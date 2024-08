Η NASA αποφάσισε να κρατήσει τους 2 αστροναύτες στο διάστημα μέχρι τον Φεβρουάριο!

Η NASA αποφάσισε το Σάββατο ότι είναι πολύ επικίνδυνο να φέρει δύο αστροναύτες πίσω στη Γη με τη νέα προβληματική κάψουλα της Boeing και θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το επόμενο έτος για να επιστρέψουν στη Γη με τη SpaceX. Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια δοκιμαστική πτήση για τους δύο αστροναύτες διάρκειας μιας εβδομάδας θα διαρκέσει τώρα περισσότερο από οκτώ μήνες.

Οι έμπειροι πιλότοι έχουν κολλήσει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τις αρχές Ιουνίου. Ένας καταιγισμός ενοχλητικών βλαβών στους προωθητήρες και διαρροές ηλίου στη νέα κάψουλα αμαύρωσαν το ταξίδι τους στον διαστημικό σταθμό και κατέληξαν σε κατάσταση αναμονής, καθώς οι μηχανικοί έκαναν δοκιμές και συζητούσαν τι να κάνουν για το ταξίδι της επιστροφής.

Μετά από σχεδόν τρεις μήνες, η απόφαση τελικά ελήφθη το Σάββατο από τα ανώτατα κλιμάκια της NASA. Ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σούνι Γουίλιαμς θα επιστρέψουν με ένα διαστημόπλοιο της SpaceX τον Φεβρουάριο. Η άδεια κάψουλα Starliner τους θα αποκολληθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου και θα επιχειρήσει να επιστρέψει με αυτόματο πιλότο και να προσγειωθεί στην έρημο του Νέου Μεξικού. Ως δοκιμαστικοί πιλότοι του Starliner, οι Γουίλμος και Γουίλιαμς θα έπρεπε να έχει επιβλέψει αυτό το κρίσιμο τελευταίο σκέλος του ταξιδιού.

«Μια δοκιμαστική πτήση από τη φύση της δεν είναι ούτε ασφαλής ούτε ρουτίνα», δήλωσε ο διοικητής της NASA Μπιλ Νέλσον. «Και έτσι η απόφαση είναι μια δέσμευση για την ασφάλεια».

Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά είναι απολύτως σωστή», πρόσθεσε ο Τζιμ Φρι, αναπληρωτής διοικητής της NASA. Κάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε με αγγλικούς υπότιτλους την συνέντευξη Τύπου της NASA.

LIVE: We’re discussing NASA’s @BoeingSpace Crew Flight Test following the completion of today’s Agency Test Flight Readiness Review. Listen in for the latest #Starliner updates. https://t.co/M2ODFmLuTj

Ήταν ένα πλήγμα για την Boeing, που προστέθηκε στις ανησυχίες για την ασφάλεια που μαστίζουν την εταιρεία από την πλευρά των αεροπλάνων της. Η Boeing υπολόγιζε στο πρώτο ταξίδι του Starliner με πλήρωμα για να αναζωογονήσει το προβληματικό πρόγραμμα μετά από χρόνια καθυστερήσεων και διόγκωσης του κόστους. Η εταιρεία επέμενε ότι το Starliner ήταν ασφαλές με βάση όλες τις πρόσφατες δοκιμές των προωθητήρων τόσο στο διάστημα όσο και στο έδαφος.

Η Boeing δεν συμμετείχε στη συνέντευξη Τύπου της NASA το Σάββατο, αλλά εξέδωσε ανακοίνωση: «Η Boeing συνεχίζει να εστιάζει, πρώτα και κύρια, στην ασφάλεια του πληρώματος και του διαστημοπλοίου. Εκτελούμε την αποστολή όπως έχει καθοριστεί από τη NASA και προετοιμάζουμε το διαστημόπλοιο για μια ασφαλή και επιτυχή επιστροφή χωρίς πλήρωμα».

Ο Γιαν Όσμπουργκ της Rand Corp., ανώτερος μηχανικός που ειδικεύεται στην αεροδιαστημική και την άμυνα, δήλωσε ότι η NASA έκανε τη σωστή επιλογή «αλλά οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν μείνει με…αυγά στα μούτρα (σ.σ. έκφραση που σημαίνει «Φαίνομαι ηλίθιος για κάτι που αφορά αποκλειστικά δικές μου αποφάσεις»! Οι Αμερικανοί δεν κριτικάρουν με τακτ σε τέτοιες αποτυχίες) λόγω των προβλημάτων σχεδιασμού του Starliner που θα έπρεπε να είχαν εντοπιστεί νωρίτερα».

Ο Γουίλμορ, 61 ετών, και η Γουίλιαμς, 58 ετών, είναι και οι δύο συνταξιούχοι πλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού με προηγούμενη εμπειρία σε διαστημικές πτήσεις μακράς διάρκειας. Πριν από την εκτόξευσή τους στις 5 Ιουνίου από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, ο Γουίλμορ και ο Γουίλιαμς δήλωσαν ότι οι οικογένειές τους έχουν συνηθίσει στην αβεβαιότητα και το άγχος της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας πριν από δεκαετίες.

After extensive review by experts across the agency, NASA’s @BoeingSpace Crew Flight Test will return with an uncrewed #Starliner. Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams are scheduled to return to Earth next spring aboard #Crew9: https://t.co/bfjenUU1Jf pic.twitter.com/c4NzZVJcvw

— NASA (@NASA) August 24, 2024