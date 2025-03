Την ώρα που στο Χ, ιδιοκτησίας Έλον Μασκ, δεκάδες χρήστες ζητούν από τη NASA να αναλάβει πίσω το διαστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ εξαιτίας των συνεχιζόμενων αποτυχιών της SpaceX, η εταιρεία ανακοίνωσε «Θα επανεξετάσουμε τα δεδομένα από τη σημερινή δοκιμή πτήσης για να κατανοήσουμε καλύτερα τη βασική αιτία».





Η έκρηξη ενός τεράστιου πυραύλου της SpaceX πάνω από τη Νότια Φλόριντα οδήγησε σε τεράστιους πονοκεφάλους τους ταξιδιώτες που αναγκάστηκαν να υποστούν απροσδόκητες καθυστερήσεις λόγω του τελευταίου ατυχήματος της εταιρείας την Πέμπτη (Παρασκευή με ώρα Ελλάδας).

Η FAA αναγκάστηκε να σταματήσει την εναέρια κυκλοφορία γύρω από το Μαϊάμι, το Φορτ Λόντερντεϊλ, το Γουέστ Παλμ Μπιτς και το Ορλάντο υπό τον φόβο «συντριμμιών διαστημικής εκτόξευσης», μετά την νέα αποτυχία της SpaceX.

«Μετά από όλα τα χρόνια που ταξιδεύω, αυτή είναι η πρώτη φορά», έγραψε ένας χρήστης του Facebook που αυτοπροσδιορίστηκε ως φαρμακευτικό στέλεχος Ρέι Πεκ, αφού η πτήση του προς τη Νότια Αμερική αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Μαϊάμι.

Ο Πεκ, διευθύνων σύμβουλος της VxP Pharma στην Ινδιανάπολη, είχε μόλις απογειωθεί για μια πτήση ανταπόκρισης από το Μαϊάμι προς το Μεντεγίν της Κολομβίας, όταν η πτήση του αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Μιάμι. «Ήταν η απόλυτη πρώτη φορά», δήλωσε ο 62χρονος Πεκ στο NBC News από την Κολομβία, όπου προσγειώθηκε με σχεδόν πέντε ώρες καθυστέρηση νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

«Δεν είχα ποτέ μια κατάσταση όπου έπρεπε να πω: «Όχι, δεν έχω αργήσει λόγω χαμένης ανταπόκρισης, μηχανικού προβλήματος ή ακόμη και λόγω ενός απείθαρχου επιβάτη. Ναι, η πτήση μας καθυστέρησε και έπρεπε να επιστρέψουμε στο Μαϊάμι επειδή ένας πύραυλος εξερράγη πάνω από τα κεφάλια μας και τα κομμάτια του έπεφταν κάτω», πρόσθεσε.

Remember when Elon Musk attacked our astronauts, claiming that NASA wouldn’t let SpaceX pick up the people stranded on the ISS.

Yeah — I’m sure “politics” is the reason they don’t want to use the SpaceX Starship.pic.twitter.com/VAYDUzAsYG

— JΛKΣ (@USMCLiberal) March 7, 2025