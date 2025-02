«Ηλίθιο» χαρακτηρίζει ο Μασκ αστροναύτη που τον κατηγόρησε ότι ψεύδεται

Ο Ελον Μασκ, ο ιδιοκτήτης της διαστημικής εταιρείας SpaceX και στενός συνεργάτης του αμερικανού προέδρου, επιτέθηκε με προσβλητικά σχόλια σ’ έναν αστροναύτη, αφού εκείνος τον κατηγόρησε ότι είπε ψέματα σε μια πρόσφατη συνέντευξή του (στη φωτογραφία από EPA-EFE / NASA, επάνω, οι εγκλωβισμένοι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό αμερικανοί αστροναύτες Μπουτς Γουίλμορ και Σάνι Ουίλιαμς).

Στη συνέντευξη που παραχώρησε μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News αυτήν την εβδομάδα, ο Μασκ διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανοί αστροναύτες Μπουτς Γουίλμορ και Σάνι Ουίλιαμς, που έχουν μπλοκαριστεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) εδώ και οκτώ μήνες «εγκαταλείφθηκαν εκεί για πολιτικούς λόγους».

«Ψέμα», σχολίασε ο Αντρέας Μόγκενσεν, δανός αστροναύτης της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ιδιοκτησίας του Μασκ.

And from someone who complains about lack of honesty from the mainstream media. https://t.co/DxofPYolon

Ο τελευταίος έσπευσε να του απαντήσει μ’ ένα δηλητηριώδες σχόλιο: «Είστε εντελώς καθυστερημένος (…) η επιστροφή τους αναβλήθηκε για πολιτικούς λόγους. Ηλίθιε».

Ο Μασκ επέμεινε ότι η εταιρεία SpaceX «θα μπορούσε να τους φέρει πίσω πριν από πολλούς μήνες» και ισχυρίστηκε ότι «το πρότεινε ευθέως στην κυβέρνηση Μπάιντεν», αλλά έλαβε αρνητική απάντηση.

Σ’ αυτό ο Μόγκενσεν, ο οποίος έχει ταξιδέψει στο διάστημα με την εταιρεία του Μασκ, απάντησε: «Ξέρετε εξίσου καλά μ’ εμένα ότι ο Μπουτς και ο Σάνι θα επιστρέψουν με την αποστολή Crew 9, όπως προβλεπόταν από τον περασμένο Σεπτέμβριο».

Elon, I have long admired you and what you have accomplished, especially at SpaceX and Tesla.

You know as well as I do, that Butch and Suni are returning with Crew-9, as has been the plan since last September. Even now, you are not sending up a rescue ship to bring them home.…

— Andreas Mogensen (@Astro_Andreas) February 20, 2025