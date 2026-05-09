Θρίλερ με το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα – Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για την κινητή βόμβα με τα εκρηκτικά

Θρίλερ και αναπάντητα ερωτηματικά για το θαλάσσιο drone φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών που εντοπίσθηκε στην Λευκάδα, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να αναλαμβάνουν τις έρευνες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του in. Στην υπόθεση, μάλιστα, έχει εμπλακεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν κάθε πιθανό στοιχείο που μπορεί να βρεθεί, για να διαπιστώσουν ποιος ήταν ο προορισμός και ποιος ο στόχος του πλωτού drone.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα USV ουκρανικής κατασκευής, για αυτό και ερευνάται το ενδεχόμενο ένας από τους στόχους να ήταν κάποιο ρωσικό πλοίο, καθώς υπήρξε ένα χτύπημα κοντά στο λιμάνι του Πορτ Σάιντ στην Αίγυπτο, τον Μάρτιο του 2026, όπου χτυπήθηκε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο από θαλάσσιο drone.

Υπενθυμίζεται ότι το σκάφος – drone, φορτωμένα με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών όπως αποκαλύφθηκε, βρέθηκε εν πλήρη λειτουργία κοντά σε βραχώδες σημείο και οι ψαράδες το μετέφεραν ρυμουλκώντας το στο λιμάνι της Βασιλικής.

Στη συνέχεια, παραδόθηκε σε στελέχη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, που έχουν αναλάβει τη φύλαξη και την εξέτασή του, ενώ το περιστατικό έχει καταγραφεί επισήμως.

Το συγκεκριμένο USV (Unmanned Surface Vehicle) είναι ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, τεχνολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς κυρίως για στρατιωτικές αποστολές, όπως επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και σε επιστημονικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας.

Η έρευνα των Ενόπλων Δυνάμεων

Αρμόδιες πηγές, μιλώντας στο in, σημείωναν ότι η έρευνα των Ενόπλων Δυνάμεων θα κληθεί να εξακριβώσει τη χώρα κατασκευής και προέλευσης του θαλάσσιου drone. Και προκειμένου να εξεταστεί, μεταφέρθηκε στην Αττική, ενώ ειδικά εξειδικευμένο προσωπικό και πυροτεχνουργοί μετέβησαν στο σημείο εντοπισμού του.

Πηγές του in, πάντως, σημειώνουν πως το συγκεκριμένο USV μοιάζει με το MAGURA V5 που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Στα σενάρια που εξετάζονται είναι αν το εν λόγω USV συνδέεται με επιθέσεις που πραγματοποιούνται εναντίον πλοίων του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ο οποίος αξιοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου με στόχο την παράκαμψη των κυρώσεων της Δύσης.

Να σημειωθεί ότι πλοία του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας έχουν δεχθεί επιθέσεις το τελευταίο διάστημα και δεν αποκλείεται να κατευθυνόταν εναντίον ενός εξ αυτών και τελικά να μεταφέρθηκε στην Λευκάδα.

Ένα λιγότερο πιθανό σενάριο είναι το να χρησιμοποιήθηκε για ναρκεμπόριο.

Το πώς και από ποιους αυτό το θαλάσσιο drone – κινητή βόμβα έφτασε στην Λευκάδα, πάντως, είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα κληθεί να απαντήσει η έρευνα, καθώς επίσης και αν πρόκειται για προσπάθεια προβοκάτσιας.

Ο αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού «Πτήση», Φαίδων Καραϊωσηφίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε πως εντάσσει το συγκεκριμένο θαλάσσιο drone σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υβριδικού πολέμου που συνδέεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως είπε, πρόκειται για «απτό δείγμα ενός άγνωστου υβριδικού πολέμου», ο οποίος, τόνισε, επεκτείνεται πέρα από το ουκρανικό μέτωπο, και στην Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον ίδιο, εδώ και μήνες έχουν καταγραφεί επιθέσεις με μη επανδρωμένα συστήματα – τόσο εναέρια όσο και θαλάσσια – εναντίον πλοίων ρωσικών συμφερόντων, κυρίως του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» που μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις.

Αναφερόμενος στο πώς το εν λόγω drone βρέθηκε στο Ιόνιο, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, ωστόσο εξέφρασε την εκτίμηση ότι τέτοια συστήματα πιθανόν να μεταφέρονται με εμπορικά πλοία και να εκτοξεύονται ή να απελευθερώνονται στη θάλασσα, έχοντας ήδη προγραμματισμένη αποστολή και δυνατότητα αυτόνομης ή ημι-αυτόνομης λειτουργίας μέσω δορυφορικής ζεύξης.

«Το προλάβαμε πριν πέσει πάνω στα κότερα», λένε ψαράδες που εντόπισαν το drone

Την ίδια ώρα, μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Λευκάδας ο εντοπισμός του θαλάσσιου drone, καθώς αν δεν το εντόπιζαν ψαράδες της περιοχής θα συγκρουόταν με κότερα που βρίσκονταν στο λιμάνι της Βασιλικής, με απρόβλεπτες συνέπειες καθώς αποκαλύφθηκε ότι ήταν γεμάτο εκρηκτικά.

Το μη επανδρωμένο σκάφος εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής από τον ψαρά Δημήτρη Ζόγκο, ο οποίος είχε βγει ανοιχτά του Πόρτο Κατσίκι για να μαζέψει τα δίχτυα του.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ίδιος στο STAR:«Βλέπω μπροστά στα 50-70 μέτρα ένα μαύρο πράγμα. Ακριβώς στον κάβο Δουκάτο, σε μια χαραμαδιά, ήταν καρφωμένο εκεί και η μηχανή δούλευε ακόμα».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, δύο άλλοι ερασιτέχνες αλιείς, που βρίσκονταν στην περιοχή, τού έκαναν νόημα πως το αντικείμενο βρισκόταν σε κίνηση πριν τελικά προσκρούσει στα βράχια. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια και άλλων ατόμων, ξεκίνησε η προσπάθεια απεγκλωβισμού του σκάφους.

«Ρίξαμε ένα σκοινί, το δέσαμε, το τραβήξαμε και το αποκολλήσαμε. Μέχρι που το πήραν από το λιμάνι, η μηχανή δούλευε. Έφυγε, το κυνηγάγαμε, πήγε να πέσει πάνω στα κότερα και παραλίγο να μου κόψει τα χέρια», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ζόγκος.

Τελικά, το θαλάσσιο drone ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου και παραδόθηκε στο Λιμενικό. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Λιμενεργατών Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος, διευκρίνισε ότι επρόκειτο για ένα σκάφος μήκους περίπου 3,5 μέτρων, εξοπλισμένο με κάμερα ακριβείας: «Ήταν ολόμαυρο. Κάποιο βραχυκύκλωμα μάλλον έγινε και χτύπησε σε βράχο. Οι δύο από τους τρεις αισθητήρες ήταν χτυπημένοι. Είναι πέρασμα η Λευκάδα, αλλά πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο», όπως ανέφερε.