15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Πώς το ChatGPT έγινε το εργαλείο μαζικής απάτης στο Διαδίκτυο– Αποκάλυψη του Reuters
Τεχνολογία 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:09

Πώς το ChatGPT έγινε το εργαλείο μαζικής απάτης στο Διαδίκτυο– Αποκάλυψη του Reuters

Θύμα καταναγκαστικής εργασίας περιγράφει πώς ένα κύκλωμα απατεώνων στην Ασία τον υποχρέωνε να χρησιμοποιεί το ChatGPT για να ξεγελά χρήστες και να αποσπά χρήματα.

Σύνταξη
Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Spotlight

Ο Ντάνκαν Οκίντο λέει ότι δέχτηκε να ταξιδέψει πέρυσι στη Ταϊλάνδη με το δέλεαρ μιας θέσης εργασίας στην εξυπηρέτηση πελατών. Αντ’ αυτού πέρασε τέσσερις μήνες εγκλωβισμένος σε ένα κύκλωμα απάτης στα άνομα σύνορα Ταϊλάνδης-Μιανμάρ, όπου έμαθε από πρώτο χέρι πώς οι εγκληματίες χρησιμοποιούν το ChatGPT για μαζικές απάτες.

Ο Οκίντο, 26 ετών, λέει ότι δυσκολευόταν να βρει δουλειά για να συντηρήσει την οικογένειά του στην πατρίδα του στην Κένυα, μέχρι που μια υπηρεσία εύρεσης εργασίας του υποσχέθηκε δουλειά στη Μπανγκόκ. Ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευε σε άλλη χώρα.

Με το που προσγειώθηκε, αναφέρει στο Reuters, απήχθη από το αεροδρόμιο και μεταφέρθηκε πέρα από τα σύνορα στο διαβόητο συγκρότημα KK Park, το οποίο φρουρείται από ένοπλους άνδρες και έχει οχυρωθεί «σαν να ήταν φτιαγμένο για πόλεμπ».

Η εγκατάσταση στην οποία κρατήθηκε ο Οκίντο είναι ένα τυπικό παράδειγμα των συγκροτημάτων απάτης που στήνονται στην περιοχή, κυρίως από κινεζικές συμμορίες, και βάζουν στο στόχαστρο ανυποψίαστους χρήστες του Διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

Ο Ντάνκαν Οκίντο μιλά στο Reuters από το σπίτι του στο Ναϊρόμπι στις 28 Αυγούστου 2025 (Reuters)

Ο Ντάνκαν Οκίντο μιλά στο Reuters από το σπίτι του στο Ναϊρόμπι στις 28 Αυγούστου 2025 (Reuters)

Όπως λέει, δούλευε σε ένα μεγάλο δωμάτιο μαζί με εκατοντάδες άλλα θύματα καταναγκαστικής εργασίας, όλοι συνδεδεμένοι σε υπολογιστές. Πολλοί χρησιμοποιούσαν τη δωρεάν έκδοση του ChatGPT για να συντάξουν μηνύματα που θα παραπλανούσαν αμερικανούς χρήστες ώστε να επενδύσουν σε δήθεν επενδυτικά προγράμματα με κρυπτονομίσματα.

Στην πρακτική αυτή, γνωστή ως «pig butchering», ή «σφάξιμο του γουρουνιού», οι απατεώνες καλλιεργούν προσεκτικά την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους πριν κλέψουν τα χρήματά τους.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα όλες τις λεπτομέρειες της ιστορίας του Οκίντο. Ωστόσο η HAART Kenya, οργάνωση κατά του τράφικινγκ που συμμετείχε στην διάσωσή του, επιβεβαιώνει ότι ο Οκίντο ήταν ένας από τους αρκετούς Κενιάτες που απελευθερώθηκαν από συγκροτήματα απατεώνων νωρίτερα φέτος. Οι αφηγήσεις του Οκίντο ταιριάζουν εξάλλου στις μαρτυρίες άλλων θυμάτων καταναγκαστικής εργασίας που μίλησαν στο Reuters.

H OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, δήλωσε ότι έχει λάβει μέτρα κατά των απατεώνων (Reuters)

H OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, δήλωσε ότι έχει λάβει μέτρα κατά των απατεώνων (Reuters)

Η απάτη για την οποία δούλευε ο Οκίντο έβαζε στο στόχαστρο δεκάδες αμερικανούς μεσίτες κάθε εβδομάδα. Η αποστολή του ήταν να πείθει τουλάχιστον δύο μεσίτες την ημέρα να καταθέτουν χρήματα για ανύπαρκτα ακίνητα.

Σύμφωνα με τον Οκίντο, το ChatGPT ήταν «το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούταν περισσότερο για να βοηθά τους απατεώνες». Χάρη στα μηνύματα που έγραφε το chatbot, ο νεαρός Κενυάτης υποδυόταν κτηνοτρόφους από το Τέξας και καλλιεργητές σόγιας από την Αλαμπάμα που δήλωναν ότι είχαν κερδίσει ολόκληρες περιουσίες σε κρυπτονομίσματα.

«Πρέπει να φαίνεσαι οικείος» λέει ο Οκίντο. «Αν κάνεις οποιοδήποτε λάθος, ο μεσίτης θα καταλάβει ότι είσαι απατεώνας».

Όταν για παράδειγμα οι μεσίτες έκαναν ερωτήσεις για την αγορά ακινήτων σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, ο Οκίντο ρωτούσε το ChatGPT για να δίνει πειστικές απαντήσεις.

Στόχος ήταν να δεχτεί το θύμα να ανοίξει έναν λογαριασμό κρυπτονομισμάτων και να καταθέσει χρήματα. Ο λογαριασμός υποτίθεται ότι βρισκόταν σε κάποια πλατφόρμα crypto, στην πραγματικότητα όμως ανήκε στους απατεώνες.

Σε κάποιες περιπτώσεις, λέει ο Οκίντο, οι προσεγγίσεις που επινοούσε το ChatGPT ήταν τόσο αποτελεσματικές ώστε έπειθαν ακόμα και χρήστες που είχαν ήδη ξεγελαστεί να χάσουν ακόμα περισσότερα χρήματα.

Τα αφεντικά του συγκροτήματος τιμωρούσαν τους εργαζομένους που δεν πετύχαιναν τους εβδομαδιαίους στόχους, εξευτελίζοντάς τους και χτυπώντας τους με ηλεκτροφόρα γκλομπ. Σε περιπτώσεις μεγάλων κερδών, τα αφεντικά τους ανάγκαζαν να χτυπούν τύμπανα για να το γιορτάσουν.

Ο Οκίντο λέει ότι έχασε την αξιοπρέπειά του. Κατάφερε να φύγει από το συγκρότημα όταν η Ταϊλάνδη έκοψε το ρεύμα στο KK Park και άλλα συγκροτήματα απατεώνων, οπότε τα αφεντικά άφησαν ελεύθερους κάποιους εργαζομένους. Ακόμα και μετά την επιστροφή του στην Κένυα δέχεται απειλητικά τηλεφωνήματα.

Το Reuters μίλησε επίσης σε δύο άνδρες από τη Μιανμάρ που ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν το ChatGOT σε άλλα κυκλώματα απατεώνων. Και οι δύο ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμοι.

Ο ένας είπε ότι το λανσάρισμα του ChatGPT το 2022 άλλαξε τη δουλειά του ως απατεώνα που ειδικευόταν να πουλάει έρωτα στα θύματά του και να τους αποσπά χρήματα. Χάρη στο chatbot, είπε, μπορούσε να φλερτάρει δεκάδες χρήστες ταυτόχρονα με ποιήματα και ερωτικά μηνύματα.

«Ήταν πολύ αποτελεσματικό να δουλεύεις με την ΑΙ» είπε.

H OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση του Οκίντο, διαβεβαίωσε όμως ότι «εργάζεται ενεργά για να εντοπίζει και να αποτρέπει την κατάχρηση του ChatGPT για απάτες».

Το chatbot, πρόσθεσε, αρνείται να εκτελέσει οδηγίες που παραβιάζουν τους κανόνες κατά της απάτης, ενώ ερευνητές της εταιρείας ελέγχουν τις ύποπτες περιπτώσεις και κόβουν την πρόσβαση σε όσους παραβιάζουν τους όρους χρήσης.

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
