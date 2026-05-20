Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Αν έκαναν αυτά που έπρεπε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Δεν έκαναν τα αυτονόητα της δουλειάς τους», είπε ο πατέρας της αδικοχαμένης Κυριακή Γρίβα, μετά την πρόταση της εισαγγελέως για παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που είχαν συνομιλήσει με την κόρη του λίγο πριν από την άγρια δολοφονία της από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

«Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί, εάν έκαναν αυτό που έπρεπε, τη δουλειά τους βασικά να έκαναν, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Έστω τραυματισμένη θα είχε αναρρώσει αυτή τη στιγμή. Κανένας μα κανένας… δεν έκαναν αυτό που έπρεπε. Τα αυτονόητα της δουλειάς τους. Ορκίστηκαν για να προστατεύουν τον πολίτη. Τι έκαναν εκείνη τη στιγμή; Θα το πω κι άλλες φορές. Και συνέχεια θα το λέω. Υπάρχουνε παιδιά στην αστυνομία που έχουνε δώσει τη ζωή τους και το αίμα τους. Υπάρχουν παιδιά που κινδυνεύουν το βράδυ να μην γυρίσουν στο σπίτι. Από την εγκληματικότητα. Αυτοί οι τέσσερις-πέντε, όσοι είναι, εμπλέκονται σε αυτό το έγκλημα, έπρεπε να ντρέπονται. Να πετάξουν τη στολή τους και να φύγουνε μόνοι τους απ’ το σώμα. Να ζητήσουνε μια συγγνώμη δημοσίως. Όχι σε μένα προσωπικά. Δημόσια στην Ελλάδα», ανέφερε.

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Ήρθε στο δικαστήριο και μου είπε “έκανα λάθος”»

Αναφερόμενος στη στάση των εμπλεκομένων, τόνισε ότι μόνο ένας αστυνομικός –ο ειδικός φρουρός που βρισκόταν στο εξωτερικό φυλάκιο – του ζήτησε συγγνώμη: «Ήρθε στο δικαστήριο και μου είπε “έκανα λάθος”. Μου λέει: ”Ήτανε βλακεία μου’». Όπως είπε, κανένας άλλος δεν επικοινώνησε μαζί του, ενώ κατήγγειλε και απαξιωτική συμπεριφορά από πλευράς άλλων εμπλεκομένων κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

«Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί, εάν έκαναν αυτό που έπρεπε, τη δουλειά τους βασικά να έκαναν, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Έστω τραυματισμένη θα είχε αναρρώσει αυτή τη στιγμή. Κανένας μα κανένας… δεν έκαναν αυτό που έπρεπε»

Ο πατέρας της Κυριακής δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζήτησε τη μέγιστη δυνατή ποινή για τους υπευθύνους: «Να τιμωρηθούν με τη μέγιστη ποινή. Να είναι προς παραδειγματισμό», σημείωσε, χαιρετίζοντας την πρόταση της εισαγγελικής αρχής για παραπομπή σε βαθμό κακουργήματος.

«Του έδωσαν χρόνο και χώρο να σκοτώσει»

Σχολιάζοντας τον ρόλο των αστυνομικών τη στιγμή του εγκλήματος ο Θανάσης Γρίβας σημείωσε χαρακτηριστικά: «Έδωσαν στον δράστη όλο το χρόνο και όλο τον χώρο να δράσει», υποστηρίζοντας ότι αν είχαν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από τη στιγμή που η κόρη του πήγε στο αστυνομικό τμήμα, η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες παραλείψεις, όπως η μη παροχή άμεσης προστασίας στο θύμα και η ανεπαρκής αντίδραση των παρευρισκόμενων αστυνομικών. «Το παιδί μου το έχασα. Τουλάχιστον να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι όπως τους αξίζει» συμπλήρωσε ο πατέρας.

Καλλιακμάνης: «Είχαν νομική υποχρέωση να την προστατεύσουν»

Όπως επισήμανε ο επίτιμος πρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργο Καλλιακμάνη: «Οι αστυνομικοί έχουν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, λόγω της υπηρεσιακής τους ιδιότητας, να πράξουν τα δέοντα ώστε να προστατεύσουν μια απροστάτευτη κοπέλα που πήγε στο τμήμα να ζητήσει βοήθεια».

Σύμφωνα με τα όσα τόνισε η στάση των τεσσάρων όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή την υποχρέωση, αλλά είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή: «Η συμπεριφορά αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να χαθεί ένα νέο κορίτσι».

«Αδικεί τη δουλειά που κάνουν πάρα πολλοί αστυνομικοί στα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας. Όμως αυτή ήταν μια μαύρη σελίδα για την Ελληνική Αστυνομία» τόνισε και πρόσθεσε πως «δεν αντιλήφθηκαν ότι θα μπορούσε να είναι μια δική τους κόρη ή αδελφή».

«Δεν βρέθηκε ένας να πει “τι κάνουμε να προστατεύσουμε την κοπέλα;”». Όπως υποστήριξε, υπήρχαν σαφείς επιλογές που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την τραγωδία, όπως να παραμείνει η κοπέλα εντός του τμήματος ή να μεταφερθεί με περιπολικό σε ασφαλές σημείο.