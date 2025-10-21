Νέο Ειδικό Σχολείο στο Ρέθυμνο
Ολοκληρώνονται όπως φαίνεται οι διαδικασίες επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του νέου Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνης.
Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες για την κατοχύρωση σε ανάδοχο του έργου «Ανέγερση Νέου Ειδικού Σχολικού συγκροτήματος στον Δήμο Ρεθύμνης» συνολικού προϋπολογισμού 9.950.000 €, σύμφωνα με όσα αναφέρει μεταξύ άλλων η δημοτική Αρχή Ρεθύμνης. Θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την έγκριση του οποίου θα κληθεί ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη κατασκευής του έργου.
Το νέο σχολείο, εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία έχει παραχωρηθεί ως προς τη χρήση του στο Δήμο Ρεθύμνης, θα κατασκευαστεί και θα εγκατασταθεί το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και το Ενιαίο Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο που αποτελούν δυο σχολικές μονάδες αναφοράς όλου του Νομού των οποίων την ευθύνη λειτουργίας φέρει ο Δήμος Ρεθύμνης, όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση η δημοτική Αρχή.
Η έκταση που έχει παραχωρηθεί βρίσκεται στη θέση «ΚΕΓΕ- Άγιος Μάρκος» Ρεθύμνου και θα φιλοξενήσει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα που θα διαθέτει χώρους και εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να επιτελεστεί πλήρως ο σκοπός λειτουργίας του ο οποίος δεν είναι άλλος από το να βοηθήσει και να δυναμώσει ένα σύνολο παιδιών που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες.
*πηγή φωτογραφιών, https://www.facebook.com/rethymno.gr
