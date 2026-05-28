Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ

Σε άμεσες ενέργειες προχωρά το Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο έχει ήδη στην κατοχή του το πόρισμα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, (ΓΕΕΘΑ) σχετικά με το θαλάσσιο drone (USV) που εντοπίστηκε στην Λευκάδα και σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυβέρνησης είναι ουκρανικό.

Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το drone

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης «τα συμπεράσματα τα οποία υπάρχουν, μέχρι τώρα τουλάχιστον, στο πόρισμα έχουνε διαβιβαστεί και στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στο Υπουργείο Εξωτερικών και άμεσα θα γίνουν οι δέουσες ενέργειες από τους αρμοδίους, εν προκειμένω και από τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι τώρα με ασφάλεια, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω και να πω κάτι παραπάνω —ούτε γνωρίζω ούτε μπορώ να πω κάτι παραπάνω—είναι ότι πρόκειται για κάτι το οποίο είναι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης. Άρα, αντιλαμβάνεστε ποιες θα είναι και οι επόμενες ενέργειες».

Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την Κάγια Κάλας και τον Ουκρανό ΥΠΕΞ

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος σήμερα Πέμπτη βρίσκεται στην Κυπριακή Δημοκρατία για το Άτυπο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της ΕΕ, ενημέρωσε σχετικά την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, ενώ σύμφωνα με αρμόδιες πηγές που μίλησαν στο in είχε σχετική συζήτηση και με τον ουκρανό ομόλογο του ο οποίος επίσης ήταν στην Λεμεσό για τη συνάντηση των ΥΠΕΞ.

Τις επόμενες μέρες όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές αναμένεται να γίνουν και τα σχετικά διαβήματα προς την Ουκρανία.

Ξεκάθαρη η θέση Γεραπετρίτη για το drone

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή ο Γεραπετρίτης έθεσε το ζήτημα του εντοπισμού του ουκρανικής κατασκευής θαλάσσιου drone στη Λευκάδα, στους ευρωπαίους ομολόγους του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, επαναλαμβάνοντας σε κάθε τοποθέτηση του ότι πρόκειται για μία πολύ σοβαρή εξέλιξη.

Ο Γεραπετρίτης έχει επιμείνει δε με έμφαση ότι «η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».

Οι προειδοποιήσεις Δένδια

Να σημειωθεί ότι το ζήτημα είχε θέση από την πλευρά του στους Υπουργούς Άμυνας, της ΕΕ, ο Νίκος Δένδιας, μία μέρα μετά τον Υπουργό Εξωτερικών, ζητώντας μάλιστα εξηγήσεις από τον ουκρανό ομόλογο του ο οποίος συμμετείχε στο συγκεκριμένο Συμβούλιο.

Μιλώντας μάλιστα στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, ο Δένδιας είχε τονίσει ότι η ουκρανική πλευρά οφείλει στην Ελλάδα μία «πολύ μεγάλη συγγνώμη. Κι εκτός από τη συγγνώμη μας οφείλει την απόλυτη διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στην ευρύτερη περιοχή».

Για να προσθέσει: «από πού και ως πού, οιοσδήποτε, ανεξαρτήτως του εθνικού συμφέροντος, την ανάγκη να υπερασπίσει την Πατρίδα του -εμείς οι Έλληνες το καταλαβαίνουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον αυτό- μπορεί να θέτει σε διακινδύνευση τη ζωή αθώων ανθρώπων πολύ πέραν του θεάτρου του συγκεκριμένου πολέμου, επειδή αυτό κρίνει ότι εξυπηρετεί τον οποιονδήποτε στρατηγικό του σχεδιασμό. Ήταν παντελώς απαράδεκτο αυτό που συνέβη και πρέπει να είμαστε κάθετοι και απόλυτοι. Εμείς και όλες οι άλλες χώρες της Μεσογείου».