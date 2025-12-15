Τι είπε ο Βαγιαννίδης για την προσαρμογή του στη Σπόρτινγκ: «Δεν έχω δείξει ακόμα τις ικανότητές μου»
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης μίλησε για την προσαρμογή του στην Πορτογαλία, αλλά και για την ευκαιρία να παίξει στο κορυφαίο επίπεδο.
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πέρασε ένα εύκολο βράδυ κόντρα στην Άβες, την οποία και διέλυσε με 6-0 και ο Γιώργος Βαγιαννίδης ήταν πρωταγωνιστής της αναμέτρησης μοιράζοντας δύο ασίστ
Ο Έλληνας ακραίος μπακ μίλησε για την προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον, τονίζοντας ότι δεν είναι εύκολο για εκείνον, ενώ στάθηκε και στην ευκαιρία που έχει να αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο.
Oι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Βαγιαννίδης:
«Είναι καλό να μοιράζεις ασίστ, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα προσαρμόζομαι στην ομάδα. Δεν έχω δείξει ακόμα όλες τις ικανότητές μου. Η προσαρμογή από το ελληνικό πρωτάθλημα στο πορτογαλικό, το να παίζω σε αγώνες του Champions League, να παίζω εναντίον μεγάλων συλλόγων, με σπουδαίους συμπαίκτες, δεν ήταν εύκολη.
Ακόμα προσαρμόζομαι, δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ για να βελτιωθώ. Αλλά έχω πολύ ταλαντούχους συμπαίκτες γύρω μου, προσπαθούν να με βοηθήσουν πολύ. Τους επόμενους μήνες θα δω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Όλοι πιέζουν ο ένας τον άλλον».
