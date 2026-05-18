Γιατί είναι περίπλοκη η επιστροφή του Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό
Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρεται στην πιθανότητα επιστροφής του Γιώργου Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό και εξηγεί γιατί η κατάστασή του είναι περίπλοκη.
- Σε βαρύ κλίμα το 40ήμερο μνημόσυνο για τη 19χρονη Μυρτώ - «Παρακαλάμε να τη δούμε στον ύπνο μας»
- Ανδρουλάκης: Οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – Η κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη λεηλασία των ξένων funds
- Σοκ στην αγορά: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ήδη κοστίσει 25 δισ. δολάρια σε εταιρείες
- Νεκρό δελφίνι ξεβράστηκε στην ακτή - Το πέταξαν δίπλα σε κάδο απορριμμάτων
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η ενδεχόμενη επιστροφή του Γιώργου Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό εξετάζεται από τις ενδιαφερόμενες πλευρές, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του χαρακτήρισε περίπλοκη την υπόθεση, εξαιτίας των διαπραγματεύσεων του περασμένου καλοκαιριού ανάμεσα στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και τους Πράσινους, αλλά και στο γεγονός πως ο πορτογαλικός σύλλογος δεν θέλει να τον δώσει δανεικό.
Τι λένε στην Τουρκία για Βαγιαννίδη και Παναθηναϊκό
«Η επιστροφή του Γιώργου Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό είναι περίπλοκη.
Κατάσταση: Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέρριψε την πιθανότητα δανεισμού.
Στάση του συλλόγου: Καμία προσωρινή συμφωνία με τον Παναθηναϊκό μετά τις έντονες διαπραγματεύσεις του περασμένου καλοκαιριού».
🚨🆕 #SportingCP
Panathinaikos return for Giorgos Vagiannidis complicated.
👀 Situation → Sporting Lisbon rejected loan move possibility.
📑 Club stance → No temporary deal with Panathinaikos after last summer’s high negotiations. pic.twitter.com/rkDhHZM5Fc
— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 17, 2026
Τέλος να σημειώσουμε πως ο Βαγιαννίδης έχει κάνει 32 συμμετοχές μέχρι τώρα με τη Σπόρτινγκ, έχοντας μοιράσει 7 ασίστ, με σταθερή παρουσία στο ροτέισον του Ρούι Μπόρχες.
- Το σχόλιο του Λιάγκα για Akyla και Eurovision και η παρομοίωση με το… Final-4 της Euroleague (vid)
- Ο Παναθηναϊκός έχασε ξανά την κανονικότητα
- Το μέλλον του Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς και το NBΑ και τα δεδομένα για Παναθηναϊκό
- Γιάννης και Μαράια παίζουν μποξ και… προειδοποιούν γαμπρούς και νύφες των παιδιών τους: «Ερχόμαστε για σας»
- «Η Μπαρτσελόνα έχει στην κορυφή της λίστας της τον Βασίλη Σπανούλη»
- Final-4 2026: Τα εισιτήρια που δικαιούται κάθε ομάδα και πόσα έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός
- Γιατί είναι περίπλοκη η επιστροφή του Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό
- «Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις