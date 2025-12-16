newspaper
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Δώδεκα νέοι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί σε ισάριθμους Δήμους
16 Δεκεμβρίου 2025 | 11:18

Δώδεκα νέοι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί σε ισάριθμους Δήμους

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με νέες δομές προσχολικής αγωγής.

Σύνταξη
Το μεγαλύτερο οργανωμένο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και φροντίδας που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στο Λεκανοπέδιο τίθεται σε εφαρμογή με τη δημιουργία 12 νέων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών σε ισάριθμους Δήμους.

Η δράση, ύψους 24 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021–2027», στους ευρωπαϊκούς δηλαδή πόρους της Περιφέρειας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την ανέγερση νέων, σύγχρονων εγκαταστάσεων και την αποπεράτωση ημιτελών, καθώς και την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δομών, όπως αναφέρει η Περιφέρεια Αττικής σε ανακοίνωση της και προσθέτει:

«Με την ολοκλήρωση των έργων, θα δημιουργηθούν άμεσα 821 νέες θέσεις για βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρόκειται για μια ουσιαστική πράξη στήριξη της οικογένειας και των εργαζόμενων γονέων – ιδίως των νέων ζευγαριών – που συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας, την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές και ασφαλείς δομές προσχολικής φροντίδας και συνολικά στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε γειτονιές με έντονες κοινωνικές ανισότητες, καθώς και σε νησιωτικούς Δήμους, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή του Περιφερειάρχη για ισόρροπη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς και με έμφαση στις πραγματικές ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας».

Που θα γίνουν

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Περιφέρεια Αττικής, βάσει της σειράς κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων, η κατασκευή, αποπεράτωση ή αναβάθμιση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών θα πραγματοποιηθεί στους παρακάτω Δήμους:

  • Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων: Κατασκευή παιδικού σταθμού στον Άγιο Γεώργιο Τροιζηνίας, με προϋπολογισμό 630.000 ευρώ.
  • Δήμος Περάματος: Αποπεράτωση του παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού Άνω Περάματος, με δικαιούχο τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» και προϋπολογισμό 913.242 ευρώ.
  • Δήμος Κορυδαλλού: Δημιουργία μονάδας προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, με προϋπολογισμό 3.100.000 ευρώ.
  • Δήμος Φυλής: Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων, με προϋπολογισμό 2.387.000 ευρώ.
  • Δήμος Γαλατσίου: Κατασκευή τετραώροφου βρεφονηπιακού σταθμού, με προϋπολογισμό 2.380.208 ευρώ.
  • Δήμος Περιστερίου: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού και βρεφικού σταθμού, με προϋπολογισμό 3.800.000 ευρώ.
  • Δήμος Κυθήρων: Δημιουργία και εκσυγχρονισμός παιδικών σταθμών του Δήμου, με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ.
  • Δήμος Δάφνης – Υμηττού: Ανακατασκευή του Παιδικού Σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ) στη Δάφνη, με δικαιούχο τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» και προϋπολογισμό 1.860.000 ευρώ.
  • Δήμος Αγίας Παρασκευής: Δημιουργία νέου διώροφου δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού, με προϋπολογισμό 2.048.865 ευρώ.
  • Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας: Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού, με προϋπολογισμό 3.000.000 ευρώ.
  • Δήμος Βύρωνα: Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού, με προϋπολογισμό 1.920.000 ευρώ.
  • Δήμος Ωρωπού: Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στον Αυλώνα, με προϋπολογισμό 1.550.000 ευρώ.

Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς:

«Για εμάς στην Περιφέρεια Αττικής, η στήριξη της οικογένειας και των εργαζόμενων γονιών είναι καθημερινή ευθύνη.

Με τη σημερινή υπογραφή της χρηματοδότησης για 12 νέους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, συνολικού προϋπολογισμού 24 εκατ. ευρώ, μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα “Αττική 2021-2027” – τους ευρωπαϊκούς, δηλαδή, πόρους της Περιφέρειάς μας, δημιουργούμε 821 νέες θέσεις για βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας σε γειτονιές που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Το νέο μας πρόγραμμα αποτελεί τη μεγαλύτερη οργανωμένη παρέμβαση δημιουργίας παιδικών σταθμών που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Αττική και στηρίζεται σε μια ξεκάθαρη φιλοσοφία συνεργασίας: η Περιφέρεια και οι 66 Δήμοι μαζί, με κοινό στόχο και μετρήσιμα αποτελέσματα για την κοινωνία»

