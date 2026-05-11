Γεραπετρίτης για drone στη Λευκάδα: «Η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων»
Ο υπουργός Εξωτερικών από τις Βρυξέλλες όπου και βρίσκεται είπε ότι θα ενημερώσει για το γεγονός το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ
Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτήρισε το περιστατικό με το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος στη Λευκάδα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Ο ίδιος από τις Βρυξέλλες είπε ότι θα ενημερώσει για το γεγονός το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.
Ολόκληρη η δήλωση Γεραπετρίτη
«Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα», δήλωσε αρχικά προσερχόμενος στη συνεδρίαση των ΥΠΕΞ της ΕΕ ο κ. Γεραπετρίτης.
Επίσης ανέφερε ότι: «Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».
