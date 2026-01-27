Νέος βρεφονηπιακός σταθμός στην Κόρινθο
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μια νέας εκπαιδευτικής δομής στην Κόρινθο και αρχίζει τη λειτουργία του ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός.
- Δραματική μαρτυρία από την πλημμύρα στη Γλυφάδα: «Βγήκαν κολυμπώντας από τα παράθυρα - Το νερό έφτασε το 1,60»
- Βίντεο ντοκουμέντα από τη σπείρα που λήστευε καταστήματα στη Δυτική Αττική
- Κόλαφος η ΕΕΔΑ: Το νομοσχέδιο Πλεύρη οδηγεί στην ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης
- Ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Χαλάνδρι: Επιτέθηκε στην αδερφή του και την τραυμάτισε στα μάτια
Μετά την ολοκλήρωση και των τελευταίων λεπτομερειών που αφορούσαν την λειτουργία του, ο Βρεφονηπιακός Σταθμός των Αθικίων ανοίγει τις πόρτες του και από αύριο, Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, τίθεται στην υπηρεσία της τοπικής κοινωνίας, αλλά και ευρύτερα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Κορινθίων.
Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Αθικίων, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, είναι ένας από τους πιο σύγχρονους που λειτουργούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με πλήρεις υποδομές για βρέφη και νήπια.
Για απαιτητική διαδρομή κάνει λόγο η Δημοτική Αρχή
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Κορινθίων, αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε για τον νέο βρεφονηπιακό σταθμό ότι το έργο ήταν ιδιαιτέρως απαιτητικό υποστηρίζοντας: «Η λειτουργία του αποτελεί την ολοκλήρωση μιας μακράς και απαιτητικής διαδρομής, που περιλάμβανε σχεδιασμό, εξασφάλιση χρηματοδότησης, τεχνικές παρεμβάσεις και την υπέρβαση σημαντικών δυσκολιών. Με επιμονή, συνεργασία και σταθερό προσανατολισμό στις ανάγκες των παιδιών και των γονέων, ο Δήμος Κορινθίων παραδίδει στην τοπική κοινωνία των Αθικίων έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό χώρο προσχολικής αγωγής, αντάξιο των απαιτήσεων της εποχής».
*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Κορινθίων
- Νέος βρεφονηπιακός σταθμός στην Κόρινθο
- Αγελάδα παρατηρήθηκε για πρώτη φορά να χρησιμοποιεί εργαλεία – Θαυμάστε την πολυμήχανη Βερόνικα
- Γιατί δεν πέφτει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία [γραφήματα]
- «Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction
- Βιολάντα: Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ η θανατηφόρα έκρηξη στο εργοστάσιο
- Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη: Ο Β’ τόμος αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
- Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ
- Φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας θετικοί στο τεστ Mantoux
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις