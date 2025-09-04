Σε σαρωτικό ανασχηματισμό στην Περιφέρεια Αττικής προχώρησε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Με αφορμή τη συμπλήρωση των πρώτων 20 μηνών της Περιφερειακής Αρχής, ανακοινώθηκαν σήμερα τα ονόματα των νέων χωρικών και θεματικών Αντιπεριφερειαρχών.

Το όνομα που ξεχωρίζει στο νέο σχήμα είναι της Σταυρούλας Αντωνάκου, από τον Πειραιά. Ως Αντιπεριφερειάρχης έδωσε ισχυρά δείγματα γραφής και σήμερα αναβαθμίζεται πλήρως και περνά σε θέση-κλειδί, αναλαμβάνοντας το νέο χαρτοφυλάκιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι θα έχει την ευθύνη να παρακολουθεί και να συντονίζει την εξέλιξη της πορείας έργων που τρέχουν σε όλη την Αττική, ειδικά έργων που ο Περιφερειάρχης έχει θέσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους το τέλος του 2028.

Κρίσιμη θέση

Πρόκειται για μια από τις πιο κρίσιμες θέσεις στο νέο διοικητικό μοντέλο γιατί απαιτεί ικανότητα να μπορείς να βλέπεις τη «μεγάλη εικόνα» και να παρεμβαίνεις εγκαίρως ώστε να μη χαθεί χρόνος. Και η ικανότητα αυτή χαρακτηρίζει την κυρία Αντωνάκου που έχει πολύτιμη πείρα στα αυτοδιοικητικά, η οποία, όπως λένε οι συνεργάτες της, με την αποφασιστικότητα και το ομαδικό πνεύμα που τη διακρίνει είναι από τους καταλληλότερους ανθρώπους για να αναλάβει το κρίσιμο αυτό πόστο, τον στρατηγικό σχεδιασμό της Αττικής. Ενα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα για το αύριο της Αττικής.

Η εμπιστοσύνη του Νίκου Χαρδαλιά στο πρόσωπό της είναι απόλυτη. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι την επέλεξε και ως Αναπληρώτριά του στο νεοσύστατο Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης της δίνει επίσης και την ευθύνη της παρακολούθησης των αθλητικών έργων του Λεκανοπεδίου, θέση που μπορεί υπηρετήσει με επάρκεια. Και αυτό γιατί, ως πρώην διεθνής πολίστρια, με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, ξέρει καλά τι σημαίνει να δουλεύεις για τον στόχο και να διεκδικείς το καλύτερο αποτέλεσμα.

Οι θέσεις των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται πλέον ως εξής:

Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Γεώργιος Βλάχος

Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής: Δημήτριος Δαμάσκος

Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών: Μαργαρίτα Βάρσου

Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών: Γεωργία (Τζίνα) Αδαμοπούλου

Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά: Σταύρος Βοϊδονικόλας

Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα: Χαράλαμπος (Μπάμπης) Αλεξανδράτος

Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής: Αθανασία Παπασπύρου

Αντιπεριφερειάρχης Νήσων: Νικόλαος Παπαγεωργίου.

Επίσης ορίστηκαν 8 θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διαχείριση τομέων ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής:

Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού: Αλεξάνδρα Πάλλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών: Σταυρούλα Μακρή

Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού: Σοφία Αλυμαρά

Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας: Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης

Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού, Πολεοδομικών Θεμάτων & Εφαρμογών: Θεόδωρος Κουτσογιαννόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας: Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης)

Αντιπεριφερειάρχης Αλσών – Πάρκων & Υγείας Ζώων: Ελευθερία Μωραϊτάκη – Πικρού

Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού: Ευγενία Μπαρμπαγιάννη – Αδαμοπούλου.

Επιπλέον ορίστηκαν 3 θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, χωρίς αντιμισθία:

Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού: Σταυρούλα Αντωνάκου

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας: Αθανάσιος (Θάνος) Ασκητής

Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής: Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας.

Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής παραμένει η Χριστίνα Κεφαλογιάννη.

«Ένα μεγάλο στοίχημα ευθύνης»

Αμέσως μετά την παρουσίαση του νέου διοικητικού σχήματος της Περιφέρειας Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε σε δηλώσεις του τα εξής:

«Ανακοίνωσα πριν από λίγο τις αλλαγές το νέο σχήμα των Αντιπεριφερειαρχών και Εντεταλμένων Συμβούλων μας για το επόμενο εικοσάμηνο της προσπάθειάς μας. Κανείς δεν είναι μόνιμος, κανείς δεν περισσεύει στην Περιφέρεια Αττικής!

Η διοίκηση της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας μας, της πρωτεύουσας περιφέρειας της Πατρίδας μας δεν ήταν ποτέ μια εύκολη υπόθεση. Αποτελεί πάντα ένα μεγάλο στοίχημα ευθύνης, αλλά και σύνθεσης για τον κάθε επικεφαλής, για τον κάθε Περιφερειάρχη. Στην Αττική μας αυτούς τους πρώτους 20 μήνες πρέπει δημόσια να παραδεχτώ ότι το σύνολο των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξής μας δούλεψε σκληρά και κυρίως μεθοδικά.

Το σύνολο των Αντιπεριφερειαρχών και Εντεταλμένων Συμβούλων μας, αλλά και όσων τους ανατέθηκαν θέσεις ευθύνης και διοικητικές αρμοδιότητες για το πρώτο αυτό εικοσάμηνο που ολοκληρώθηκε, συνέβαλαν καθοριστικά σε όλα όσα σημαντικά δρομολογήσαμε και πετύχαμε.

Και είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος, αλλά και ευγνώμων, για την προσπάθεια όλων, στους μήνες που πέρασαν. Με τη σημερινή μου απόφαση προχώρησα σε πολλές αλλαγές του διοικητικού σχήματος ενόψει του νέου δεύτερου εικοσαμήνου. Αλλαγές που εκπέμπουν τη γενικότερη φιλοσοφία μας ως νέα διοίκηση και που είναι συμβατές με τη δημόσια δέσμευσή μου για ισότιμες ευκαιρίες, για δίκαιη κατανομή ευθυνών και αρμοδιοτήτων και υπεύθυνη, σταδιακή αξιοποίηση όλων των εκλεγμένων Περιφερειακών μας Συμβούλων σε βάθος χρόνου, στη διάρκεια και των 60 μηνών της θητείας μας. Υπεύθυνα, με ομαδικό πνεύμα συναντίληψης, με συγκεκριμένο σχέδιο, με στρατηγική προσέγγιση των αντικειμένων ευθύνης και κυρίως με σεβασμό στην ψήφο των πολιτών, προχωράμε.

«Με το βλέμμα στραμμένο στις αγωνίες και τις ανησυχίες των εκατομμυρίων συμπολιτών μας»

Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ δημόσια τους απερχόμενους Αντιπεριφερειάρχες μας για τον ζήλο, την προσήλωση και την αποτελεσματικότητά τους σε αυτούς τους πρώτους μήνες του νέου μας εγχειρήματος. Θα συνεχίσουν την προσπάθειά τους για τους επόμενους 20 μήνες, είτε από θέσεις Εντεταλμένων Συμβούλων, είτε δίπλα μου, στο νέο επιτελικό Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικού Σχεδιασμού – που δημιούργησα με απόφασή μου για την υποβοήθηση και παρακολούθηση του έργου μας το επόμενο εικοσάμηνο – είτε από τις νέες θέσεις ευθύνης τους σε Οργανισμούς, Επιτροπές και Φορείς της Περιφέρειάς μας. Η εμπειρία τους, το αστείρευτο μεράκι τους, το ταλέντο τους και η αίσθηση προσφοράς τους είναι σημαντική. Η αρωγή προς τους νέους συναδέλφους που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά θέσεις ευθύνης, θα είναι πολύτιμη.

Την ίδια στιγμή, εύχομαι στους νέους Αντιπεριφερειάρχες καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα και τους προσκαλώ να εργαστούν σκληρά, με τη σοβαρότητα και σεμνότητα που επιβάλλουν οι περιστάσεις, για να δικαιώσουν και την επιλογή μου, αλλά και τις προσδοκίες των συμπολιτών μας στις 66 γειτονιές του Λεκανοπεδίου.

Η Περιφερειακή Ομάδα των 51 εκλεγμένων Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξής μας «ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» συνεχίζει δυνατά και στο επόμενο δεύτερο εικοσάμηνο.

Όλοι μαζί, ενωμένοι, βάζοντας το «εμείς» πάνω από την οποιαδήποτε εύλογη προσωπική φιλοδοξία προσφοράς, μακριά από ανούσιες, υπερφίαλες, ματαιόδοξες ή άλλες λογικές, εργαζόμαστε καθημερινά για να φέρνουμε μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Εργαζόμαστε όλοι μαζί, με σχέδιο, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με το βλέμμα στραμμένο στις αγωνίες και τις ανησυχίες των εκατομμυρίων συμπολιτών μας που απαιτούν από εμάς ειλικρίνεια, ήθος, συνέπεια, συνέχεια και ευθύνη.

Εργαζόμαστε όλοι μαζί, γνωρίζοντας ότι όλοι είμαστε κρατικοί λειτουργοί-εργάτες και η ενασχόλησή μας με την Περιφέρεια δεν είναι επάγγελμα, αλλά στοίχημα προσφοράς και δημιουργίας.

Εργαζόμαστε όλοι μαζί, με σεβασμό στο αξιακό πλαίσιο των αρχών που θέσαμε από την πρώτη στιγμή μεταξύ μας, παλεύοντας να είμαστε κάθε μέρα χρήσιμοι και αποτελεσματικοί σε κάθε γωνιά της Αττικής μας.

Καλή δύναμη λοιπόν σε όλες και όλους! Συνεχίζουμε δυναμικά, όλοι μαζί, για να πάμε τον τόπο μας μπροστά και μόνο μπροστά!»