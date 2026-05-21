Καταγγελία και από την Ελλάδα για τις διαφημίσεις απατεώνων σε Meta, TikTok και Google

Καταγγελίες κατά των Meta, TikTok και Google υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αρμόδιες εθνικές αρχές η οργάνωση BEUC και 29 ενώσεις καταναλωτών από 27 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η ΕΚΠΟΙΖΩ, κατηγορώντας τις ψηφιακές πλατφόρμες ότι απέτυχαν να προστατεύσουν τους καταναλωτές από διαδικτυακές χρηματοοικονομικές απάτες.

Οι καταγγελίες βασίζονται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026 σε 13 ευρωπαϊκές χώρες και αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), ο οποίος υποχρεώνει τις μεγάλες πλατφόρμες να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση του επιβλαβούς και παράνομου περιεχομένου.

Όπως ανέφερε η ΕΚΠΟΙΖΩ, η έρευνα εντόπισε περίπου 900 διαφημίσεις που φέρονται να παραβίαζαν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πρόκειται μεταξύ άλλων για οικονομικές απάτες, παραπλανητικές διαφημίσεις ή απαγορευμένες υπηρεσίες.

Από τις διαφημίσεις αυτές, οι πλατφόρμες αφαίρεσαν μόλις το 27% έπειτα από καταγγελίες.

Οι ενώσεις καταναλωτών προειδοποιούν ότι οι εκατοντάδες παραπλανητικές διαφημίσεις που παραμένουν ενεργές εκθέτουν περισσότερους από 200 εκατομμύρια Ευρωπαίους σε κινδύνους οικονομικής απώλειας και άλλων ζημιών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΟ, μόνο το 2024 οι οικονομικές απώλειες καταναλωτών από τέτοιες πρακτικές εκτιμάται ότι έφτασαν έως τα 4,2 δισ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται, η έρευνα καταδεικνύει σημαντική απόκλιση μεταξύ των μέτρων που δηλώνουν ότι εφαρμόζουν οι πλατφόρμες και της πραγματικής αποτελεσματικότητάς τους στην αντιμετώπιση των οικονομικών απατών.

Οι ενώσεις καταναλωτών καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Εθνικούς Συντονιστές Ψηφιακών Υπηρεσιών να εξετάσουν τα μέτρα που έχουν λάβει οι Meta, TikTok και Google και να απαιτήσουν τη συμμόρφωσή τους με τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ζητούν την επιβολή κυρώσεων και προστίμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ