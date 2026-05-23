Τραγωδία στην Kίνα: Τέσσερις νεκροί και 90 εγκλωβισμένοι σε ανθρακωρυχείο
Τουλάχιστον 16 από τους εργαζόμενους στο ανθρακωρυχείο βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση». Οι θάνατοι προκλήθηκαν όταν τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα υπερέβησαν τα όρια συναγερμού.
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 90 είναι παγιδευμένοι στο ανθρακωρυχείο Λιουσενγιού στη βορειοανατολική Κίνα.
Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων, Xinhua News, τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα «ξεπέρασαν τα όρια συναγερμού», ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται. Όσο περνάει ο χρόνος τόσο περισσότερο απειλείται η ζωή τους.
At least four people are dead and 90 others are trapped in a Chinese coal mine with elevated carbon monoxide levels https://t.co/xlQSTIlBQU
— CNN Breaking News (@cnnbrk) May 22, 2026
Το δυστύχημα στο ανθρακωρυχείο συνέβη στις 9:43 μ.μ. τοπική ώρα όταν 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στις υπόγειες στοές.
Τουλάχιστον 157 άνθρωποι – συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων νεκρών – είχαν απομακρυνθεί από το ανθρακωρυχείο μέχρι τις 3:33 π.μ. τοπική ώρα το Σάββατο.
Cuatro personas muertas y 90 atrapadas bajo tierra después de que los niveles de monóxido de carbono superaran los límites en una mina de carbón en China. El accidente ocurrió hoy en la mina Liushenyu, en la provincia de Shanxi. Había 247 trabajadores bajo tierra en el sitio. pic.twitter.com/f3NfenQLE4
— Chikistrakiz (@chikistrakiz) May 22, 2026
Τουλάχιστον 16 από τους εγκλωβισμένους βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
