newspaper
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αναδρομικά και για εργαζόμενους συνταξιούχους – 2.500 ευρώ κατά μέσο όρο
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Μαΐου 2026, 07:00

Αναδρομικά και για εργαζόμενους συνταξιούχους – 2.500 ευρώ κατά μέσο όρο

Τα αναδρομικά αφορούν τους παλαιότερους που συνέχισαν να απασχολούνται έως και επτά χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση κερδίζοντας αυξήσεις πάνω και από 130 ευρώ τον μήνα στις συντάξεις τους

Ηλίας Γεωργάκης
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Πληρωμές αναδρομικών για εργαζόμενους συνταξιούχους ξεκίνησε και συνεχίζει σταδιακά ο ΕΦΚΑ με ποσά που φτάνουν κατά μέσο όρο 2.500 ευρώ και προέρχονται από την προσμέτρηση ενσήμων, στη σύνταξή τους για το διάστημα που συνέχισαν να απασχολούνται.

Για κάθε έτος απασχόλησης οι συνταξιούχοι έχουν προσαύξηση στη σύνταξη με συντελεστή αναπλήρωσης 0,77%

Στη λίστα των δικαιούχων είναι συνολικά 25.000 συνταξιούχοι οι οποίοι συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους και στη συνέχεια διέκοψαν την απασχόλησή τους, θεμελιώνοντας δικαίωμα για προσαύξηση σύνταξης.

Τα αναδρομικά που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ αφορούν τους παλαιότερους εργαζόμενους συνταξιούχους που συνέχισαν να απασχολούνται ως και 7 χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση κερδίζοντας αυξήσεις πάνω και από 130 ευρώ τον μήνα στις συντάξεις τους.

Για κάθε έτος απασχόλησης οι συνταξιούχοι έχουν προσαύξηση στη σύνταξη που υπολογίζεται με συντελεστή αναπλήρωσης 0,77% επί του μισθού εργασίας. Αν έχουν απασχόληση ως ελεύθεροι επαγγελματίες λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες εισφορές σύνταξης μετατρεπόμενες σε μισθό διά του 0,20%.

Οι συνταξιούχοι που δηλώνουν ότι απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους αγγίζουν τους 300.000 σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΕΦΚΑ, εκ των οποίων περίπου οι 110.000 εργάζονται χωρίς να έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν εισφορές ή χωρίς να καταβάλλουν ειδικό πόρο απασχόλησης διότι ανήκουν στις κατηγορίες που εξαιρούνται βάσει νόμου από την πληρωμή των αντίστοιχων ποσών.

Τι έχει αλλάξει

Επισημαίνεται ότι το καθεστώς για τους εργαζόμενους συνταξιούχους έχει αλλάξει από την 1η Ιανουαρίου 2024 και παραμένει το ίδιο και σήμερα. Ειδικότερα η παλιά οριζόντια περικοπή της σύνταξης έχει αντικατασταθεί από έναν ειδικό πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ, ο οποίος επιβάλλεται πάνω στην εργασία ή τη δραστηριότητα του συνταξιούχου.

Για τους μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους, η βασική κράτηση είναι 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών. Ο πόρος αυτός βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο τον συνταξιούχο, παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται στον e-ΕΦΚΑ μαζί με τις υπόλοιπες εισφορές. Παράλληλα, εξακολουθούν να καταβάλλονται και οι κανονικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην απασχόληση.

Για τους μη μισθωτούς, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, δεν υπάρχει ποσοστό πάνω σε μισθό, αλλά επιβάλλεται επιπλέον επιβάρυνση πάνω στην ασφαλιστική κατηγορία. Στην πράξη, ο εργαζόμενος συνταξιούχος πληρώνει τις προβλεπόμενες εισφορές της κατηγορίας του και επιπλέον τον μη ανταποδοτικό πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ, όπως προβλέπεται από το ίδιο άρθρο και τις σχετικές εγκυκλίους εφαρμογής.

Σημαντικό είναι ότι σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης ο πόρος δεν επιβάλλεται μία φορά συνολικά, αλλά αυτοτελώς για κάθε ασφαλιστέα απασχόληση. Αρα, αν ένας συνταξιούχος έχει ταυτόχρονα δύο δραστηριότητες που υπάγονται σε ασφάλιση, η επιβάρυνση υπολογίζεται χωριστά για καθεμία.

Υπάρχει πάντως και ανώτατο όριο: το συνολικό ποσό του πόρου σε ετήσια βάση δεν μπορεί να ξεπερνά το δωδεκαπλάσιο της εκάστοτε εθνικής σύνταξης. Αν προκύψει παραπάνω ποσό, αυτό επιστρέφεται έπειτα από εκκαθάριση.

Από τις κρατήσεις προβλέπονται και εξαιρέσεις. Ο e-ΕΦΚΑ αναφέρει ότι δεν επιβάλλεται πόρος, μεταξύ άλλων, σε συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες, καθώς και σε αγρότες συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ που συνεχίζουν την αγροτική τους δραστηριότητα. Επίσης, για συνταξιούχους άλλων Ταμείων που έχουν αγροτικό εισόδημα, προβλέπεται εξαίρεση όταν το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από αγροτική απασχόληση δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

Tην ίδια ώρα ο επανυπολογισμός της σύνταξης χωρίς την υποχρέωση διακοπής της εργασίας τίθεται στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει το επόμενο διάστημα το υπουργείο Εργασίας. Σήμερα, το ισχύον καθεστώς προβλέπει ότι οι προσαυξήσεις που προκύπτουν από την εργασία μετά τη συνταξιοδότηση ενσωματώνονται στη σύνταξη μόνο μετά τη διακοπή της απασχόλησης.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι να περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να λάβουν το σύνολο των ωφελημάτων που δικαιούνται, ενώ παράλληλα επιβαρύνεται και ο διοικητικός μηχανισμός με συσσωρευμένες αιτήσεις επανυπολογισμού.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει επανυπολογισμό της σύνταξης ανά πενταετία, επιτρέποντας στους συνταξιούχους να βλέπουν σταδιακά την αύξηση του εισοδήματός τους ακόμη και αν παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται όχι μόνο η ταχύτερη ανταπόδοση των εισφορών, αλλά και η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες καλούνται σήμερα να διαχειριστούν μεγάλο όγκο εκκρεμοτήτων.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026

Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

Business
ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ουραγοί στους μισθούς, πρωταθλητές στα 48ωρα υπό τη σκιά της νέας ευρωπαϊκής κρίσης
Μέγγενη 23.05.26

Ουραγοί στους μισθούς, πρωταθλητές στα 48ωρα υπό τη σκιά της νέας ευρωπαϊκής κρίσης

Δουλεύουμε έξι και επτά ημέρες την εβδομάδα, αμειβόμαστε με τους χειρότερους όρους της ηπείρου και ετοιμαζόμαστε να πληρώσουμε ξανά το μάρμαρο της γεωπολιτικής κρίσης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B

Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα
Μακάβριο ρεκόρ 22.05.26

Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα

Eνώ στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης Θυμάτων» για όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα θρηνούμε κάθε μέρα έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οφειλές: Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Ποιοι εξαιρούνται
Οι δικαιούχοι 22.05.26

Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές - Ποιοι δεν εντάσσονται στη ρύθμιση

Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται μέσα στον Ιούνιο - Η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης και οι προϋποθέσεις

Σύνταξη
Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια
Μελέτη 22.05.26

Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια

Εντείνονται οι ανισότητες πρόσβασης των ευρωπαίων ασθενών σε νέες θεραπείες, ενόσω αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι για φαρμακευτική δαπάνη στις άλλες χώρες του κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»
Ελλάδα 23.05.26

Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από τον Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο Λύκειο

Σύνταξη
Εξαφάνιση Χριστίνας Εξαρχουλέα: Νέες μαρτυρίες-κλειδιά – Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος
Φως στο Τούνελ 23.05.26

Νέες μαρτυρίες-κλειδιά για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα - Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος

«Δεν έχω καμία σχέση μαζί του, δεν είμαστε τέτοια αδέλφια» λέει η αδελφή του χαρακτηρίζοντάς τον τεμπέλη, εκμεταλλευτή και κακοποιητικό - Τι λέει ο σπιτονοικοκύρης του συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα, στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Η «κατάρα» στο glass floor του «Τ-Center» – Πρώτα ο Λεσόρ, μετά ο Φαλ και τώρα ο Γκαρούμπα (vid)
Euroleague 23.05.26

Η «κατάρα» στο glass floor του «Τ-Center» – Πρώτα ο Λεσόρ, μετά ο Φαλ και τώρα ο Γκαρούμπα (vid)

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα ήταν ο μεγάλος άτυχος στον ημιτελικό της Ρεάλ με τη Βαλένθια, καθώς τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος – Η «κατάρα» του glass floor του «Τ-Center»

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Κόσμος 23.05.26

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επέκρινε τις «επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η ακροδεξιά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη – Τι θα σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 23.05.26

Η ακροδεξιά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη – Τι θα σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η πιο επιτυχημένη μεταμόρφωση που είδε η ακροδεξιά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα ήταν το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι, ένα κόμμα με φασιστική ιστορία και έντονη αντιμεταναστευτική ρητορική

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι Έλληνες με τις περισσότερες κατακτήσεις Ευρωλίγκας: Για τη 2η ο Μπαρτζώκας, για την 3η ο Παπανικολάου
Euroleague 23.05.26

Οι Έλληνες με τις περισσότερες κατακτήσεις: Για τη δεύτερη ο Μπαρτζώκας, για την τρίτη ο Παπανικολάου

Μετά τον Δημήτρη Ιτούδη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας φιλοδοξεί να γίνει ο δεύτερος Έλληνας προπονητής με δύο Ευρωλίγκες, ενώ ο Παπανικολάου να μπει στο «κλειστό κλαμπ» των Ελλήνων παικτών με τρεις κούπες.

Σύνταξη
Μικρολίμανο: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που είχε στην κατοχή του όπλα και χειροβομβίδες
Ελλάδα 23.05.26

Μικρολίμανο: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που είχε στην κατοχή του όπλα και χειροβομβίδες

Αμέσως μετά το περιστατικό, η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) αφού στην τσάντα που είχε μαζί του ο άνδρας, βρέθηκαν έξι χειροβομβίδες

Σύνταξη
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Ραντεβού στην Αθήνα με τον Γρύπα Πολεμιστή
Μοναδικά εκθέματα 23.05.26

Ραντεβού στην Αθήνα με τον Γρύπα Πολεμιστή - Ιστορική έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στήνεται η έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα - Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται», αφού παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα και το Λος Άντζελες

Μαίρη Αδαμοπούλου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Cookies