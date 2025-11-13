Στα σκαριά η κατασκευή νέου δημοτικού σχολείου στο Βύρωνα

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Βύρωνα Αλέξη Σωτηρόπουλο, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, η προγραμματική σύμβαση για την ανέγερση του νέου, σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος που θα στεγάσει το 4ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα.

Το έργο αφορά την κατεδάφιση του υφιστάμενου σχολικού συγκροτήματος και την ανέγερση νέου, σύγχρονου κτηρίου δυναμικότητας 225 μαθητών και μαθητριών, σε οικόπεδο 1.121,22 τ.μ., που περικλείεται από τις οδούς Κολοκοτρώνη, Ευαγγελικής Σχολής, Ρόδωνος και Αλατσατών.

Όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του δήμου Βύρωνα, η χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω ευρωπαϊκών πόρων του Προγράμματος «Αττική 2021–2027», με συνολικό προϋπολογισμό 9.176.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η δημοπράτηση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2026, ενώ η παράδοση του νέου σχολείου προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2028.

Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Αλέξης Σωτηρόπουλος «Μετά από περισσότερα από οκτώ χρόνια αναμονής, κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για να αποκτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του 4ου Δημοτικού Σχολείου ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό σχολικό κτήριο, αντάξιο των αναγκών και των προσδοκιών τους. Είναι το πρώτο βήμα στον σχεδιασμό μας με στόχο την ανάπτυξη εκείνων των σχολικών υποδομών που είναι απαραίτητες ώστε τα παιδιά μας να έχουν τους κατάλληλους χώρους μάθησης ώστε να αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους και να αποκτούν όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να υλοποιήσουν τα όνειρά τους.

Όπως έχουμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας ως δημοτική αρχή, οι σχολικές υποδομές και η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας είναι για εμάς πρώτη και ύψιστη προτεραιότητα. Η μέριμνα γι` αυτές είναι η κορυφαία «επένδυση» που μπορεί να κάνει μία κοινωνία για το μέλλον της. Και αυτή τη δέσμευσή μας προτιθέμεθα να την τιμήσουμε στο έπακρο. Τέλος, ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκο Χαρδαλιά που συνέβαλε αποφασιστικά για την πρόοδο της διαδικασίας και την χρηματοδότηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συνεργασία και τη δέσμευσή τους στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου για την πόλη μας».

Επένδυση στο παρόν και στο μέλλον της πόλης

Ο Περιφερειάρχης κ. Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε: «Στην Περιφέρεια Αττικής έχουμε θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και τη δημιουργία υποδομών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας γενιάς.

Το σχολείο δεν είναι απλώς ένας χώρος μάθησης. Είναι ο χώρος όπου χτίζονται οι αξίες, οι δεξιότητες και τα όνειρα των παιδιών μας …Με το νέο αυτό σχολικό συγκρότημα, διασφαλίζουμε ένα περιβάλλον ασφαλές, λειτουργικό και πλήρως εξοπλισμένο, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αναπτύξουν απρόσκοπτα τις δυνατότητές τους.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί επένδυση στο παρόν και στο μέλλον της πόλης, αλλά κυρίως επένδυση στα παιδιά και στον άνθρωπο. Με συνεργασία, συνέπεια και σχεδιασμό, συνεχίζουμε να αλλάζουμε την Αττική, γειτονιά – γειτονιά, σχολείο – σχολείο. Θέλουμε μια Περιφέρεια που συνεχώς θα εξελίσσεται, θέτοντας στο επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών».

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Βύρωνα