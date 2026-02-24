newspaper
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών
24 Φεβρουαρίου 2026, 12:21

Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη

Μίνα Μουστάκα
Αντισυνταγματικές έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τις μειώσεις αποδοχών που έχουν υποστεί οι μόνιμοι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών (Διπλωματικού κλάδου και κλάδων Εμπειρογνωμόνων, Ο.Ε.Υ και Ε.Ν.Υ.), με αποτέλεσμα να βγουν κερδισμένοι από τη δικαστική μάχη ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα οι ανώτατοι δικαστές υπό τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλη Πικραμένο και με εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Γεωργία Ανδριοπούλου, με τέσσερις αποφάσεις της (105-8/2026), έκριναν ότι οι διατάξεις του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 καθώς και της υπ΄ αριθμ. οικ. 2/83408/022/14.11.2012 αποφάσεως του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, που επέβαλαν μειώσεις στις αποδοχές των διπλωματικών υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών συναφών κατηγοριών του ίδιου υπουργείου (κλάδου Εμπειρογνωμόνων, κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας), αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρα 25 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος).

Τόσο ο νόμος 4093/2012 όσο και η υπ΄ αριθμ. οικ. 2/83408/022/14.11.2012 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με το ΣτΕ, «εφαρμόζοντας αποκλειστικά το εξισωτικό και, ως εκ τούτου, προδήλως απρόσφορο αριθμητικό κριτήριο της επίτευξης συγκεκριμένης μεσοσταθμικής μείωσης του μισθολογικού κόστους του Δημοσίου», παραβίασαν τις δύο εν λόγω συνταγματικές αρχές των άρθρων 25 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος.

Τράπεζες
Euroxx: Ο χρησμός για τις ελληνικές τράπεζες – Τι λέει για το Νόμο Κατσέλη

Euroxx: Ο χρησμός για τις ελληνικές τράπεζες – Τι λέει για το Νόμο Κατσέλη

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια
Ελλάδα 24.02.26

Ο 46χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους στο Αίγιο, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη - Κατά την αποχώρηση του από τα δικαστήρια, συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να του επιτεθούν

Σύνταξη
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο – Καταθέτει ο πατέρας τη Μάρθης και δικαστικοί πραγματογνώμονες
Στη Λάρισα 24.02.26

Να κληθεί ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης ζητούν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας. Τι έχει αναφέρει μέχρι στιγμής ο πατέρας της Μάρθης που χάθηκε στα Τέμπη, Αντώνης Ψαρόπουλος

Σύνταξη
Έβρος: Σοβαρά προβλήματα στο Σουφλί μετά τη θραύση αναχώματος – «Νέα δοκιμασία για τους αγρότες»
Πλημμύρες 24.02.26

Η καταστροφή στο Σουφλί εκτιμάται ότι έχει ήδη επηρεάσει περισσότερα από 5.000 στρέμματα, με τις αγροτικές εκτάσεις να βρίσκονται κάτω από το νερό και τους παραγωγούς να βλέπουν τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία
Συναγερμός 24.02.26

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία στην ανατολική Θεσσαλονίκη - Το γκαζάκι έσκασε στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας φθορές στη τζαμαρία και το στόρι του ισογείου

Σύνταξη
Κηφισιά: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 72χρονου «γνωστού μάνατζερ» – Έτρεχε για δέκα χιλιόμετρα
Ελλάδα 24.02.26

Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 72χρονου «γνωστού μάνατζερ» - Έτρεχε με υψηλές ταχύτητες για 10 χιλιόμετρα

Ο 72χρονος αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο με την αστυνομία στη συνέχεια να τον καταδιώκει από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε

Σύνταξη
Βελούχι: Η στιγμή που εντοπίζουν τον ορειβάτη σε υψόμετρο 2.000 μέτρα – Η συγκλονιστική περιγραφή και το βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 23.02.26

Ο γνωστός ορειβάτης Φώτης Θεοχάρης που συμμετείχε στην επιχείρηση περιγράφει αναλυτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ο Τάσος Αναστασιάδης, πρόεδρος του ΦΟΠ γνωστός ως «Καπετάνιος» στην ορειβατική κοινότητα

Σύνταξη
Συμβουλοκρατία: Το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των δημόσιων δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες
Απευθείας αναθέσεις 23.02.26

H έκθεση «Consultocracy» (Vouliwatch και Solomon), μας δείχνει πώς η γραφειοκρατία, μετατρέπεται σε «συμβουλοκρατία». Το Δημόσιο εκχωρεί κρίσιμες λειτουργίες σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια
Ελλάδα 24.02.26

Ο 46χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους στο Αίγιο, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη - Κατά την αποχώρηση του από τα δικαστήρια, συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να του επιτεθούν

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή για να της επιστραφούν δασμοί και ακολουθούν κι άλλοι
Ακολουθούν κι άλλοι 24.02.26

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ περιγράφουν την κίνηση της FedEx ως την πρώτη μείζονα εταιρική αγωγή μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε υποστηρίξει ότι θα δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι πράξεις για τις οποίες κατηγόρησε τον γιατρό του γενικού νοσοκομείου Νίκαιας, ωστόσο δεν το έπραξε.

Σύνταξη
Ιράν: Τέσσερις νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αγορά οπωροκηπευτικών
Βίντεο 24.02.26

Το Ιράν που πλήττεται εδώ και δεκαετίες από κυρώσεις έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά αεροπορικά δυστυχήματα, κυρίως με στρατιωτικά αεροσκάφη, αλλά και πολιτικά

Σύνταξη
Athens Plants 500 New Trees in Ilisia Park
English edition 24.02.26

The city continues its ambitious greening program, adding 1,191 trees since early 2024, aiming to boost biodiversity, urban greenery, and residents’ quality of life.

Σύνταξη
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο – Καταθέτει ο πατέρας τη Μάρθης και δικαστικοί πραγματογνώμονες
Στη Λάρισα 24.02.26

Να κληθεί ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης ζητούν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας. Τι έχει αναφέρει μέχρι στιγμής ο πατέρας της Μάρθης που χάθηκε στα Τέμπη, Αντώνης Ψαρόπουλος

Σύνταξη
Στις φλόγες το Μεξικό μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο – Αιματηρά αντίποινα, στρατός στους δρόμους, φόβοι για ντόμινο βίας
Κόσμος 24.02.26

Υπό το φόβο νέων συγκρούσεων ζουν οι κάτοικοι στο Μεξικό μετά το πρωτοφανές κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του του βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο».

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Όχι, δεν είναι η Τέιλορ Σουίφτ που έχεις συνηθίσει: Έτσι είναι η 36χρονη popstar χωρίς makeup και μαλλί κομμωτηρίου
Casual 24.02.26

Η 36χρονη popstar Τέιλορ Σουίφτ πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram διάφορες στιγμές από τα γυρίσματα του video clip Opalite και η εμφάνισή της δεν είχε καμία σχέση με αυτή που έχουμε συνηθίσει.

Σύνταξη
Έβρος: Σοβαρά προβλήματα στο Σουφλί μετά τη θραύση αναχώματος – «Νέα δοκιμασία για τους αγρότες»
Πλημμύρες 24.02.26

Η καταστροφή στο Σουφλί εκτιμάται ότι έχει ήδη επηρεάσει περισσότερα από 5.000 στρέμματα, με τις αγροτικές εκτάσεις να βρίσκονται κάτω από το νερό και τους παραγωγούς να βλέπουν τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
