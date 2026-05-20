science
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
AI 20 Μαΐου 2026, 09:50

Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη

Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα μάτια ίσως προδίδουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης

Τα μάτια ίσως προδίδουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η ραγδαία διάδοση της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί ένα κύμα φόβου στους εργαζομένους και όπως αποδεικνύεται όχι άδικα. Για δεκαετίες, οι διευθυντές κατηγοριών ήταν οι κρυφοί βασιλιάδες των σούπερ μάρκετ. Αποφάσιζαν τι αγόραζες πριν καν μπεις στο κατάστημα.

Έλεγχαν τις τιμές των δημητριακών, την τοποθέτηση του γάλακτος, τις προσφορές στην κατεψυγμένη πίτσα, τις εκπτώσεις στην Coca-Cola και τον χώρο στα ράφια που δινόταν σε παγκόσμιες μάρκες αξίας δισεκατομμυρίων. Μέσα στα κεντρικά γραφεία λιανικής, αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζονταν σαν μεσίτες ισχύος.

Τώρα αντικαθίστανται αθόρυβα. Όχι από νεότερους εργαζόμενους. Όχι μέσω εξωτερικής ανάθεσης. Αλλά από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που δεν κοιμούνται ποτέ, δεν διαπραγματεύονται ποτέ συναισθηματικά και δεν σταματούν ποτέ να μαθαίνουν.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέβαλε στα σούπερ μάρκετ

Σε όλη την Ευρώπη, μεγάλοι όμιλοι σούπερ μάρκετ, όπως οι Ahold Delhaize, Tesco, Carrefour και η μητρική εταιρεία της Lidl, Schwarz Group, αναπτύσσουν μια νέα γενιά συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης ικανά να χειρίζονται την τιμολόγηση, την αναπλήρωση, τις προσφορές, την πρόβλεψη αποθεμάτων και τη βελτιστοποίηση των ραφιών σχεδόν χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή.

Το κοινό εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα σούπερ μάρκετ διοικούνται από έμπειρους αγοραστές και ομάδες merchandising που κάθονται σε αίθουσες συνεδριάσεων και διαφωνούν για τις εκθέσεις πωλήσεων. Αυτός ο κόσμος εξαφανίζεται, όπως αναφέρει το international supermarket news (ISN).

Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η δουλειά που δημιούργησε το σύγχρονο λιανικό εμπόριο

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει ποτέ τη φράση «διευθυντής κατηγορίας», αλλά ολόκληρη η οικονομία των σούπερ μάρκετ χτίστηκε γύρω από αυτούς.

Κάθε διευθυντής έλεγχε μια μικροσκοπική αυτοκρατορία. Ένα άτομο μπορεί να επιβλέπει το γιαούρτι. Ένα άλλο να χειρίζεται τα ποτά. Ένα άλλο να διαχειρίζεται τα προϊόντα καθαρισμού. Ένα άλλο να ελέγχει τα σνακ.

Η δουλειά τους ήταν να προβλέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά προτού την καταλάβουν οι ίδιοι οι αγοραστές.

Ανέλυαν:

  • Τάσεις καταναλωτών
  • Προσφορές προμηθευτών
  • Εποχιακή ζήτηση
  • Τοπικές αγοραστικές συνήθειες
  • Ευαισθησία τιμών
  • Προωθήσεις ανταγωνιστών
  • Απόδοση προϊόντος

Ένας καλός διαχειριστής κατηγορίας θα μπορούσε να αποφέρει εκατομμύρια επιπλέον κέρδη. Ένας κακός θα μπορούσε να καταστρέψει τα περιθώρια κέρδους σε εκατοντάδες καταστήματα.

Για δεκαετίες, τα σούπερ μάρκετ πίστευαν ότι αυτή η εργασία απαιτούσε ένστικτο, εμπειρία, ψυχολογία και ανθρώπινη κρίση.

Τότε έφτασε η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η νέα μηχανή που τρέχει το σούπερ μάρκετ

Τα συστήματα που αντικαθιστούν τους διαχειριστές κατηγοριών δεν είναι απλά chatbots.

Είναι τεράστιες μηχανές λήψης αποφάσεων που συνδέονται με ροές πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο που ρέουν σε κάθε επίπεδο της λιανικής επιχείρησης.

Οι οθόνες τεχνητής νοημοσύνης ελέγχουν:

  • Κάθε σάρωση γραμμωτού κώδικα (barcode) με κάθε σάρωση γραμμωτού κώδικα.
  • Κάθε αγορά με κάρτα loyalty
  • Κάθε αναζήτηση παντοπωλείου στο διαδίκτυο
  • Κάθε καθυστέρηση παράδοσης
  • Κάθε έλλειψη αποθεμάτων
  • Κάθε πρόγνωση καιρού
  • Κάθε αλλαγή τιμής ανταγωνιστή
  • Κάθε τοπικό οικονομικό σημάδι
  • Κάθε τάση στο φαγητό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Το σούπερ μάρκετ γίνεται ένας ζωντανός οργανισμός δεδομένων.

Και η Τεχνητή Νοημοσύνη το προσαρμόζει συνεχώς.

Πώς δουλεύει η Τεχνητή Νοημοσύνη στα σούπερ μάρκετ

Εάν ένα κύμα καύσωνα πλήξει τη νότια Ευρώπη, το σύστημα αυξάνει αυτόματα τις παραγγελίες ποτών. Εάν οι τιμές των καυσίμων αυξηθούν, αυτό θα ωθήσει τα φθηνότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Αν το TikTok ξαφνικά κάνει την κρέμα φιστικιού τάση από τη μια μέρα στην άλλη, η Τεχνητή Νοημοσύνη ανακατανέμει τον χώρο στα ράφια πριν καν οι ανθρώπινοι διευθυντές παρατηρήσουν την έκρηξη της ζήτησης.

Σε ορισμένες αλυσίδες, αυτά τα συστήματα λαμβάνουν ήδη αποφάσεις τιμολόγησης και προώθησης κάθε λίγα λεπτά.

Οι άνθρωποι εργάζονταν σε εβδομαδιαίους κύκλους. Το μηχάνημα λειτουργεί συνεχώς.

Το τέλος της ανθρώπινης καθυστέρησης

Τα στελέχη των σούπερ μάρκετ ανακάλυψαν κάτι άβολο: Η μεγαλύτερη αδυναμία στη λήψη αποφάσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου δεν ήταν η πληροφόρηση.

Ήταν ανθρώπινη ταχύτητα. Οι ανθρώπινοι διευθυντές χρειάζονται συναντήσεις. Συζητούν. Διστάζουν. Περιμένουν αναφορές. Βασίζονται σε ελλιπείς πληροφορίες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν το κάνει. Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επεξεργαστεί δισεκατομμύρια σήματα λιανικής πώλησης άμεσα και να δράσει άμεσα.

Μπορεί να μειώσει τις τιμές στη Μαδρίτη, να μειώσει το απόθεμα αβοκάντο στο Άμστερνταμ, να ξεκινήσει μια καμπάνια ψηφιακών κουπονιών στο Παρίσι και να αναδρομολογήσει τις αποστολές αποθήκης στο Βερολίνο την ίδια ακριβώς στιγμή.

Καμία ανθρώπινη ομάδα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αυτή την ταχύτητα.

Και μόλις τα στελέχη είδαν τους αριθμούς, η λογική έγινε αδίστακτη. Ακόμα και οι μικρές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα των σούπερ μάρκετ αξίζουν τεράστια χρηματικά ποσά. Μια βελτίωση στις τιμές κατά 1% μπορεί να σημαίνει εκατοντάδες εκατομμύρια επιπλέον ετήσια κέρδη.

Η μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά μερικές ποσοστιαίες μονάδες μπορεί να σώσει ολόκληρες βιομηχανίες. Το μηχάνημα δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Αρκεί να είναι ελάχιστα καλύτερο από τους ανθρώπους.

Το κατάστημα του μέλλοντος

Το μελλοντικό σούπερ μάρκετ μπορεί να φαίνεται κανονικό απ’ έξω. Αλλά στο παρασκήνιο, μεγάλο μέρος του θα μπορούσε σύντομα να λειτουργεί αυτόνομα.

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα αποφασίζουν:

  • Ποια προϊόντα επιβιώνουν
  • Ποιες τιμές αυξάνονται
  • Ποιες μάρκες αποκτούν προβολή
  • Ποιες προσφορές εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας
  • Ποια καταστήματα παραλαμβάνουν πρώτα το απόθεμα
  • Ποιοι καταναλωτές λαμβάνουν εξατομικευμένες εκπτώσεις

Οι ανθρώπινοι εργαζόμενοι ενδέχεται να παραμείνουν εντός του συστήματος. Αλλά όλο και περισσότερο ως επόπτες. Όχι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων.

Ο υπεύθυνος κατηγορίας —κάποτε ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στο λιανικό εμπόριο— μπορεί σιγά σιγά να καταστεί παρωχημένος. Όχι μέσω μιας δραματικής κατάρρευσης. Αλλά μέσα από μια σιωπηλή ασχετοσύνη.

Η αόρατη επανάσταση

Οι περισσότερες τεχνολογικές επαναστάσεις είναι δυνατές. Αυτό συμβαίνει σιωπηλά. Οι πελάτες εξακολουθούν να σπρώχνουν τα καρότσια αγορών. Τα ράφια φαίνονται ακόμα γεμάτα. Οι ταμίες εξακολουθούν να σαρώνουν τα προϊόντα.

Αλλά κάπου μέσα σε ένα δωμάτιο διακομιστών, αλγόριθμοι λαμβάνουν ήδη αποφάσεις που κάποτε ελέγχονταν από ολόκληρα εμπορικά τμήματα.

Και σχεδόν κανείς εκτός του κλάδου δεν συνειδητοποιεί πόσο γρήγορα η μηχανή κυριαρχεί.

Το σούπερ μάρκετ κάποτε τροφοδοτούνταν από το ένστικτο. Τώρα ανοικοδομείται γύρω από την πρόβλεψη.

Και οι άνθρωποι που κάποτε έλεγχαν τα ράφια χάνουν σιγά σιγά τον έλεγχο από συστήματα που μπορούν να σκέφτονται πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν να αντιδράσουν.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Τα μάτια ίσως προδίδουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης

Τα μάτια ίσως προδίδουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης

Τράπεζες
Alpha Bank: Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 με καθαρά κέρδη 182 εκατ.

Alpha Bank: Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 με καθαρά κέρδη 182 εκατ.

inWellness
inTown
Stream science
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Τεχνητή Νοημοσύνη 17.05.26

Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ

Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

Κατερίνα Ροββά
AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης - Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;
AI 14.05.26

Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;

Τα συστήματα AI μπορούν να εκτιμήσουν την συναισθηματική κατάσταση μέσω της ανάλυσης κειμένου, των φωνητικών προτύπων ή των εκφράσεων του προσώπου, και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές πειθούς τους

Σύνταξη
Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι κερδισμένοι 12.05.26

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Σύνταξη
Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η AI και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)

Η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της και μια μέρα μετά, ο σύλλογος ανέβασε ένα επικό πανηγυρικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον προπονητή-θρύλο του συλλόγου, Αρσέν Βενγκέρ.

Σύνταξη
Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφυγή κατά Δεμίρη, «εκθέσατε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφυγή κατά Δεμίρη, «εκθέσατε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ρώτησε τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη για τις υποκλοπές: «γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας;»

Σύνταξη
Απώλεια κιλών: Γιατί ο σκύλος σας χάνει μύες και πώς η διατροφή συμβάλλει στην υγεία του
Ποιοτικό φαγητό 20.05.26

Ο σκύλος έχασε βάρος μετά από χειρουργείο ή ασθένεια - Η διατροφή που τον βοηθά να ανακτήσει τις δυνάμεις του

Όταν ένας σκύλος αναρρώνει από μια σοβαρή ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση, η ζυγαριά δεν δείχνει απλώς απώλεια λίπους, αλλά κυρίως πολύτιμης μυϊκής μάζας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση

Η επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία ακρόασης του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη σε μια συνεδρίαση που μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Έμπολα: «Μας βασανίσει» – Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία
Αυξάνονται οι νεκροί 20.05.26

«Ο Έμπολα μας έχει βασανίσει» - Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία

Πόσα είναι τα κρούσματα και οι νεκροί - Η σημασία του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δυσκολεύουν την κατάσταση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ

Οι παίκτες της Άρσεναλ έζησαν όλοι μαζί τη στιγμή που το 1-1 της Μπόρνμουθ με τη Σίτι τους χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα από το 2004 και στο προπονητικό έγινε… χαμός.

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»
Ελλάδα 20.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»

«Ο αφθώδης πυρετός προχωρούσε χωρίς κανένα σχέδιο για τις ταφές των ζώων» λέει στο in ο δασολόγος που έκανε μήνυση μαζί με άλλους κατοίκους κατά παντός υπευθύνου - Τι λέει στο in κτηνοτρόφος που είδε τα ζώα του να θάβονται με πρόχειρο και επικίνδυνο τρόπο

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΔΥΠΑ 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Προθεσμία, δικαιούχοι, τρόπος επιλογής
ΔΥΠΑ 2026 20.05.26

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις - Προθεσμία και δικαιούχοι - Πώς γίνεται η επιλογή

Οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr - Από τη μοριοδότηση εξαιρούνται οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50%

Σύνταξη
Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)
Μπάσκετ 20.05.26

Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)

Παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 22 πόντους 8 λεπτά πριν το τέλος, τελικά οι Νιου Γιορκ Νίκς έκαναν τη μεγάλη ανατροπή και νίκησαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για το 1-0 στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Λαμίν Γιαμάλ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Μουντιάλ στις ΗΠΑ και επέλεξε τη Ζάκυνθο για να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης με τη νέα σύντροφό του.

Σύνταξη
Αντιδήμαρχος Αλίμου: Η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων
Αυτοδιοίκηση 20.05.26

Αντιδήμαρχος Αλίμου: Η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων

Ο αντιδήμαρχος στέλνει μήνυμα προς όσους εγκαταλείπουν μπάζα στον δημόσιο χώρο, τονίζοντας ότι «η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων».

Σύνταξη
Σαν Ντιέγκο: Μανιφέστο μίσους 75 σελίδων συνόδευε το βίντεο που μετέδιδαν ζωντανά από το τζαμί οι μακελάρηδες
Στο Σαν Ντιέγκο 20.05.26

Μανιφέστο μίσους 75 σελίδων συνόδευε το βίντεο που μετέδιδαν ζωντανά από το τζαμί οι μακελάρηδες

Το μανιφέστο των ενόπλων του Σαν Ντιέγκο περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές δηλώσεις τους όπου εκφράζουν υποστήριξη στην ιδεολογία της λευκής υπεροχής και στη θεωρία συνωμοσίας για τη «μεγάλη αντικατάσταση»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Δεμίρης – Θύελλα αντιδράσεων από την άρνηση Τζαβέλλα να παραστεί
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Δεμίρης για τις υποκλοπές - Θύελλα αντιδράσεων από την άρνηση Τζαβέλλα να παραστεί

Ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, καταθέτει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών - Για συγκάλυψη μιλά η αντιπολίτευση μετά την απόφαση Τζαβέλλα νε μην παραστεί στη Βουλή

Σύνταξη
Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης
Ελλάδα 20.05.26

Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης

Καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη η οικογενειακή «μαφία», που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών, με στόχο να αποσπά παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Σι: Μετά τον Τραμπ, φιλοξενεί τον Πούτιν στο Πεκίνο – Φωτογραφίες και βίντεο από τη θερμή υποδοχή
Τι δήλωσαν 20.05.26

Ο Σι μετά τον Τραμπ, φιλοξενεί τον Πούτιν στο Πεκίνο - Φωτογραφίες και βίντεο από τη θερμή υποδοχή

Σι στον Πούτιν: Κίνα και Ρωσία πρέπει να υιοθετήσουν μια «μακροπρόθεσμη στρατηγική οπτική» και να συνεργαστούν για την οικοδόμηση «ενός πιο δίκαιου και ισότιμου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης»

Σύνταξη
3+1 λόγοι που αξίζει να επιλέξεις ηλεκτρική οδοντόβουρτσα
Τα Νέα της Αγοράς 20.05.26

3+1 λόγοι που αξίζει να επιλέξεις ηλεκτρική οδοντόβουρτσα

Το βούρτσισμα των δοντιών είναι από εκείνες τις καθημερινές συνήθειες που κάνουμε σχεδόν μηχανικά, χωρίς να το πολυσκεφτόμαστε. Κι όμως, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα για την υγεία μας και την εικόνα μας. Ένα όμορφο χαμόγελο δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Είναι και θέμα φροντίδας, συνέπειας και σωστών εργαλείων. Και κάπου εδώ αρχίζει να μπαίνει στο παιχνίδι η τεχνολογία

Σύνταξη
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Η πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση για μαθητές και γονείς
Τα Νέα της Αγοράς 20.05.26

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Η πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση για μαθητές και γονείς

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
Cookies