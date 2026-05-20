Αντιδήμαρχος Αλίμου: Η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων

Σχεδόν 4 τόνοι από παράνομα πεταμένα μπάζα και υλικά ανακαινίσεων συλλέχθηκαν από συνεργεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αλίμου, σε μία ακόμη επιχείρηση καθαρισμού δρόμων και πεζοδρομίων της πόλης.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση του ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου Γιάννης Αντωνάκης δημοσιεύοντας και τις φωτογραφίες, «Η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων».

Ακολουθεί η ανάρτηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου:

«Σήμερα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος μάζεψε περίπου 130 τσουβάλια με μπάζα και παράνομα πεταμένα υλικά από δρόμους και πεζοδρόμια της πόλης.

Αν υπολογίσουμε κατά μέσο όρο 30 κιλά το τσουβάλι, μιλάμε για σχεδόν 4 τόνους υλικών που κάποιοι άφησαν παράνομα στον δημόσιο χώρο και κάποιος τα σήκωσε ένα προς ένα…

Η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων.

Όσοι κάνουν εργασίες οφείλουν να νοικιάζουν σκάφη ή να απομακρύνουν νόμιμα τα μπάζα τους και όχι να τα “φορτώνουν” στα πεζοδρόμια και στους δημότες.

Εμείς θα συνεχίσουμε να καθαρίζουμε την πόλη.

Κάποια στιγμή όμως πρέπει να βοηθήσει και η κοινή λογική».