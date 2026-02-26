science
26.02.2026 | 14:01
Καραμπόλα πέντε φορτηγών στην Αθηνών–Κορίνθου: Χάος στην κυκλοφορία στον Ασπρόπυργο
26.02.2026 | 13:25
Tο αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα – Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Ψεύτικοι έρωτες και επιχειρήσεις λάσπης: Η OpenAI αποκαλύπτει πώς το ChatGPT έγινε εργαλείο εξαπάτησης
AI 26 Φεβρουαρίου 2026, 12:25
Ψεύτικοι έρωτες και επιχειρήσεις λάσπης: Η OpenAI αποκαλύπτει πώς το ChatGPT έγινε εργαλείο εξαπάτησης

Έκθεση της OpenAI παραθέτει πληθώτα περιστατικών όπου τα μοντέλα της χρησιμοποιήθηκαν από κυκλώματα απάτης και ξένες κυβερνήσεις.

Σύνταξη
Σε έκθεσή της που αποκαλύπτει το εύρος της κατάχρησης του ChatGPT από κακόβουλους παράγοντες, η OpenAI αναφέρει ότι μπλόκαρε λογαριασμούς που συνδέονται με επιχειρήσεις επιρροής και κυκλώματα απατεώνων που πουλούσαν έρωτα σε μεσήλικους άνδρες.

Η έκθεση της κορυφαίας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης δείχνει να επιβεβαιώνει τις ανησυχίες ότι, παρά τις δικλείδες ασφάλειας, απατεώνες και κυβερνητικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν την ΑΙ ως όπλο εξαπάτησης.

Μεταξύ άλλων, η OpenAI ανέφερε ότι μπλόκαρε τον λογαριασμό προσώπου που συνδέεται με τις κινεζικές αρχές επιβολής του νόμου και οργάνωνε καμπάνιες δυσφήμισης της ιαπωνίδας πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι.

Μια άλλη ομάδα λογαριασμών στο ChatGPΤ χρησιμοποιούσαν το chatbot για τρέχουν μια υπηρεσία γνωριμιών που αποσπούσε χρήματα από εκατοντάδες ινδονήσιους άνδρες κάθε μήνα.

Το ChatGPT αξιοποιήθηκε επίσης από ένα άλλο κύκλωμα δήθεν ερωτικών γνωριμιών για τη δημιουργία μηνυμάτων που πίεζαν τα θύματα να καταβάλλουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ακόμα, ένας «μικρός αριθμός» λογαριασμών που πιθανότατα αντιστοιχούν σε κινεζικές διευθύνσεις χρησιμοποίησαν τα μοντέλα της OpenAI προκειμένου να αντλούν πληροφορίες για συγκεκριμένα πρόσωπα στις ΗΠΑ και τις έδρες ομοσπονδιακών πληροφοριών. Ζήτησαν επίσης οδηγίες για τη χρήση λογισμικού ΑΙ που επιτρέπει την αντικατάσταση προσώπων σε φωτογραφίες.

Οι ίδιοι λογαριασμοί παρήγαγαν επίσης email που αποστέλλονταν σε πολιτειακούς αξιωματούχους και αναλυτές πολιτικής που εργάζονταν σε θέματα επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών, προσκαλώντας τους να συμμετέχουν σε αμειβόμενες συμβουλευτικές συνεδρίες.

Επίσης, αρκετοί λογαριασμοί χρησιμοποίησαν τα μοντέλα της OpenAI προκειμένου να υποδύονται νομικές εταιρείες, εισαγγελείς και αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου για να ξεγελούν τα θύματά τους.

Η έκθεση έρχεται να προστεθεί στην περυσινή αποκάλυψη του Reuters για ασιατικά κυκλώματα απατεώνων που δημιουργούσαν μηνύματα με το ChatGPT για προσελκύουν θύματα σε δήθεν επενδυτικά προγράμματα.

Σε περυσινή δοκιμή ασφάλειαςπου πραγματοποίησαν από κοινού η OpenAI και η Anthropic, η οποία πραγματοποιήθηκε πάντως με κάποια μέτρα ασφάλειας απενεργοποιημένα, το ChatGPT έδωσε λεπτομερείς οδηγίες για την παραγωγή εκρηκτικών υλών, για βομβιστικές επιθέσεις σε στάδια, για χάκινγκ και την παραγωγή άνθρακα και ναρκωτικών.

Η δε Anthropic ανέφερε περιστατικά όπου το μοντέλο Claude αξιοποιήθηκε για διαδικτυακούς εκβιασμούς και την πώληση λογισμικού ransomware.

Η εταιρεία προειδοποιούσε τότε ότι η ΑΙ «μετατρέπεται σε όπλο» από κακόβουλους παράγοντες που εμπλέκονται σε κυβερνοεπιθέσεις και κυκλώματα απάτης.

Stream science
Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή
Ετοιμάζονται 22.02.26

Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή

Στη δεκαετία που ακολουθεί, θα κληθούμε να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο όπου οι μηχανές σκέφτονται και τα ρομπότ κινούνται ανάμεσά μας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πώς ο φόβος της AI επηρεάζει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες πριν «κλέψει» τις δουλειές
Τεχνητή νοημοσύνη 22.02.26

Πώς ο φόβος της AI επηρεάζει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες πριν «κλέψει» τις δουλειές

Ο ψυχολογικός αντίκτυπος σεναρίων και αναλύσεων για πιθανή καθολική αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού από συστήματα AI είναι ήδη έντονος και επανακαθορίζει επαγγελματικές επιλογές

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…
Κόσμος 22.02.26

Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…

Οι επιχειρηματίες προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο για τη μείωση του ωραρίου και την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας. Ωστόσο, χωρίς δύναμη, οι εργαζόμενοι είναι απίθανο να μοιραστούν τα οφέλη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές – Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση
AI 21.02.26

Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές - Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση

Παράγοντες που δεν ποσοτικοποιούνται αποτελούν κρίσιμους φραγμούς που προσώρας δεν επιτρέπουν την πλήρη αντικατάσταση των ανθρώπων από την AI, λέει ο αμερικανός μεγαλοεπενδυτής, Μαρκ Κιούμπαν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Διάσκεψη κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Έκκληση για μία AI «ασφαλή, αξιόπιστη και ακμαία»
Νέο Δελχί 21.02.26

Διάσκεψη κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Έκκληση για μία AI «ασφαλή, αξιόπιστη και ακμαία»

Μεταξύ των καυτών θεμάτων ήταν τα πλεονεκτήματα της πολύγλωσσης μετάφρασης από την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι απειλές επί της απασχόλησης και το πρόβλημα της ενεργειακής κατανάλωσης των κέντρων δεδομένων

Σύνταξη
Από τη «μεγάλη παραίτηση» στη συλλογική διεκδίκηση – Πώς η AI τροφοδοτεί νέα εργατικά κινήματα
Η μεγάλη ευκαιρία 20.02.26

Από τη «μεγάλη παραίτηση» στη συλλογική διεκδίκηση – Πώς η AI τροφοδοτεί νέα εργατικά κινήματα

Η συσσώρευση άγχους και αβεβαιότητας λόγω της ΑΙ δεν οδηγεί μόνο σε αποστασιοποίηση, αλλά φαίνεται να δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για νέες μορφές συλλογικής αντίδρασης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI – Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς
Τα δεδομένα και ο φόβος 18.02.26

Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI - Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς

Συναισθηματικό βάθος, κριτική σκέψη, σύνθετη και πολυεπίπεδη αφήγηση, προσωπική σύνδεση είναι στοιχεία που λείπουν από τα συστήματα AI, λέει ο σύμβουλος στρατηγικής δεξιοτήτων, Γκραντ Φέλερ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Χαμένοι στη μετάφραση της ΑΙ: Τα Άρλεκιν δείχνουν τον δρόμο… της καταστροφής;
Επαγγέλματα χάνονται 18.02.26

Χαμένοι στη μετάφραση της ΑΙ: Τα Άρλεκιν δείχνουν τον δρόμο… της καταστροφής;

Στη Γαλλία τα Άρλεκιν δεν θα μεταφράζονται πια από ανθρώπους αλλά από ΑΙ. Στην Ελλάδα το επάγγελμα του υποτιτλιστή κινδυνεύει. Θα «σκοτώσει» η τεχνητή νοημοσύνη τις μεταφραστικές εργασίες;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Seedance: Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ
Seedance 2.0 16.02.26

Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ

Έπειτα από απειλές για ασφαλιστικά μέτρα, η κινεζική ByteDance, στην οποία ανήκει και το TikTok, δεσμεύτηκε να επιβάλλει περιορισμούς στη δημιουργία βίντεο με το Seedance,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Υπόθεση Δήμητρας Ζήρδα: Η ώρα της αλήθειας για το «θρίλερ» του Αγγίτη
Ελλάδα 26.02.26

Υπόθεση Δήμητρας Ζήρδα: Η ώρα της αλήθειας για το «θρίλερ» του Αγγίτη

Η ανάσυρση του φακέλου για το θάνατο της Δήμητρας Ζήρδα από το αρχείο δεν ήταν απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά το αποτέλεσμα της ανάδειξης ακλόνητων ευρημάτων στραγγαλισμού.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κικίλιας για ONEX–Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία με ρίζες στα «Liberties» και βλέμμα στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας
Ελλάδα 26.02.26

Κικίλιας για ONEX–Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία με ρίζες στα «Liberties» και βλέμμα στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας

Τι είπε ο υπουργός Nαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στον χαιρετισμό του που προβλήθηκε κατά την υπογραφή της συμφωνίας στο αμερικανικό Υπουργείο Μεταφορών

Σύνταξη
Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»
«Μοναδική εμπειρία» 26.02.26

Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Κρίστιαν Μπέιλ έχει κάνει ακραίες αλλαγές στην εμφάνισή του προκειμένου να μπει στο πετσί του ρόλου. Ωστόσο η μεταμόρφωσή του στην ταινία The Bride! τον έφτασε στα όριά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του με γυναίκες στα αρχεία Έπσταϊν
Επιστήμες 26.02.26

Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του με γυναίκες στα αρχεία Έπσταϊν

Ο Χόκινγκ συμμετείχε σε συνέδριο που χρηματοδότησε ο Έπσταϊν το 2006, όμως οι δύο γυναίκες που εμφανίζονται στην επίμαχη φωτογραφία ήταν όπως φαίνεται οι νοσοκόμες του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τσίπρας για υποκλοπές: Μητσοτάκης (ηθικός αυτουργός), και Δημητριάδης (εκτελεστικός) τη γλίτωσαν γιατί απουσίαζαν από αυτό το κατηγορητήριο
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Τσίπρας για υποκλοπές: Μητσοτάκης (ηθικός αυτουργός), και Δημητριάδης (εκτελεστικός) τη γλίτωσαν γιατί απουσίαζαν από αυτό το κατηγορητήριο

Λάβρος ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου για τις υποκλοπές, σημειώνει ότι δύο τη γλίτωσαν. «Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας. Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης».

Σύνταξη
Μασσαλία: Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο ναρκεμπορίου της ιταλικής μαφίας – 7 συλλήψεις και χιλιάδες ευρώ σε crypto
Ευρωπαϊκή συνεργασία 26.02.26

Μασσαλία: Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο ναρκεμπορίου της ιταλικής μαφίας – 7 συλλήψεις και χιλιάδες ευρώ σε crypto

Δύο χρόνια ερευνών, εξήντα αστυνομικοί σε κινητοποίηση και κατασχέσεις ρεκόρ. Η Ειδική Διαπεριφερειακή Δικαστική Αρχή (JIRS) στην Μασσαλία έθεσε τέλος σε μια εγκληματική οργάνωση διεθνούς εμβέλειας

Σύνταξη
Δήμος Πάρου: Καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον αγροτικών ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου
Κοινωνική πολιτική 26.02.26

Δήμος Πάρου: Καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον αγροτικών ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου

Ο Δήμος Πάρου ανακοίνωσε τη νέα ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον αγροτικών ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Τρίπολη – Τέσσερις συλλήψεις για βιασμό 61χρονης και διαρρήξεις
Ελλάδα 26.02.26

Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Τρίπολη - Τέσσερις συλλήψεις για βιασμό 61χρονης και διαρρήξεις

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας στην Τρίπολη, την περασμένη Δευτέρα, τρεις από τους κατηγορουμένους την προσέγγισαν, την απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο και ο ένας εξ αυτών την βίασε

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ιράν: Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα – Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Ιράν - ΗΠΑ 26.02.26

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Το Ιράν κατέθεσε ένα σχέδιο συμφωνίας για να αξιολογήσει τη «σοβαρότητα» των ΗΠΑ σε σχέση με τη δέσμευσή τους στην διπλωματία - Το δεύτερο αεροπλανοφόρο κατευθύνεται στον Κόλπο

Σύνταξη
Χιλιάδες φοιτητές και μαθητές στους δρόμους – Ζητούν δικαιοσύνη για τα Τέμπη και διαμαρτύρονται για την Παιδεία
Εφτά προσαγωγές 26.02.26 Upd: 13:47

Χιλιάδες φοιτητές και μαθητές στους δρόμους - Ζητούν δικαιοσύνη για τα Τέμπη και διαμαρτύρονται για την Παιδεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο μαθητικό και φοιτητικό συλλαλητήριο που πραγματοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη - Το in στις κινητοποιήσεις

Βίντεο - φωτογραφίες: Δημήτρης Πέρρος
Μπλόσομγκεϊμ και Σόρκιν: Συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια για τον Ολυμπιακό στο εξωτερικό (vids)
Euroleague 26.02.26

Μπλόσομγκεϊμ και Σόρκιν: Συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια για τον Ολυμπιακό στο εξωτερικό (vids)

Τα δημοσιεύματα για τον Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ και τον Ολυμπιακό συνεχίζονται, όμως εμπλέκουν και έναν διαφορετικού είδους ψηλό ως εναλλακτική για τους ερυθρόλευκους

Σύνταξη
Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση
Διεθνής Οικονομία 26.02.26

Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση

Σήμερα, οι άνθρωποι μπορούν να εκπαιδευτούν για να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά. Αλλά πόσοι νέοι απόφοιτοι παραμένουν πραγματικά στον τομέα σπουδών τους όταν εισέρχονται στον κόσμο της εργασίας;

Σύνταξη
Αναζητώντας τη μεγάλη μέθοδο
Ψάχνοντας κοινότητα 26.02.26

Αναζητώντας τη μεγάλη μέθοδο

Η Louisa Yousfi αναμετριέται με τη μνήμη, την ταυτότητα, το Ισλάμ αλλά και το αίτημα μιας νέας κοινότητας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
ΚΚΕ: Βλέπει ποινικές ευθύνες για Βορίδη και Αυγενάκη – Το πόρισμα για την Εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Με την υπογραφή της ΝΔ 26.02.26

Ποινικές ευθύνες για Βορίδη και Αυγενάκη, βλέπει το ΚΚΕ - Το πόρισμα για την Εξεταστική του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ΚΚΕ έδωσε στη δημοσιότητα το πόρισμα του μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κάνει λόγο για «ένα σκάνδαλο που έχει ξεκάθαρα την υπογραφή της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Τέλος και επίσημα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικό το πρόβλημα, καμία ποινική ευθύνη υπουργών με απόφαση της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Τέλος και επίσημα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικό το πρόβλημα, καμία ποινική ευθύνη υπουργών με απόφαση της ΝΔ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατήγγειλαν τη διαδικασία, μίλησαν ανοιχτά για συγκάλυψη της αλήθειας μέσω του αποκλεισμού ουσιωδών μαρτύρων και της κατεύθυνσης που έδωσε το προεδρείο στις εργασίες της εξεταστικής

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Δικαίωση η απόφαση για την υπόθεση του Predator – Μεγάλη ήττα για το παρακράτος του συστήματος Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Ανδρουλάκης: Δικαίωση η απόφαση για την υπόθεση του Predator – Μεγάλη ήττα για το παρακράτος του συστήματος Μαξίμου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημειώνει ότι πρόκειται για «μια μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργάνωσε το σύστημα Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης». Αιχμές αφήνει και για χειρισμούς της ηγεσίας της Δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε πτυχές της δυσώδους υπόθεσης ενώ προαναγγέλλει ότι επόμενος σταθμός θα είναι το ΕΔΔΑ

Σύνταξη
Ηράκλειο: Ιδιώτες προτείνουν στο υπουργείο Μετανάστευσης να νοικιάσει αγροτεμάχια για δομή μεταναστών
Ελλάδα 26.02.26

Ιδιώτες προτείνουν στο υπουργείο Μετανάστευσης να νοικιάσει αγροτεμάχια για δομή μεταναστών στο Ηράκλειο

Το υπουργείο Μετανάστευσης αναζητά χώρο για δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης - Ιδιώτες προσβλέπουν στο σίγουροι και υψηλό ενοίκιο

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 26.02.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Α’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, το βιβλίο «Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ – 600 μολύβια και 10 ποιήματα», και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
