Final-4 2026: Τα εισιτήρια που δικαιούται κάθε ομάδα και πόσα έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός

Final-4 2026: Όλα τα βλέμματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι στραμμένα στην Ελλάδα και το Telecom Center Athens στο οποίο διεξάγεται το Final Four της Euroleague (22-24/5), στο οποίο ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να κατακτήσει την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας του.

Οι ερυθρόλευκοι θα βρεθούν στο μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ παρέα με τη Φενέρμπαχτσε, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στον πρώτο ημιτελικό, ενώ ο άλλος είναι ισπανικός… εμφύλιος.

«Μάχη» εκτός από τα παιχνίδια αναμένεται να γίνει και στην εξέδρα με τον κόσμο των ομάδων να έχει προμηθευτεί ήδη τα περισσότερα εισιτήρια και τον κόσμο του Ολυμπιακού να έχει κάνει εξαιρετική δουλειά κατά την περίοδο που άνοιξαν οι πλατφόρμες.

Final-4 2026: Τι ισχύει με τα εισιτήρια τη διοργάνωση της Αθήνας

Τι ισχύει όμως με τον αριθμό που θα έχει ο κάθε σύλλογος; Η Euroleague δίνει αποκλειστικά στην κάθε ομάδα από μόνη της 650 εισιτήρια, τα οποία όπως είναι φυσικό δεν φτάνουν ούτε για… ζήτω για τον Ολυμπιακό και τη Φενέρ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν αναμένεται να πάρει παραπάνω από όσα δίνει η διοργανώτρια αρχή, όπως το συνηθίζει άλλωστε σε όλα τα Final Four, με εξαίρεση αυτό του 2015 που ήταν η ομάδα που το φιλοξένησε στη Μαδρίτη.

Η Βαλένθια έχει εξαντλήσει τα 650 και έχει ζητήσει κάποια επιπλέον, με τον κόσμο που θα φτάσει στην Αθήνα να αναμένεται να είναι περίπου 1000. και έτσι η μερίδα του λέοντος έχει περάσει στους Τούρκους και τους Έλληνες.

Οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε αναμένεται αν είναι περίπου 3.000, ενώ ο Ολυμπιακός θα έχει 5.500 κόσμο δεδομένα στο Final Four, ενώ και με τις μεταπωλήσεις είναι πολύ πιθανό οι ερυθρόλευκοι να υπερτερούν στον ημιτελικό έχοντας 7.000 και πλέον κόσμο στο πλευρό τους,