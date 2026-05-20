Συμβαίνει τώρα:
20.05.2026 | 16:20
Τραγωδία στην Αττική Οδό: Μοτοσικλέτα έπεσε πάνω στα διόδια - Νεκρός ο οδηγός
Ηράκλειο: Συνελήφθη πρώην αντιδήμαρχος για τη θανάτωση νεογέννητου γατιού
Ελλάδα 20 Μαΐου 2026, 16:59

Ηράκλειο: Συνελήφθη πρώην αντιδήμαρχος για τη θανάτωση νεογέννητου γατιού

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι το γατάκι ήταν ήδη νεκρό

Σοκ προκαλεί η σύλληψη πρώην αντιδημάρχου του νομού Ηρακλείου για την κακοποίηση και τη θανάτωση ενός νεογέννητου γατιού!

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το απόγευμα της 16ης Μαΐου, μια 29χρονη κατήγγειλε σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της τον πρώην δημοτικό παράγοντα για τη θανάτωση του αδέσποτου ζώου. Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του με τον ίδιο να αρνείται ότι έκανε κάτι τέτοιο.

Το θέμα έγινε γνωστό από το site zoosos.gr, το οποίο με ανάρτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Σύμφωνα με πληροφορίες του www.zoosos.gr, ο κατηγορούμενος άρπαξε το μωρό που έφερε μια αδέσποτη γατούλα την οποία κάποιοι τάιζαν στη γειτονιά. Πήρε το γατάκι και το χτυπούσε στον τοίχο ενώ στη συνέχεια το στραγγάλισε, του έστριψε το κεφάλι, και το πέταξε στον κάδο.

Τουλάχιστον δύο από τους αυτόπτες μάρτυρες αντέδρασαν και την ώρα που πήγαν στην Αστυνομία για να καταγγείλουν το περιστατικό εκείνος πήρε το νεκρό ζωάκι και το εξαφάνισε και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται που το πέταξε.

Όλα συνέβησαν στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης κοντά στη διασταύρωση της λ. Παπαναστασίου με την οδό Παρασκευοπούλου. Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων φαίνονται οι κινήσεις του στις 16 Μαΐου λίγο μετά τις 14:30.

Ο κατηγορούμενος – καθώς πλέον διώκεται για κακούργημα – έχει διατελέσει αντιδήμαρχος στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία θα δηλώσει παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Ο πρώην δημοτικός παράγοντας, που αρνείται τις κατηγορίες, κατέθεσε στον ανακριτή πως όταν βρήκε το ζώο ήταν ήδη νεκρό. Αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους και αναμένουμε για την υπόθεση να οριστεί δικάσιμος».

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 77χρονος ενημέρωσε αμέσως μετά τη σύλληψη του το δικηγόρο του. Μάλιστα στους ισχυρισμούς του ήταν ότι όταν βρήκε νεκρό το γατί το πήρε στα χέρια του προκειμένου να του δώσει τις πρώτες βοήθειες όμως αμέσως διαπίστωσε ότι ήταν νεκρό και το πήγε στον κάδο απορριμάτων.

Stream newspaper
Οσμή αερίου στα νότια προάστια: «Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό» – Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος
Ελλάδα 20.05.26

«Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό» - Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για την οσμή αερίου

Ανάρτηση για την οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής χθες το μεσημέρι έκανε ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Σύνταξη
Ρόδος: Τι αναφέρει η έκθεση για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη
Τραγωδία 20.05.26

Τι αναφέρει η έκθεση για το τροχαίο στη Ρόδο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη

Ελεύθερος ο 44χρονος οδηγός, με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ - Στο επίκεντρο της αντιδικίας των δύο πλευρών για το τροχαίο στη Ρόδο ο φωτεινός σηματοδότης στη μοιραία διασταύρωση

Σύνταξη
Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»
Ελλάδα 20.05.26

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»

«Έπρεπε να πετάξουν τη στολή τους και να φύγουνε μόνοι τους απ' το σώμα. Να ζητήσουνε μια συγγνώμη δημοσίως. Όχι σε μένα προσωπικά. Δημόσια στην Ελλάδα», τόνισε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»
Ελλάδα 20.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»

«Ο αφθώδης πυρετός προχωρούσε χωρίς κανένα σχέδιο για τις ταφές των ζώων» λέει στο in ο δασολόγος που έκανε μήνυση μαζί με άλλους κατοίκους κατά παντός υπευθύνου - Τι λέει στο in κτηνοτρόφος που είδε τα ζώα του να θάβονται με πρόχειρο και επικίνδυνο τρόπο

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΔΥΠΑ 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Προθεσμία, δικαιούχοι, τρόπος επιλογής
ΔΥΠΑ 2026 20.05.26

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις - Προθεσμία και δικαιούχοι - Πώς γίνεται η επιλογή

Οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr - Από τη μοριοδότηση εξαιρούνται οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50%

Σύνταξη
Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης
Ελλάδα 20.05.26

Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης

Καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη η οικογενειακή «μαφία», που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών, με στόχο να αποσπά παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Περισσότερες από 356 κλήσεις για οσμή αερίου – Από τους ελέγχους της Enaon EDA δεν διαπιστώθηκε διαρροή
Ανακοίνωση Enaon 20.05.26

Περισσότερες από 356 κλήσεις για οσμή αερίου - Τι έδειξαν οι έλεγχοι της εταιρείας διαχείρισης του δικτύου

Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, ολοκληρώθηκαν χθες στις 22:30 - Τα εναλλακτικά σενάρια για την προέλευση της έντονης οσμής

Σύνταξη
Η οσμή αερίου που σκέπασε την Αττική για δεύτερη φορά σε ένα μήνα – Μυστήριο παραμένει η προέλευσή της
Ανησυχία 20.05.26

Η οσμή αερίου που σκέπασε την Αττική για δεύτερη φορά σε ένα μήνα – Μυστήριο παραμένει η προέλευσή της

Καμία απάντηση δεν υπάρχει μέχρι στιγμής από την Πολιτική Προστασία για την προέλευση της οσμής που αναστάτωσε την Αττική παρά το γεγονός ότι παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα

Μάχη Τράτσα
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη

«Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η Κάρτα Μέλους για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών
Άλλα Αθλήματα 20.05.26

Ολυμπιακός: Η Κάρτα Μέλους για τη σεζόν 2026-27 και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών

Με ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της ομάδας για την Κάρτα Μέλους της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, καθώς επίσης και για την συλλεκτική κάρτα φιλάθλου των 102 ετών.

Σύνταξη
Στεγαστικό: Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό – Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού
«Επιθυμία για ανεξαρτησία» 20.05.26

Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό - Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού

«Οι γυναίκες πλέον ξεπερνούν τους άνδρες και στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα», λέει επικεφαλής οικονομολόγος της αμερικανικής ένωσης μεσιτών NAR

Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ηθική εξαχρείωση» λέει η Χαμάς για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με κρατούμενους από τον «στολίσκο της Γάζας»
Κόσμος 20.05.26

«Ηθική εξαχρείωση» λέει η Χαμάς για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με κρατούμενους από τον «στολίσκο της Γάζας»

Η Χαμάς καταδίκασε βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γκβιρ που δείχνει δεμένους Παλαιστίνιους ακτιβιστές, κάνοντας λόγο για «βασανιστήρια και ηθική εξαχρείωση»

Σύνταξη
Στον αέρα το Ελλάδα – Ιταλία!
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Στον αέρα το Ελλάδα – Ιταλία!

Η «Repubblica» αποκαλύπτει αίτημα του Γιοβάνοβιτς για νέα αντίπαλο – Έντονη δυσαρέσκεια στην ελληνική πλευρά για το ενδεχόμενο η Ιταλία να παραταχθεί με την U21 του Μπαλντίνι

Γιώργος Μαζιάς
Τι θα πει «είμαι άσχημος» σήμερα;
Looksmaxxing 20.05.26

Τι θα πει «είμαι άσχημος» σήμερα;

Σε μια εποχή εμμονής με την ομορφιά, δύο γυναίκες αμφισβητούν τα πρότυπα και επαναφέρουν τη συζήτηση για το τι θα πει «είμαι άσχημος»

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου – Εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των υποκλοπών μετά την κατάθεση Δεμίρη
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου – Εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των υποκλοπών μετά την κατάθεση Δεμίρη

Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές πηγές, που το κατηγορούν για τη διαρροή του αποκαλυπτικού διαλόγου Ανδρουλάκη - Δεμίρη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Καρτ ποστάλ 20.05.26

Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»

Η πολυσυζητημένη και εκρηκτική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα για την έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας τους  είχε και... τουριστικό ενδιαφέρον για τον Χέτφιλντ

Σύνταξη
Γερμανία: Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας
Γερμανοί πολίτες 20.05.26

Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας

Πώς παρουσιαζόταν το ζευγάρι που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Γερμανία - Στο Μόναχο ερευνήθηκαν οι ιδιωτικές κατοικίες και οι χώροι εργασίας των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει προς το παρόν την πρόταση δυσπιστίας, με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία της να «ζυγίζουν» τα δεδομένα και τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά στην ενδεχόμενη κυβερνητική απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή

«Καταγγέλλουμε την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
H Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας
Η υποστράτηγος 20.05.26

H Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας

Πριν ο Σι Τζιπίνγκ γίνει πρόεδρος το 2012, η Πενγκ Λιγουάν, μία από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες στην Κίνα, ήταν πολύ πιο διάσημη από τον σύζυγό της.

Έφη Αλεβίζου
Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού
Οικονομία 20.05.26

Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού

Επιταχύνονται οι διαδικασίες διενέργειας κλινικών μελετών με μέτρα του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων από τις διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»
Culture Live 20.05.26

Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»

Την Κυριακή 24 Μαΐου, το Μουσείο Καζαντζάκη θα απονείμει το Βραβείο «Σοφία Μαθιουδάκη», για τον μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό με θέμα «Ένα γράμμα σε έναν μυθιστορηματικό ήρωα»

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

