εργάζονται πάνω σε αυτό, αλλά δεν υπάρχει ακόμη νέα ημερομηνία εκτόξευσης.

Οι ανησυχίες σχετικά με ένα κρίσιμο υδραυλικό σύστημα προέκυψαν λιγότερο από τέσσερις ώρες πριν από την προγραμματισμένη βραδινή απογείωση του πυραύλου Falcon από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA.

Καθώς τα ρολόγια της αντίστροφης μέτρησης έτρεχαν αντίστροφα, οι μηχανικοί αξιολόγησαν τα υδραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την απελευθέρωση του ενός από τους δύο βραχίονες που συγκρατούν τον πύραυλο στη δομή στήριξής του.Αυτή η δομή πρέπει να γείρει προς τα πίσω ακριβώς πριν από την απογείωση.

Κάθε φορά που αναβάλεται η εκτόξευση εξαιτίας προβλήματος της SpaceX, η μετοχή της εταιρείας του Έλον Μασκ, δέχεται σοβαρές πιέσεις.

Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι προσφέρθηκε άμεσα να επιστρέψει τους αστροναύτες νωρίτερα και ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν τον απέρριψε.

Πρώην αξιωματούχοι της NASA έχουν αμφισβητήσει αυτόν τον ισχυρισμό.

«Δεν ξέρω σε ποιον μίλησε», δήλωσε στο Bloomberg σε συνέντευξή της η πρώην αναπληρώτρια διοικήτρια της NASA, Παμ Μελρόι. «Δεν ήταν ο (διοικητής της NASA) Μπιλ (Νέλσον), δεν ήμουν εγώ. Δεν ήταν η ανώτερη ηγεσία μας στα κεντρικά γραφεία».

«Σίγουρα δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου», δήλωσε ο Νέλσον στην Washington Post. «Δεν υπήρξε καμία συζήτηση γι’ αυτό. Ίσως να έστειλε μήνυμα σε άτομο χαμηλότερου επιπέδου».

