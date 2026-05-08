Ένα αρκετά περίεργο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Λευκάδα, όταν ψαράδες εντόπισαν ένα μαύρο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) να κινείται στη θαλάσσια περιοχή του νησιού.

Το σκάφος-drone βρέθηκε κοντά σε βραχώδες σημείο και οι ψαράδες το μετέφεραν ρυμουλκώντας το στο λιμάνι της Βασιλικής.

Κλήθηκαν Λιμενικό Σώμα και Ένοπλες Δυνάμεις

Το περιστατικό έχει αναλάβει πλέον το Λιμενικό Σώμα με τη συνδρομή στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το συγκεκριμένο USV (Unmanned Surface Vehicle) είναι ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, τεχνολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς κυρίως για στρατιωτικές αποστολές, όπως επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και σε επιστημονικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, επισημαίνει το Mega.

Ακόμα, δεν έχει γίνει γνωστό πώς βρέθηκε το εν λόγω μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας στα ελληνικά ύδατα.

Ουκρανικό το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in το θαλάσσιο drone είναι ουκρανικής προέλευσης ενώ εξετάζεται αν φέρει οπλισμό.

A USV drone was discovered off the coast of Lefkada by local fishermen earlier today. The sea drone has been retrieved by the Hellenic Coast Guard, with assistance from Armed Forces personnel, as authorities investigate how and why it reached Greek waters. pic.twitter.com/JnPD7RMEgU — Daphne Tolis (@daphnetoli) May 7, 2026

Θα μεταφερθεί σε ειδικό χώρο και σε περίπτωση που φέρει εκρηκτικά ειδικοί θα προχωρήσουν στην εξουδετέρωση με ελεγχόμενη έκρηξη, διαφορετικά θα κατασχεθεί για περαιτέρω έλεγχο.