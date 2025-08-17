Εξαιρετικό ντεμπούτο για τον Βαγιαννίδη – Πέρασε αλλαγή και σε 4 λεπτά έδωσε ασίστ!
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης έκανε το καλύτερο δυνατό ντεμπούτο με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Στο ημίχρονο του αγώνα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Αρούκα για το πορτογαλικό πρωτάθλημα πέρασε στο γήπεδο ως αλλαγή ο Γιώργος Βαγιαννίδης.
Ο 23χρονος δεξιός μπακ, που αποτέλεσε την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του Παναθηναϊκού, πραγματοποίησε ιδανικό επίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα των «λιονταριών». Ο Βαγιαννίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή αντί του Φρεσνέδα και μάλιστα δεν άργησε να κάνει αίσθηση στο ματς!
Στο 46′ μπήκε στο χορτάρι και στο 50′ μοίρασε κιόλας την πρώτη του ασίστ με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας! Πήρε την πάσα από τα δεξιά στην περιοχή και έκανε το παράλληλο γύρισμα προς το πέναλτι, όπου πετάχτηκε ο Μάνγκας και με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα για το 4-0 των γηπεδούχων.
