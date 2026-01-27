Νέος βρεφονηπιακός σταθμός στην Κόρινθο

Μετά την ολοκλήρωση και των τελευταίων λεπτομερειών που αφορούσαν την λειτουργία του, ο Βρεφονηπιακός Σταθμός των Αθικίων ανοίγει τις πόρτες του και από αύριο, Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, τίθεται στην υπηρεσία της τοπικής κοινωνίας, αλλά και ευρύτερα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Κορινθίων.

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Αθικίων, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, είναι ένας από τους πιο σύγχρονους που λειτουργούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με πλήρεις υποδομές για βρέφη και νήπια.

Για απαιτητική διαδρομή κάνει λόγο η Δημοτική Αρχή

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Κορινθίων, αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε για τον νέο βρεφονηπιακό σταθμό ότι το έργο ήταν ιδιαιτέρως απαιτητικό υποστηρίζοντας: «Η λειτουργία του αποτελεί την ολοκλήρωση μιας μακράς και απαιτητικής διαδρομής, που περιλάμβανε σχεδιασμό, εξασφάλιση χρηματοδότησης, τεχνικές παρεμβάσεις και την υπέρβαση σημαντικών δυσκολιών. Με επιμονή, συνεργασία και σταθερό προσανατολισμό στις ανάγκες των παιδιών και των γονέων, ο Δήμος Κορινθίων παραδίδει στην τοπική κοινωνία των Αθικίων έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό χώρο προσχολικής αγωγής, αντάξιο των απαιτήσεων της εποχής».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Κορινθίων