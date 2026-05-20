Ηράκλειο: Συνελήφθη πρώην αντιδήμαρχος για τη θανάτωση νεογέννητου γατιού

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σοκ προκαλεί η σύλληψη πρώην αντιδημάρχου του νομού Ηρακλείου για την κακοποίηση και τη θανάτωση ενός νεογέννητου γατιού!

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το απόγευμα της 16ης Μαΐου, μια 29χρονη κατήγγειλε σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της τον πρώην δημοτικό παράγοντα για τη θανάτωση του αδέσποτου ζώου. Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του με τον ίδιο να αρνείται ότι έκανε κάτι τέτοιο.

Το θέμα έγινε γνωστό από το site zoosos.gr, το οποίο με ανάρτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Σύμφωνα με πληροφορίες του www.zoosos.gr, ο κατηγορούμενος άρπαξε το μωρό που έφερε μια αδέσποτη γατούλα την οποία κάποιοι τάιζαν στη γειτονιά. Πήρε το γατάκι και το χτυπούσε στον τοίχο ενώ στη συνέχεια το στραγγάλισε, του έστριψε το κεφάλι, και το πέταξε στον κάδο.

Τουλάχιστον δύο από τους αυτόπτες μάρτυρες αντέδρασαν και την ώρα που πήγαν στην Αστυνομία για να καταγγείλουν το περιστατικό εκείνος πήρε το νεκρό ζωάκι και το εξαφάνισε και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται που το πέταξε.

Όλα συνέβησαν στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης κοντά στη διασταύρωση της λ. Παπαναστασίου με την οδό Παρασκευοπούλου. Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων φαίνονται οι κινήσεις του στις 16 Μαΐου λίγο μετά τις 14:30.

Σύμφωνα με πληροφορίες του www.zoosos.gr ο κατηγορούμενος άρπαξε το μωρό που έφερε μια αδέσποτη γατούλα την οποία κάποιοι τάιζαν στη γειτονιά. Πήρε το γατάκι και το χτυπούσε στον τοίχο ενώ στη συνέχεια το στραγγάλισε, του έστριψε το κεφάλι, και το πέταξε στον κάδο.

Τουλάχιστον δύο από τους αυτόπτες μάρτυρες αντέδρασαν και την ώρα που πήγαν στην Αστυνομία για να καταγγείλουν το περιστατικό εκείνος πήρε το πτώμα και το εξαφάνισε και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται που το πέταξε.

Ο κατηγορούμενος – καθώς πλέον διώκεται για κακούργημα – έχει διατελέσει αντιδήμαρχος στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία θα δηλώσει παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Ο πρώην δημοτικός παράγοντας, που αρνείται τις κατηγορίες, κατέθεσε στον ανακριτή πως όταν βρήκε το ζώο ήταν ήδη νεκρό. Αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους και αναμένουμε για την υπόθεση να οριστεί δικάσιμος».



Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 77χρονος ενημέρωσε αμέσως μετά τη σύλληψη του το δικηγόρο του. Μάλιστα στους ισχυρισμούς του ήταν ότι όταν βρήκε νεκρό το γατί το πήρε στα χέρια του προκειμένου να του δώσει τις πρώτες βοήθειες όμως αμέσως διαπίστωσε ότι ήταν νεκρό και το πήγε στον κάδο απορριμάτων.