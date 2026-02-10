Αιγάλεω: Κατασκευάζεται νέος βρεφονηπιακός σταθμός

«Προχωρούν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου, σύγχρονου και βιοκλιματικού 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Αιγάλεω, ενός έργου υψηλής κοινωνικής και αναπτυξιακής σημασίας για την πόλη και τις οικογένειές της» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Αιγάλεω.

Το έργο αφορά την κατασκευή βιοκλιματικού κτιρίου του 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού με αυτόνομη ενεργειακή λειτουργία, πράσινο δώμα και χρήση οικολογικών υλικών δόμησης, συνολικής δυναμικότητας 80 παιδιών.

Η κατασκευή του 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τη συνεχή αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών, τη στήριξη της σύγχρονης οικογένειας και τη δημιουργία ασφαλών, λειτουργικών και φιλικών προς το περιβάλλον χώρων για τα παιδιά της πόλης.

«Έργο ουσίας και προτεραιότητας»

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αιγάλεω, Λάμπρος Σκλαβούνος σημείωσε μεταξύ άλλων: «Ο 5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός αποτελεί ένα έργο ουσίας και προτεραιότητας για την πόλη και τις οικογένειές της. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και φιλικών προς το περιβάλλον υποδομών, επενδύοντας έμπρακτα στο μέλλον των παιδιών μας και στις επόμενες γενιές.

Από την πρώτη χρονιά ανάληψης της διοίκησης του Δήμου, πήραμε τη συνειδητή απόφαση να καταργήσουμε την καταβολή τροφείων για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες οικογενειών που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα voucher, για το σύνολο των βρεφών και των παιδιών που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς της πόλης, με στόχο την ουσιαστική οικονομική ανακούφιση των δημοτών από το βάρος της μηνιαίας συνδρομής. Παράλληλα, εργαστήκαμε συστηματικά για την ενίσχυση των υποδομών προσχολικής αγωγής της πόλης.

Σήμερα, μετά από πολλά χρόνια αναμονής, ο 5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός περνά στη φάση της υλοποίησης».

*Πηγή φωτογραφιών, Δήμος Αιγάλεω