Πώς η Anthropic ξεπέρασε την αποτίμηση της OpenAI

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το ποσό των 65 δισ. δολαρίων συγκέντρωσε η Anthropic σε έναν γύρο χρηματοδότησης που θα τριπλασιάσει σχεδόν την αποτίμηση της νεοφυούς επιχείρησης και θα την φέρει να ξεπεράσει τον κύριο ανταγωνιστή της, την OpenAI, ως το πιο πολύτιμο εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τους FT.

Η εταιρεία που δημιούργησε το chatbot Claude αποτιμήθηκε στα 900 δισ. δολάρια, χωρίς να υπολογίζεται η νέα επένδυση, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης υπό την ηγεσία των Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks και Sequoia Capital.

Ο νέος γύρος για την Anthropic

Ο γύρος χρηματοδότησης έρχεται μόλις τρεις μήνες αφότου η Anthropic συγκέντρωσε 30 δισ. δολάρια σε μια συμφωνία που την αποτίμησε στα 350 δισ. δολάρια, καθώς η δημοτικότητα των εργαλείων της για προγραμματιστές λογισμικού και πελάτες στον χώρο εργασίας έχει οδηγήσει σε εξαιρετική ανάπτυξη και της έχει δώσει πλεονέκτημα έναντι της OpenAI, η οποία αποτιμήθηκε πιο πρόσφατα στα 852 δισ. δολάρια.

«Οι τελευταίες εξελίξεις του Claude έχουν οδηγήσει σε υιοθέτηση μεγάλης κλίμακας από τις πιο απαιτητικές εταιρείες του κόσμου. Αυτή η δυναμική τοποθετεί την Anthropic σε θέση να ηγηθεί της επόμενης φάσης της καινοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Brad Gerstner, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Altimeter Capital.

Τα έσοδα της Anthropic σε ετήσια βάση, ένας δείκτης που προτιμούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις και ο οποίος εκτιμά τα ετήσια έσοδα με βάση τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, ξεπέρασαν τα 47 δισ. δολάρια αυτό το μήνα, σύμφωνα με την εταιρεία. Η αύξηση κατά περισσότερο από πέντε φορές από την αρχή του έτους είναι άνευ προηγουμένου για μια νεοφυή επιχείρηση αυτού του μεγέθους.

Τι ζητούν οι επενδυτές

Οι επενδυτές επιδιώκουν να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στην Anthropic εν όψει μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ήδη φέτος, καθώς και η OpenAI και η SpaceX αγωνίζονται επίσης για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο.

Η χρηματοδότηση αυτή ολοκληρώνει μια εξαιρετική περίοδο για την Anthropic, υπό την ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Ντάριο Αμοντέι, κατά την οποία η ανακοίνωση των νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει τροφοδοτήσει ολόκληρους τομείς της χρηματιστηριακής αγοράς, από εταιρείες διαχείρισης περιουσίας έως ομάδες κυβερνοασφάλειας.

Η ισχύς του μοντέλου Mythos, το οποίο η εταιρεία διέθεσε σε περιορισμένο κύκλο αξιόπιστων συνεργατών λόγω των προηγμένων δυνατοτήτων του στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, έχει προκαλέσει ανησυχία σε κυβερνήσεις και χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο.

Την Πέμπτη, η Anthropic ανακοίνωσε ότι σημειώνει πρόοδο προς την ευρύτερη διάθεση του Mythos «στις επόμενες εβδομάδες». Επίσης, κυκλοφόρησε την τελευταία έκδοση του μοντέλου της Claude, το Opus 4.8, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι πιο «ειλικρινές» και «πιο πιθανό να επισημαίνει αβεβαιότητες σχετικά με τη λειτουργία του και λιγότερο πιθανό να προβαίνει σε αβάσιμους ισχυρισμούς».

Πηγή: OT.gr