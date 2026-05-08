«Το προλάβαμε πριν πέσει πάνω στα κότερα»: Τι λένε ψαράδες που εντόπισαν το drone στη Λευκάδα

Ένας απρόσμενος εντοπισμός σήμανε συναγερμό στις Αρχές της Λευκάδας, όταν ντόπιοι ψαράδες βρήκαν ένα θαλάσσιο drone κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο. Το μη επανδρωμένο σκάφος εντοπίστηκε τα ξημερώματα από τον ψαρά Δημήτρη Ζόγκο, ο οποίος είχε βγει ανοιχτά του Πόρτο Κατσίκι για να μαζέψει τα δίχτυα του.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ίδιος στο STAR:«Βλέπω μπροστά στα 50-70 μέτρα ένα μαύρο πράγμα. Ακριβώς στον κάβο Δουκάτο, σε μια χαραμαδιά, ήταν καρφωμένο εκεί και η μηχανή δούλευε ακόμα».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, δύο άλλοι ερασιτέχνες αλιείς που βρίσκονταν στην περιοχή τού έκαναν νόημα πως το αντικείμενο βρισκόταν σε κίνηση πριν τελικά προσκρούσει στα βράχια. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια και άλλων ατόμων, ξεκίνησε η προσπάθεια απεγκλωβισμού του σκάφους. Ο κ. Ζόγκος περιέγραψε την περιπετειώδη επιχείρηση περισυλλογής:

«Ρίξαμε ένα σκοινί, το δέσαμε, το τραβήξαμε και το αποκολλήσαμε. Μέχρι που το πήραν από το λιμάνι, η μηχανή δούλευε. Έφυγε, το κυνηγάγαμε, πήγε να πέσει πάνω στα κότερα και παραλίγο να μου κόψει τα χέρια».

Τελικά, το μυστηριώδες εύρημα ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου και παραδόθηκε στο Λιμενικό. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Λιμενεργατών Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος, διευκρίνισε ότι επρόκειτο για ένα σκάφος μήκους περίπου 3,5 μέτρων, εξοπλισμένο με κάμερα ακριβείας, σημειώνοντας:

«Ήταν ολόμαυρο. Κάποιο βραχυκύκλωμα μάλλον έγινε και χτύπησε σε βράχο. Οι δύο από τους τρεις αισθητήρες ήταν χτυπημένοι. Είναι πέρασμα η Λευκάδα, αλλά πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο».

Πλέον, η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή και έχει περάσει στα χέρια των Ενόπλων Δυνάμεων. Στις έρευνες συνδράμουν η ΕΥΠ, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αρχικά αν το drone έφερε εκρηκτικά ή πυροκροτητές. Εξειδικευμένο κλιμάκιο θα κάνει το σκάφος «φύλλο και φτερό» προκειμένου να ρίξει φως στην αποστολή του. Τα επικρατέστερα σενάρια που εξετάζονται από τις Αρχές κάνουν λόγο είτε για ουκρανικό drone-καμικάζι με πιθανό στόχο ρωσικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή, είτε για μέσο που χρησιμοποιείται από κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών με ορμητήριο την Αλβανία.