Αναβάθμιση εκπαιδευτικών υποδομών στο Αιγάλεω

Ο Δήμος Αιγάλεω ολοκλήρωσε έργο αναβάθμισης των Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, το οποίο είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και ολοκληρώθηκε με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση των Δομών Προσχολικής Φροντίδας της πόλης.

Το έργο «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αιγάλεω για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους» περιλάμβανε εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής, εκσυγχρονισμού και συντήρησης δημοτικών υποδομών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της ασφάλειας κρίσιμων κοινωνικών δομών της πόλης.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορούσε επτά Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 1.430.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.), ενώ η συμβασιοποιημένη δαπάνη ανήλθε σε 1.261.141,12 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Οι εγκαταστάσεις που αναβαθμίστηκαν

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στους:

1ο Παιδικό Σταθμό

4ο Βρεφονηπιακό Σταθμό

8ο Βρεφονηπιακό Σταθμό

9ο Βρεφονηπιακό Σταθμό

10ο Βρεφονηπιακό Σταθμό

11ο Βρεφονηπιακό Σταθμό

13ο Βρεφικό Σταθμό

Στο πλαίσιο του έργου, όπως προσθέτει σε σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Αιγάλεων, υλοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης, μεταξύ των οποίων η ανακαίνιση χώρων υγιεινής και δαπέδων, η αντικατάσταση εξοπλισμού κουζίνας, οι παρεμβάσεις σε ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, η συντήρηση ανελκυστήρων, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, οι στεγανώσεις και μονώσεις, η τοποθέτηση προστατευτικών υποδομών και ειδικών δαπέδων ασφαλείας στους αύλειους χώρους, καθώς και ενεργειακές παρεμβάσεις με νέα φωτιστικά συστήματα και πράσινα δώματα σε επιλεγμένους σταθμούς.