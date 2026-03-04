Τι γίνεται με Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ και τι… ακολουθεί το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι ο Γιώργος Βαγιαννίδης μπορεί να έφυγε με όνειρα από τον Παναθηναϊκό με προορισμό την Πορτογαλία και την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ωστόσο λίγους μήνες μετά νιώθει κάπως… μετέωρος.

Ξεκίνησε ως βασικός μπακ των «λιονταριών» τη φετινή σεζόν, ωστόσο στα τελευταία παιχνίδια αγωνίζεται από ελάχιστα, έως καθόλου στην πορτογαλική ομάδα.

Από τις 24/1 και το ματς με την Αρούκα έμεινε στον πάγκο για τρία σερί παιχνίδια, ενώ αγωνίστηκε 4 λεπτά με την Φαμαλικάο, 12 λεπτά με την Μορεϊρένσε και επτά λεπτά στο τελευταίο παιχνίδι με την Εστορίλ.

Τι γίνεται και δεν παίζει ο Βαγιαννίδης

Αυτό όπως εύκολα αντιλαμβάνεται ο καθένας δεν κάνει καλό σε έναν παίκτη που βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του και έτσι ο Βαγιαννίδης ενδέχεται, αν δεν αλλάξει η κατάσταση να αναζητήσει άλλον σταθμό στην καριέρα του από το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο προπονητής δείχνει να μην τον εμπιστεύεται όσο στο ξεκίνημα της χρονιάς και δείχνει να προτιμάει τον Ιβάν Φρεσνέδα που έχει πάρει την φανέλα του βασικού σπίτι του. Έχει παίξει σε 33 παιχνίδια σε σύνολο κάτι λιγότερο από 2.500 λεπτά.

Συνολικά ο Έλληνας μπακ έχει αγωνιστεί σε 23 παιχνίδια με την φανέλα της Σπόρτινγκ μετρώντας και έξι ασίστ σε 1313 αγωνιστικά λεπτά. Στο πορτογαλικό πρωτάθλημα έχει αγωνιστεί σε 15 παιχνίδια και σύνολο 815 λεπτά, ενώ μετράει και 3 παιχνίδια στο Champions League μεταξύ άλλων.

Ο Ρούι Μπόρζες έχει τονίσει σε δηλώσεις του στο παρελθόν πως πιστεύει στον παίκτη, καθώς τα χαρακτηριστικά που έχει μόνο απαρατήρητα δεν περνούν. Ωστόσο με τις πράξεις του δείχνει κάτι άλλο, έχοντας αναγκάσει τον Βαγιαννίδη να σκέφτεται το μέλλον του μακριά από την Λισαβονα.