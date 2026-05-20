Ο Ντάνιελ Τάις φεύγει από τη Μονακό – Tα φαβορί για την απόκτηση του

Ο Ντάνιελ Τάις είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από τη Μονακό, αλλά κι ότι το μέλλον του θα τον βρει ξανά στη Euroleague, καθώς υπάρχει μεγάλη κινητικότητα από αρκετές ομάδες για τον Γερμανό ψηλό.

Ο Τάις προς το παρόν δεν έχει καταλήξει στον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όμως για την περίπτωση του εμπλέκεται και ο Παναθηναϊκός, αλλά και η Μπάγερν Μονάχου που έχει στοχεύσει σε αυτόν μεσούσης της χρονιάς και όταν ξεκίνησαν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα στη Μονακό.

Ποια ομάδα είναι φαβορί για τον Τάις

Ο Γερμανός σέντερ εμφανίζεται πιθανό να αποχωρήσει από τη Μονακό, την ώρα που αρκετές ομάδες παρακολουθούν την περίπτωσή του στην αγορά των ψηλών. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αποδόσεις, η Μπάγερν Μονάχου δίνεται ως πρώτο φαβορί για την απόκτησή του, με απόδοση 1,75.

Ακολουθεί η Εφές στο 2,00, ενώ πιο πίσω βρίσκεται ο Παναθηναϊκός στο 5,00. Η Ρεάλ Μαδρίτης, που σύμφωνα με πρόσφατα ρεπορτάζ είχε ήδη κάνει κίνηση για τον Τάις, προσφέρεται στο 6,00, ενώ η Άλμπα Βερολίνου βρίσκεται στο 7,50.

Στις υψηλότερες αποδόσεις συναντάμε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο 9,00, τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν στο 16,00, ενώ ο Ολυμπιακός δίνεται στο 21,00. Ο Τάις αποτελεί ένα από τα ονόματα που μπορούν να απασχολήσουν έντονα την αγορά της EuroLeague, ειδικά εφόσον επιβεβαιωθεί η αποχώρησή του από τη Μονακό, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις ομάδες που αναζητούν ενίσχυση στη θέση του σέντερ.