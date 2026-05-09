newspaper
Σάββατο 09 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι εκτιμούν οι στρατιωτικές αρχές για το πλωτό drone στην Λευκάδα; – Ποιος ήταν ο στόχος και οι χειριστές του
Ελλάδα 09 Μαΐου 2026, 14:01

Τι εκτιμούν οι στρατιωτικές αρχές για το πλωτό drone στην Λευκάδα; – Ποιος ήταν ο στόχος και οι χειριστές του

Ένα εύρημα που παραπέμπει περισσότερο σε πολεμική επιχείρηση παρά σε υπόθεση ρουτίνας ερευνούν οι ελληνικές αρχές στη Λευκάδα, όπου βρέθηκε το θαλάσσιο drone, κρυμμένο σε σπηλιά και φορτωμένο με εκρηκτικά. Οι Αρχές εξετάζουν πώς έφτασε στις ακτές του νησιού, ποιος το είχε υπό τον έλεγχό του και ποια ήταν η αποστολή του

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τέλος στο φούσκωμα με αυτές τις 5 μικρές συνήθειες

Τέλος στο φούσκωμα με αυτές τις 5 μικρές συνήθειες

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Θρίλερ και αναπάντητα ερωτήματα για το θαλάσσιο drone φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών που εντοπίστηκε από ντόπιους ψαράδες στη Λευκάδα. Σε κόκκινο συναγερμό οι εθνικές υπηρεσίες, οι Ένοπλες Δυνάμεις και τρία υπουργεία.

Την ίδια στιγμή, διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν τη σύνδεση του drone με τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανία.

Εν τω μεταξύ, αναστατωμένοι είναι οι κάτοικοι του νησιού. Ένα φορτωμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές υπερσύγχρονο πλωτό drone βρέθηκε στα νερά του Ιονίου, ενώ ήταν σε πλήρη λειτουργία και διέθετε εμβέλεια 432 μιλίων.

Πώς και γιατί βρέθηκε το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα; Ποιος ήταν ο χειριστής και ποιος ο στόχος του;

Το πλωτό drone είναι κατά πάσα πιθανότητα ουκρανικής κατασκευής, τύπου Magura, τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις κατά του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και του τμήματος γραφικών του MEGA, βλέπουμε στο παρακάτω βόιντεο πού και πώς εντοπίστηκε το drone από τους δύο ψαράδες.

Πού εντοπίστηκε το drone; – Ερωτήματα και προέλευση

Το γεμάτο εκρηκτικά drone, στρατιωτικής κατασκευής, εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα, από ψαράδες που πήγαν να μαζέψουν τα δίχτυα τους. Αφού το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό που το μετέφερε στο Πλατυγιάλι Αστακού.

Το λιμάνι στο Πλατυγιάλι έχει ουσιαστικά σφραγιστεί. Δεκάδες νταλίκες παραμένουν απέξω και είναι σε επιφυλακή η Πυροσβεστική και όλες οι Αρχές.

Σοβαρό κίνδυνο διέτρεξαν τόσο οι αλιείς που ρυμούλκησαν το σκάφος, όσο και κάτοικοι καθώς το γεμάτο εκρηκτικά drone ήταν ακυβέρνητο, αλλά με τις μηχανές του σε πλήρη λειτουργία.

Ανησυχία και έντονος προβληματισμός επικρατούν στο υπουργείο Εξωτερικών, που αναμένει την επίσημη ενημέρωση και τα συμπεράσματα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για την υπόθεση.

Τα σενάρια για τον εντοπισμό του πλωτού drone στο Ιόνιο – Σε συναγερμό οι Αρχές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αστυνομικού συντάκτη στις εφημερίδες «Το Βήμα» και «Τα Νέα», oι στρατιωτικές αρχές έχουν μία αρχική εικόνα για το ποια ήταν η προέλευση, ποιος μπορεί να ήταν ο στόχος, από πού μπορεί να ενεργοποιήθηκε και ποιος χειριζόταν το συγκεκριμένο σκάφος.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο χειρισμός, πιθανόν και η μεταφορά του σκάφους και η πτώση του στη θάλασσα, προκειμένου να στοχεύσει ρωσικό πλοίο στην περιοχή της Μεσογείου, έγινε από άλλο πλοίο. Απομακρύνεται το σενάριο ο χειρισμός του συγκεκριμένου drone να έγινε χερσαία, από κάποια περιοχή της Ελλάδος ή της Λιβύης, της Ιταλίας ή από οπουδήποτε αλλού.

Επιπλέον, υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για το ποια απόσταση διένυσε και από πότε βρισκόταν στη θάλασσα το εν λόγω σκάφος. Φαίνεται να ήταν στη θάλασσα για τουλάχιστον ένα 24ωρο και πλέον το ζητούμενο είναι να βρεθεί από πού μεταφέρθηκε και σε ποιο πλοίο πιθανόν να βρισκόταν.

Το θαλάσσιο drone είναι στη διάθεση των ελληνικών αρχών. Μπορούν να αντληθούν πολλά σημαντικά στοιχεία και ήδη έχουν αντληθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Τα διεθνή ΜΜΕ για το θαλάσσιο drone στην Λευκάδα

Να σημειωθεί ότι η είδηση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και ξένων μέσων ενημέρωσης, με το βρετανικό BBC να μεταδίδει ότι ψαράδες βρήκαν το drone σε μια σπηλιά κοντά στο νησί της Λευκάδας την Πέμπτη και ειδοποίησαν το Λιμενικό Σώμα, το οποίο στη συνέχεια το ρυμούλκησε στο κοντινό λιμάνι της Βασιλικής. Όπως σημειώνει, μάλιστα, το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το BBC επικαλείται αναφορές στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, που μεταδίδουν ότι το drone μετέφερε εκρηκτικά και ότι ο κινητήρας του ήταν ακόμη σε λειτουργία όταν ανακαλύφθηκε, ενώ επισημαίνει πως το σκάφος ενδέχεται να είναι ουκρανικής κατασκευής ή να συνδέεται με τον εν εξελίξει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το μήνυμα της ανθεκτικότητας οι «μεγάλοι»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το μήνυμα της ανθεκτικότητας οι «μεγάλοι»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Τέλος στο φούσκωμα με αυτές τις 5 μικρές συνήθειες

Τέλος στο φούσκωμα με αυτές τις 5 μικρές συνήθειες

Κόσμος
Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη

Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» – Εγκαινιάστηκε το Μουσείο με τις αρχαιότητες του Μετρό
Στη Θεσσαλονίκη 09.05.26

«Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» - Εγκαινιάστηκε το Μουσείο με τις αρχαιότητες του Μετρό

Τα εγκαίνια του μουσείου με τις αρχαιότητες του Μετρό στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη

Σύνταξη
Αποκλειστικά από τα φυλάκια η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο από Δευτέρα – Η ανακοίνωση
Καμία εξαίρεση 09.05.26

Αποκλειστικά από τα φυλάκια η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο από Δευτέρα - Η ανακοίνωση

Τα υπόλοιπα σημεία εισόδου καταργούνται άμεσα και πλέον όλοι - δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι και πολίτες - θα προσέρχονται και θα αποχωρούν από το πρώην Ειρηνοδικείο μέσω των δύο φυλακίων

Σύνταξη
Καιρός: Θερμή εισβολή από την ερχόμενη εβδομάδα – Πότε θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος στους 34°C
Καιρός 09.05.26

Θερμή εισβολή από την ερχόμενη εβδομάδα - Πότε θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος στους 34°C

Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη μετά την πρόσκαιρη υποχώρηση του Σαββάτου - Την Τρίτη ο καιρός αναμένεται να είναι πιο ζεστός σε περιοχές της Στερεάς, της Εύβοιας, της Θεσσαλίας και της Κρήτης

Σύνταξη
Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα – Τι εκτιμά ειδικός
«Αλλαγή προσέγγισης» 09.05.26

Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα - Τι εκτιμά ειδικός

«Σημαντική η αλλαγή προσέγγισης των ΗΠΑ για τα UFO - Μιλούν πλέον για αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα καθώς δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται πάντα για αντικείμενα» λέει ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης

Σύνταξη
Ήταν στόχος του μυστήριου θαλάσσιου drone στην Λευκάδα κάποιο σημείο της Μεσογείου; – Τι ερευνούν οι ελληνικές αρχές
Ελλάδα 09.05.26

Ήταν στόχος του μυστήριου θαλάσσιου drone στην Λευκάδα κάποιο σημείο της Μεσογείου; – Τι ερευνούν οι ελληνικές αρχές

Ελληνικοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν τον πιθανό στόχο του drone και αν κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του

Σύνταξη
Ισόβια για τη δολοφονία 34χρονου στις Σέρρες, ανήμερα Πρωτοχρονιάς – Βαριές ποινές και σε τρεις συνεργούς
Ελλάδα 09.05.26

Ισόβια για τη δολοφονία 34χρονου στις Σέρρες, ανήμερα Πρωτοχρονιάς – Βαριές ποινές και σε τρεις συνεργούς

Το φονικό επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από καβγά μεταξύ του θύματος και εργαζόμενου στην είσοδο νυχτερινού μαγαζιού, όταν ο 34χρονος ζήτησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργαζόμενος μαζί με άλλα άτομα εντόπισαν τον 34χρονο, έξω από ψητοπωλείο, και του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός.

Σύνταξη
«Η Ολυμπία αυτή δούλευε σε τουριστικό πρακτορείο» – Έρευνα στη Σαντορίνη για την εξαφάνιση θρίλερ στη Νέα Ιωνία
Φως στο Τούνελ 09.05.26

«Η Ολυμπία αυτή δούλευε σε τουριστικό πρακτορείο» - Έρευνα στη Σαντορίνη για την εξαφάνιση θρίλερ στη Νέα Ιωνία

Η έρευνα του «Τούνελ» έφτασε μέχρι τη Σαντορίνη έπειτα από μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον ότι η Ολυμπία Κηρύκου ζει στη Σαντορίνη, έχει παντρευτεί και έχει δύο παιδιά

Σύνταξη
Από το Σίδνεϊ βρέθηκε άστεγος στη Μεταμόρφωση – Το τελευταίο μήνυμα του Ηλία Πανταζή πριν χαθούν τα ίχνη του
Φως στο Τούνελ 09.05.26

Από το Σίδνεϊ βρέθηκε άστεγος στη Μεταμόρφωση - Το τελευταίο μήνυμα του Ηλία Πανταζή πριν χαθούν τα ίχνη του

Ο Ηλίας Πανταζής συνήθιζε να πηγαίνει σχεδόν καθημερινά στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στη Μεταμόρφωση, αναζητώντας στήριξη και λίγη ανθρώπινη ζεστασιά από την Ενορία

Σύνταξη
Θρίλερ με το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα – Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για την κινητή βόμβα με τα εκρηκτικά
Ελλάδα 09.05.26

Θρίλερ με το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα – Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για την κινητή βόμβα με τα εκρηκτικά

Σε συναγερμό οι ελληνικές αρχές, μετά τον εντοπισμό του θαλάσσιου drone φορτωμένου με 300 κιλά εκρηκτικά που εντόπισαν ψαράδες στην Λευκάδα - Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανέλαβαν τις έρευνες - Ουκρανικής κατασκευής το USV - Πώς βρέθηκε στο Ιόνιο;

Σύνταξη
«Tο μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε;» – Οι διάλογοι από τη δράση της σπείρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Ελλάδα 09.05.26

«Tο μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε;» - Οι διάλογοι από τη δράση της σπείρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν 7 μέλη της, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα. Εξιχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις με το  παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Στις φυλακές Κορυδαλλού το Σάββατο ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο Νικήτα και η σύζυγός του
Νομική «κόντρα» 09.05.26 Upd: 11:49

Στις φυλακές Κορυδαλλού το Σάββατο ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο Νικήτα και η σύζυγός του

Οι δύο κατηγορούμενοι για την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου στην Αμμουδάρα μεταφέρθηκαν στον Πειραιά μέσω Χανίων και από εκεί οδηγήθηκαν στις φυλακές του Κορυδαλλού

Σύνταξη
«Εργαζόμενοι σκύλοι»: κάτι περισσότερο από καλύτεροι φίλοι
«Τετράποδοι κομάντος» 09.05.26

«Εργαζόμενοι σκύλοι», κάτι περισσότερο από καλύτεροι φίλοι

Από την ανεύρεση αγνοουμένων μέχρι τη βοήθεια συνανθρώπων μας με ειδικές ανάγκες, οι «εργαζόμενοι» σκύλοι διακρίνονται για την αφοσίωση στο καθήκον τους, όποιο και αν είναι αυτό

Γιώργος Σχοινάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης

«Να προσέξει την εμμονή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν χρειάζεται να δείχνει το άγχος του. Προδίδεται», συστήνει το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη, διαμηνύοντας πως «το ΠΑΣΟΚ θα σας στείλει στην αντιπολίτευση»

Σύνταξη
Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 
Πολιτική 09.05.26

Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 

Με μεγαλοστομίες για την εξωτερική πολιτική κύλησε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Αναφορικά με την ακρίβεια, αρκέστηκε να πει ότι κάνουμε ότι μπορούμε για να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά

Σύνταξη
Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;

Οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση σε αρκετές χώρες - Ποιοι λαοί πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους στην ΕΕ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» – Εγκαινιάστηκε το Μουσείο με τις αρχαιότητες του Μετρό
Στη Θεσσαλονίκη 09.05.26

«Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» - Εγκαινιάστηκε το Μουσείο με τις αρχαιότητες του Μετρό

Τα εγκαίνια του μουσείου με τις αρχαιότητες του Μετρό στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη

Σύνταξη
Συνενοχή
Κρατική πειρατεία 09.05.26

Συνενοχή

Όσο η χώρα μας επιμένει να θεωρεί στρατηγικό εταίρο το Ισραήλ, θα καθίσταται, εκ των πραγμάτων, συνένοχη στις παράνομες ενέργειές του

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κατρίνης: Ένα drone επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Κατρίνης: Ένα drone επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι

«Εδώ και 24 ώρες ένα θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε να κόβει βόλτες στη Λευκάδα, ανακαλύφθηκε από ψαράδες που το μετέφεραν στο λιμάνι της Βασιλικής, χωρίς να γνωρίζουν αν μεταφέρει επικίνδυνα υλικά», σημειώνει ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης για την υπόθεση – θρίλερ που απασχολεί τις Αρχές. Ο […]

Σύνταξη
Αποκλειστικά από τα φυλάκια η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο από Δευτέρα – Η ανακοίνωση
Καμία εξαίρεση 09.05.26

Αποκλειστικά από τα φυλάκια η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο από Δευτέρα - Η ανακοίνωση

Τα υπόλοιπα σημεία εισόδου καταργούνται άμεσα και πλέον όλοι - δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι και πολίτες - θα προσέρχονται και θα αποχωρούν από το πρώην Ειρηνοδικείο μέσω των δύο φυλακίων

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Τσέλσι
Premier League 09.05.26

LIVE: Λίβερπουλ – Τσέλσι

LIVE: Λίβερπουλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Τσέλσι για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Καιρός: Θερμή εισβολή από την ερχόμενη εβδομάδα – Πότε θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος στους 34°C
Καιρός 09.05.26

Θερμή εισβολή από την ερχόμενη εβδομάδα - Πότε θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος στους 34°C

Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη μετά την πρόσκαιρη υποχώρηση του Σαββάτου - Την Τρίτη ο καιρός αναμένεται να είναι πιο ζεστός σε περιοχές της Στερεάς, της Εύβοιας, της Θεσσαλίας και της Κρήτης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις Αυτιά για «χωριά ΑμεΑ» προσβάλλουν τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τον πολιτισμό
Επικαιρότητα 09.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις Αυτιά για «χωριά ΑμεΑ» προσβάλλουν τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τον πολιτισμό

«Οι προτάσεις του ευρωβουλευτή είναι απόλυτα συμβατές με το κράτος φιλανθρωπίας της ΝΔ, όπου τα δικαιώματα υποκαθίστανται από γλίσχρα επιδόματα», τονίζει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Φλέγγας στο «in»: «Tιμή που ανέλαβα τον Ολυμπιακό, άνοδο και του χρόνου»
Αθλητισμός & Σπορ 09.05.26

Φλέγγας στο «in»: «Tιμή που ανέλαβα τον Ολυμπιακό, άνοδο και του χρόνου»

Ο προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού, Αναστάσιος Φλέγγας, μίλησε στο «in» μετά την απονομή του πρωταθλήματος και ξεκαθάρισε ότι η επόμενη σεζόν περιλαμβάνει ακριβώς τους ίδιους στόχους, δηλαδή πρωτάθλημα και άνοδο.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Η Ρωσία διοργανώνει περιορισμένης κλίμακας παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – «Βλακώδες» το αστείο Ζελένσκι, λέει το Κρεμλίνο
Κόσμος 09.05.26

Η Ρωσία διοργανώνει περιορισμένης κλίμακας παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – «Βλακώδες» το αστείο Ζελένσκι, λέει το Κρεμλίνο

Η παρέλαση στην Ρωσία πραγματοποιείται εν μέσω εντατικών ουκρανικών επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, ιδίως εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου, ενώ το Κίεβο κατηγορεί το Κρεμλίνο ότι συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας

Σύνταξη
Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα – Τι εκτιμά ειδικός
«Αλλαγή προσέγγισης» 09.05.26

Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα - Τι εκτιμά ειδικός

«Σημαντική η αλλαγή προσέγγισης των ΗΠΑ για τα UFO - Μιλούν πλέον για αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα καθώς δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται πάντα για αντικείμενα» λέει ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης

Σύνταξη
Αντιμέτωπη με τις επιλογές της η κυβέρνηση – «Κόκκινη κάρτα» και από ψηφοφόρους της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Αντιμέτωπη με τις επιλογές της η κυβέρνηση – «Κόκκινη κάρτα» και από ψηφοφόρους της ΝΔ

Η κυβέρνηση βλέπει πλέον ότι το μπλοκάρισμα στην περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών λειτουργεί ως μπούμερανγκ, με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων να επιβεβαιώνουν ότι οι πολίτες στην πλειοψηφία τους αντιτίθενται στις μεθοδεύσεις της και σε μεγάλα ποσοστά και οι ψηφοφόροι της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ήταν στόχος του μυστήριου θαλάσσιου drone στην Λευκάδα κάποιο σημείο της Μεσογείου; – Τι ερευνούν οι ελληνικές αρχές
Ελλάδα 09.05.26

Ήταν στόχος του μυστήριου θαλάσσιου drone στην Λευκάδα κάποιο σημείο της Μεσογείου; – Τι ερευνούν οι ελληνικές αρχές

Ελληνικοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν τον πιθανό στόχο του drone και αν κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του

Σύνταξη
Ισόβια για τη δολοφονία 34χρονου στις Σέρρες, ανήμερα Πρωτοχρονιάς – Βαριές ποινές και σε τρεις συνεργούς
Ελλάδα 09.05.26

Ισόβια για τη δολοφονία 34χρονου στις Σέρρες, ανήμερα Πρωτοχρονιάς – Βαριές ποινές και σε τρεις συνεργούς

Το φονικό επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από καβγά μεταξύ του θύματος και εργαζόμενου στην είσοδο νυχτερινού μαγαζιού, όταν ο 34χρονος ζήτησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργαζόμενος μαζί με άλλα άτομα εντόπισαν τον 34χρονο, έξω από ψητοπωλείο, και του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 09 Μαϊου 2026
Cookies