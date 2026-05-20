Η ραγδαία διάδοση της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί ένα κύμα φόβου στους εργαζομένους και όπως αποδεικνύεται όχι άδικα. Για δεκαετίες, οι διευθυντές κατηγοριών ήταν οι κρυφοί βασιλιάδες των σούπερ μάρκετ. Αποφάσιζαν τι αγόραζες πριν καν μπεις στο κατάστημα.

Έλεγχαν τις τιμές των δημητριακών, την τοποθέτηση του γάλακτος, τις προσφορές στην κατεψυγμένη πίτσα, τις εκπτώσεις στην Coca-Cola και τον χώρο στα ράφια που δινόταν σε παγκόσμιες μάρκες αξίας δισεκατομμυρίων. Μέσα στα κεντρικά γραφεία λιανικής, αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζονταν σαν μεσίτες ισχύος.

Τώρα αντικαθίστανται αθόρυβα. Όχι από νεότερους εργαζόμενους. Όχι μέσω εξωτερικής ανάθεσης. Αλλά από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που δεν κοιμούνται ποτέ, δεν διαπραγματεύονται ποτέ συναισθηματικά και δεν σταματούν ποτέ να μαθαίνουν.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέβαλε στα σούπερ μάρκετ

Σε όλη την Ευρώπη, μεγάλοι όμιλοι σούπερ μάρκετ, όπως οι Ahold Delhaize, Tesco, Carrefour και η μητρική εταιρεία της Lidl, Schwarz Group, αναπτύσσουν μια νέα γενιά συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης ικανά να χειρίζονται την τιμολόγηση, την αναπλήρωση, τις προσφορές, την πρόβλεψη αποθεμάτων και τη βελτιστοποίηση των ραφιών σχεδόν χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή.

Το κοινό εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα σούπερ μάρκετ διοικούνται από έμπειρους αγοραστές και ομάδες merchandising που κάθονται σε αίθουσες συνεδριάσεων και διαφωνούν για τις εκθέσεις πωλήσεων. Αυτός ο κόσμος εξαφανίζεται, όπως αναφέρει το international supermarket news (ISN).

Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η δουλειά που δημιούργησε το σύγχρονο λιανικό εμπόριο

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει ποτέ τη φράση «διευθυντής κατηγορίας», αλλά ολόκληρη η οικονομία των σούπερ μάρκετ χτίστηκε γύρω από αυτούς.

Κάθε διευθυντής έλεγχε μια μικροσκοπική αυτοκρατορία. Ένα άτομο μπορεί να επιβλέπει το γιαούρτι. Ένα άλλο να χειρίζεται τα ποτά. Ένα άλλο να διαχειρίζεται τα προϊόντα καθαρισμού. Ένα άλλο να ελέγχει τα σνακ.

Η δουλειά τους ήταν να προβλέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά προτού την καταλάβουν οι ίδιοι οι αγοραστές.

Ανέλυαν:

Τάσεις καταναλωτών

Προσφορές προμηθευτών

Εποχιακή ζήτηση

Τοπικές αγοραστικές συνήθειες

Ευαισθησία τιμών

Προωθήσεις ανταγωνιστών

Απόδοση προϊόντος

Ένας καλός διαχειριστής κατηγορίας θα μπορούσε να αποφέρει εκατομμύρια επιπλέον κέρδη. Ένας κακός θα μπορούσε να καταστρέψει τα περιθώρια κέρδους σε εκατοντάδες καταστήματα.

Για δεκαετίες, τα σούπερ μάρκετ πίστευαν ότι αυτή η εργασία απαιτούσε ένστικτο, εμπειρία, ψυχολογία και ανθρώπινη κρίση.

Τότε έφτασε η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η νέα μηχανή που τρέχει το σούπερ μάρκετ

Τα συστήματα που αντικαθιστούν τους διαχειριστές κατηγοριών δεν είναι απλά chatbots.

Είναι τεράστιες μηχανές λήψης αποφάσεων που συνδέονται με ροές πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο που ρέουν σε κάθε επίπεδο της λιανικής επιχείρησης.

Οι οθόνες τεχνητής νοημοσύνης ελέγχουν:

Κάθε σάρωση γραμμωτού κώδικα (barcode) με κάθε σάρωση γραμμωτού κώδικα.

Κάθε αγορά με κάρτα loyalty

Κάθε αναζήτηση παντοπωλείου στο διαδίκτυο

Κάθε καθυστέρηση παράδοσης

Κάθε έλλειψη αποθεμάτων

Κάθε πρόγνωση καιρού

Κάθε αλλαγή τιμής ανταγωνιστή

Κάθε τοπικό οικονομικό σημάδι

Κάθε τάση στο φαγητό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το σούπερ μάρκετ γίνεται ένας ζωντανός οργανισμός δεδομένων.

Και η Τεχνητή Νοημοσύνη το προσαρμόζει συνεχώς.

Πώς δουλεύει η Τεχνητή Νοημοσύνη στα σούπερ μάρκετ

Εάν ένα κύμα καύσωνα πλήξει τη νότια Ευρώπη, το σύστημα αυξάνει αυτόματα τις παραγγελίες ποτών. Εάν οι τιμές των καυσίμων αυξηθούν, αυτό θα ωθήσει τα φθηνότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Αν το TikTok ξαφνικά κάνει την κρέμα φιστικιού τάση από τη μια μέρα στην άλλη, η Τεχνητή Νοημοσύνη ανακατανέμει τον χώρο στα ράφια πριν καν οι ανθρώπινοι διευθυντές παρατηρήσουν την έκρηξη της ζήτησης.

Σε ορισμένες αλυσίδες, αυτά τα συστήματα λαμβάνουν ήδη αποφάσεις τιμολόγησης και προώθησης κάθε λίγα λεπτά.

Οι άνθρωποι εργάζονταν σε εβδομαδιαίους κύκλους. Το μηχάνημα λειτουργεί συνεχώς.

Το τέλος της ανθρώπινης καθυστέρησης

Τα στελέχη των σούπερ μάρκετ ανακάλυψαν κάτι άβολο: Η μεγαλύτερη αδυναμία στη λήψη αποφάσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου δεν ήταν η πληροφόρηση.

Ήταν ανθρώπινη ταχύτητα. Οι ανθρώπινοι διευθυντές χρειάζονται συναντήσεις. Συζητούν. Διστάζουν. Περιμένουν αναφορές. Βασίζονται σε ελλιπείς πληροφορίες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν το κάνει. Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επεξεργαστεί δισεκατομμύρια σήματα λιανικής πώλησης άμεσα και να δράσει άμεσα.

Μπορεί να μειώσει τις τιμές στη Μαδρίτη, να μειώσει το απόθεμα αβοκάντο στο Άμστερνταμ, να ξεκινήσει μια καμπάνια ψηφιακών κουπονιών στο Παρίσι και να αναδρομολογήσει τις αποστολές αποθήκης στο Βερολίνο την ίδια ακριβώς στιγμή.

Καμία ανθρώπινη ομάδα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αυτή την ταχύτητα.

Και μόλις τα στελέχη είδαν τους αριθμούς, η λογική έγινε αδίστακτη. Ακόμα και οι μικρές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα των σούπερ μάρκετ αξίζουν τεράστια χρηματικά ποσά. Μια βελτίωση στις τιμές κατά 1% μπορεί να σημαίνει εκατοντάδες εκατομμύρια επιπλέον ετήσια κέρδη.

Η μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά μερικές ποσοστιαίες μονάδες μπορεί να σώσει ολόκληρες βιομηχανίες. Το μηχάνημα δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Αρκεί να είναι ελάχιστα καλύτερο από τους ανθρώπους.

Το κατάστημα του μέλλοντος

Το μελλοντικό σούπερ μάρκετ μπορεί να φαίνεται κανονικό απ’ έξω. Αλλά στο παρασκήνιο, μεγάλο μέρος του θα μπορούσε σύντομα να λειτουργεί αυτόνομα.

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα αποφασίζουν:

Ποια προϊόντα επιβιώνουν

Ποιες τιμές αυξάνονται

Ποιες μάρκες αποκτούν προβολή

Ποιες προσφορές εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας

Ποια καταστήματα παραλαμβάνουν πρώτα το απόθεμα

Ποιοι καταναλωτές λαμβάνουν εξατομικευμένες εκπτώσεις

Οι ανθρώπινοι εργαζόμενοι ενδέχεται να παραμείνουν εντός του συστήματος. Αλλά όλο και περισσότερο ως επόπτες. Όχι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων.

Ο υπεύθυνος κατηγορίας —κάποτε ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στο λιανικό εμπόριο— μπορεί σιγά σιγά να καταστεί παρωχημένος. Όχι μέσω μιας δραματικής κατάρρευσης. Αλλά μέσα από μια σιωπηλή ασχετοσύνη.

Η αόρατη επανάσταση

Οι περισσότερες τεχνολογικές επαναστάσεις είναι δυνατές. Αυτό συμβαίνει σιωπηλά. Οι πελάτες εξακολουθούν να σπρώχνουν τα καρότσια αγορών. Τα ράφια φαίνονται ακόμα γεμάτα. Οι ταμίες εξακολουθούν να σαρώνουν τα προϊόντα.

Αλλά κάπου μέσα σε ένα δωμάτιο διακομιστών, αλγόριθμοι λαμβάνουν ήδη αποφάσεις που κάποτε ελέγχονταν από ολόκληρα εμπορικά τμήματα.

Και σχεδόν κανείς εκτός του κλάδου δεν συνειδητοποιεί πόσο γρήγορα η μηχανή κυριαρχεί.

Το σούπερ μάρκετ κάποτε τροφοδοτούνταν από το ένστικτο. Τώρα ανοικοδομείται γύρω από την πρόβλεψη.

Και οι άνθρωποι που κάποτε έλεγχαν τα ράφια χάνουν σιγά σιγά τον έλεγχο από συστήματα που μπορούν να σκέφτονται πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν να αντιδράσουν.