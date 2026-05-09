Ήταν στόχος του μυστήριου θαλάσσιου drone στην Λευκάδα κάποιο σημείο της Μεσογείου; – Τι ερευνούν οι ελληνικές αρχές

Ελληνικοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν τον πιθανό στόχο του drone και αν κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Γρίφος για δυνατούς λύτες το πώς βρέθηκε στο Ιόνιο το θαλάσσιο drone, φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, που εντόπισαν ψαράδες στην Λευκάδα, με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να έχουν αναλάβει να εξιχνιάσουν το μυστήριο και να εντοπίσουν αν το ουκρανικής κατασκευής USV είχε κάποιο στόχο στην Μεσόγειο ή αν έχασε το δρόμο του λόγω τεχνικής βλάβης.

Η είδηση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και ξένων μέσων ενημέρωσης, με το βρετανικό BBC να μεταδίδει ότι ψαράδες βρήκαν το drone σε μια σπηλιά κοντά στο νησί της Λευκάδας την Πέμπτη και ειδοποίησαν το Λιμενικό Σώμα, το οποίο στη συνέχεια το ρυμούλκησε στο κοντινό λιμάνι της Βασιλικής. Όπως σημειώνει, μάλιστα, το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το BBC επικαλείται αναφορές στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, που μεταδίδουν ότι το drone μετέφερε εκρηκτικά και ότι ο κινητήρας του ήταν ακόμη σε λειτουργία όταν ανακαλύφθηκε, ενώ επισημαίνει πως το σκάφος ενδέχεται να είναι ουκρανικής κατασκευής ή να συνδέεται με τον εν εξελίξει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυκλοφορήσει βίντεο που δείχνουν σκάφος του Ελληνικού Λιμενικού να ρυμουλκεί το drone, μήκους αρκετών μέτρων, προς το λιμάνι. Το σκούρο drone έχει ανοιχτή την επάνω θύρα του. Στο βίντεο δεν διακρίνονται διακριτικά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της προέλευσης του σκάφους, σημειώνει χαρακτηριστικά.

Έλληνες στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν τον πιθανό στόχο του drone και αν κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του, αναφέρει το βρετανικό μέσο.

Όπως σημειώνει, μια εκδοχή είναι ότι το drone θα μπορούσε να είχε στόχο τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας – ένας όρος που αναφέρεται σε εκατοντάδες δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Μόσχας, για να παρακάμψουν τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία, το 2022.

Ελληνικά μέσα ενημέρωσης, τονίζει το BBC, αναφέρουν ότι το σκάφος που βρέθηκε στην Λευκάδα, στο Ιόνιο Πέλαγος, μοιάζει με το ουκρανικό υποβρύχιο drone MAGURA V5, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε αρκετές περιπτώσεις.

Και επισημαίνει πως τα ουκρανικά υποβρύχια drone έχουν φέρει επανάσταση στον ναυτικό πόλεμο από την εισβολή της Μόσχας, καταδιώκοντας αμείλικτα ρωσικά πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια σε ανοιχτή θάλασσα, αλλά και σε ναυτικές βάσεις.

Η ουκρανική επίθεση με θαλάσσιο drone στη Μαύρη Θάλασσα το 2025

Υπενθυμίζει, μάλιστα, πως τον Νοέμβριο του 2025, η Ουκρανία ισχυρίστηκε ότι πραγματοποίησε επίθεση με θαλάσσια drone εναντίον δύο ρωσικών πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις στη Μαύρη Θάλασσα.

Πλάνα που επαληθεύτηκαν από το BBC έδειχναν θαλάσσια drone να διασχίζουν με ταχύτητα τα κύματα προς τα πλοία, πριν εκραγούν σε μια πύρινη σφαίρα, εκπέμποντας μαύρο καπνό στον αέρα.

Τον Μάρτιο, επίσης, η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι χτύπησε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που είχε υποστεί κυρώσεις και ήταν φορτωμένο με υγροποιημένο φυσικό αέριο με «μη επανδρωμένα θαλάσσια drone» στη Μεσόγειο Θάλασσα, μεταξύ της Λιβύης και της Μάλτας.

Το δεξαμενόπλοιο «Arctic Metagaz» υπέστη σοβαρές ζημιές και αργότερα εντοπίστηκε να παρασύρεται εκτός ελέγχου χωρίς πλήρωμα.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει τις αναφορές ότι ευθύνονται για την επίθεση αυτή, η οποία έλαβε χώρα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές της Ουκρανίας.

Η έρευνα των Ενόπλων Δυνάμεων

Αρμόδιες πηγές, μιλώντας στο in, σημείωναν ότι η έρευνα των Ενόπλων Δυνάμεων θα κληθεί να εξακριβώσει τη χώρα κατασκευής και προέλευσης του θαλάσσιου drone. Και προκειμένου να εξεταστεί, μεταφέρθηκε στην Αττική, ενώ ειδικά εξειδικευμένο προσωπικό και πυροτεχνουργοί μετέβησαν στο σημείο εντοπισμού του.

Πηγές του in, πάντως, σημειώνουν πως το συγκεκριμένο USV μοιάζει με το MAGURA V5 που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, όπως μετέδωσε και το βρετανικό BBC, επικαλούμενο ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

«Είχε τρεις αισθητήρες μπροστά, οι δύο ήταν σπασμένοι όταν το εντοπίσαμε»

Όπως περιγράφει στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος των λιμενεργατών Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος, οι Αρχές έφτασαν γρήγορα στο σημείο και έδωσαν οδηγίες να τηρηθεί απόσταση ασφαλείας και να μην επιχειρηθεί καμία παρέμβαση στο αντικείμενο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το θαλάσσιο drone φαίνεται να ήταν αυτόνομης λειτουργίας, με ενσωματωμένες μπαταρίες και σύστημα πλοήγησης GPS.

«Είχε κάμερα υψηλής ανάλυσης στο κέντρο και δύο πάνελ που πιθανότατα σχετίζονται με το GPS. Ήταν μαύρο, χαμηλό, περίπου στο ένα μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να μην εντοπίζεται εύκολα τη νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι πιθανόν το drone έχασε το σήμα GPS ή επηρεάστηκε από καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να κινηθεί ανεξέλεγκτα προς τα βράχια της περιοχής.

«Είχε τρεις αισθητήρες μπροστά. Οι δύο ήταν σπασμένοι όταν το εντοπίσαμε, κάτι που δείχνει ότι πιθανότατα προσέκρουσε και έχασε τον προσανατολισμό του», σημείωσε.

«Το προλάβαμε πριν πέσει πάνω στα κότερα», λένε ψαράδες που εντόπισαν το drone

Την ίδια ώρα, μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Λευκάδας ο εντοπισμός του θαλάσσιου drone, καθώς αν δεν το εντόπιζαν ψαράδες της περιοχής θα συγκρουόταν με κότερα που βρίσκονταν στο λιμάνι της Βασιλικής, με απρόβλεπτες συνέπειες, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν γεμάτο εκρηκτικά.

Το μη επανδρωμένο σκάφος εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής από τον ψαρά Δημήτρη Ζόγκο, ο οποίος είχε βγει ανοιχτά του Πόρτο Κατσίκι για να μαζέψει τα δίχτυα του.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ίδιος στο STAR:«Βλέπω μπροστά στα 50-70 μέτρα ένα μαύρο πράγμα. Ακριβώς στον κάβο Δουκάτο, σε μια χαραμαδιά, ήταν καρφωμένο εκεί και η μηχανή δούλευε ακόμα».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, δύο άλλοι ερασιτέχνες αλιείς, που βρίσκονταν στην περιοχή, τού έκαναν νόημα πως το αντικείμενο βρισκόταν σε κίνηση πριν τελικά προσκρούσει στα βράχια. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια και άλλων ατόμων, ξεκίνησε η προσπάθεια απεγκλωβισμού του σκάφους.

«Ρίξαμε ένα σκοινί, το δέσαμε, το τραβήξαμε και το αποκολλήσαμε. Μέχρι που το πήραν από το λιμάνι, η μηχανή δούλευε. Έφυγε, το κυνηγάγαμε, πήγε να πέσει πάνω στα κότερα και παραλίγο να μου κόψει τα χέρια», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ζόγκος.

Ελληνική οικονομία: Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων επιστρέφει

Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

Η Ρωσία διοργανώνει περιορισμένης κλίμακας παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – «Βλακώδες» το αστείο Ζελένσκι, λέει το Κρεμλίνο
Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα – Τι εκτιμά ειδικός
