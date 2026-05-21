Ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι»: Αναισθησιολόγος ζητά φακελάκι – Το βίντεο ντοκουμέντο
Το βίντεο τράβηξε ο γιος ασθενή στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» - Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διεξαχθεί και ΕΔΕ για την υπόθεση με το φακελάκι
Βίντεο που τράβηξε συνοδός ασθενούς αποκάλυψε ότι αναισθησιολόγος ζήτησε φακελάκι στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι».
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διεξαχθεί ΕΔΕ έτσι ώστε να εξεταστεί τι ακριβώς έγινε στο ογκολογικό νοσοκομείο
Ο αναισθησιολόγος ζήτησε έως 150 ευρώ από ασθενή προκειμένου να τον διευκολύνει.
Ο γιατρός έχει ήδη απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του, ενώ τις επόμενες ημέρες θα διεξαχθεί και ΕΔΕ.
Σε αυτή θα καταθέσουν ο γιος της ασθενή που έχει τραβήξει το βίντεο, η ίδια η ασθενής και ο γιατρός.
Δείτε το βίντεο – ντοκουμέντο και το ρεπορτάζ του MEGA:
Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας για την υπόθεση με το φακελάκι
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε στο Χ για την υπόθεση με το φακελάκι: «Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή.
Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».
Δείτε τη σχετική ανάρτηση:
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 21, 2026
