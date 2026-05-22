Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Η «βασίλισσα» αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague!
Euroleague 22 Μαΐου 2026, 23:01

Με κορυφαίο τον Μάριο Χεζόνια (25π.), η Ρεάλ νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four και προκρίθηκε στον τελικό της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Μετά από ένα παιχνίδι στο οποίο τον πρώτο λόγο είχαν οι επιθέσεις, η Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας κορυφαίο τον Μάριο Χεζόνια (25π., 7 ριμπ.) και «κατεβάζοντας» 19 επιθετικά ριμπάουντ, νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας κι έκλεισε θέση για τον μεγάλο τελικό της Euroleague την Κυριακή (24/5, 21:00).

Το παιχνίδι είχε «τρελό» σε ορισμένα σημεία του, με το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο να έχει το έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο, και κυριαρχώντας στα επιθετικά ριμπάουντ, κατάφερε να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα. Στο μεταξύ αγωνία επικρατεί στο στρατόπεδο της «βασίλισσας» λόγω του τραυματισμού του Ουσμάν Γκαρούμπα, o οποίος φαίνεται σοβαρός και πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αγωνιστεί στον τελικό.

Εκτός από τον κορυφαίο των Μαδριλένων που ήταν ο Μάριο Χεζόνια, οι Ισπανοί είχαν ακόμη τέσσερις διψήφιους παίκτες. Συγκεκριμένα τον Τρέι Λάιλς με 17 πόντους τον Γκάμπριελ Ντεκ με 16, τον Φελίζ με 15 και τον Ντεκ με 16. Από την άλλη πλευρά, στους 15 πόντους σταμάτησαν Ζαν Μοντέρο, Χάιμε Πραντίγια και Νέιτ Ρίβερς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης να πατά καλύτερα και να βρίσκει σκορ με τους Χεζόνια και Αμπάλντε φτάνοντας στο 13-6 στο 4′, βάζοντας δύσκολα στη Βαλένθια. Οι «νυχτερίδες» δεν… μάσησαν και έτρεξαν ένα 9-0 για να προηγηθούν με 15-13 στο 6′. Από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες αντάλλασσαν καλάθια σε ένα υψηλό ρυθμό, με το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ να κλείνει μπροστά το δεκάλεπτο με το 28-26.

Στη δεύτερη περίοδο, ο ρυθμός εξακολουθούσε να είναι… τρελός προσφέροντας μπόλικο θέαμα, με τους «μερένγκες» να παίρνουν ξανά τα ηνία χάρη χτίζοντας για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα με 47-35 στο 15′. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο συνέχιζε να είναι μπροστά στο σκορ με διψήφιες διαφορές, με τις «νυχτερίδες» να αντιδρούν στο φινάλε και να μειώνουν στο -6 για το 62-56, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τη Ρεάλ να έχει τον έλεγχο και τη Βαλένθια να… κυνηγά, ωστόσο οι δύο ομάδες ήταν πολύ πιο κοντά και το ματς είχε γίνει ντέρμπι, με τους Μαδριλένους να προηγούνται 70-66 στο 25′. Οι «μερένγκες» δημιούργησαν πρόβλημα στη Βαλένθια με τα επιθετικά τους ριμπάουντ και έτσι βρέθηκαν στο +16 (86-70) στο φινάλε της τρίτης περιόδου, η οποία έκλεισε το 86-73 με ένα σουτ του Κοστέλο.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, τα πράγματα έγιναν άσχημα για τη Ρεάλ που είδε τον Ουσμάν Γκαρούμπα να αποχωρεί τραυματίας με πρόβλημα στο αριστερό πόδι στο 31′. Η Βαλένθια το εκμεταλλεύτηκε και μείωσε σε 88-80 στο 34′. Όμως οι «μερένγκες» διαχειρίστηκαν άψογα τα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα και ουσιαστικά δεν κινδύνεψαν, παίρνοντας έτσι τη νίκη και μαζί την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό.

Τα δεκάλεπτα: 28-26, 56-62, 73-86, 90-105

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα 

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπάντιο 6, Τέιλορ 11 (6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ρίβερς 15 (5/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές), Πραντίγια 15 (4/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Ντε Λαρέα 3, Κι 13 (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μοντέρο 15 (3/8 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 9 ασίστ), Μουρ, Σακό 6 (4 ριμπάουντ), Τόμπσον 3, Κόστελο 3

Ρεάλ Μαδρίτης (Σκαριόλο): Λάιλς 17 (3/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Αμπάλδε 5, Καμπάσο 8 (8 ασίστ), Οκίκι 5, Προσίντα, Χεζόνια 25 (5/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μαλεντόν 12 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αλμάνσα, Ντεκ 16 (6/10 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Γκαρούμπα 2, Γιουλ, Φελίζ 15 (2/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ)

Πρώτος τελικός Ευρωλίγκας για τον Σκαριόλο – Ο Γιουλ θα φτάσει τον Σλούκα σε συμμετοχές στα Final Four
Euroleague 23.05.26

Πρώτος τελικός Ευρωλίγκας για τον Σκαριόλο – Ο Γιουλ θα φτάσει τον Σλούκα σε συμμετοχές στα Final Four

Στον τελικό της Euroleague ο Σέρχιο Γιουλ αναμένεται να φτάσει σε συμμετοχές Final Four τον Κώστα Σλούκα, ενώ ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα κοουτσάρει για πρώτη φορά σε τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης.

Euroleague 22.05.26

Σκαριόλο: «100% εκτός τελικού ο Γκαρούμπα»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά την πρόκριση της Ρεάλ επί της Βαλένθια, ξεκαθάρισε πως ο Γκαρούμπα τέθηκε οριστικά νοκ-άουτ από τον τελικό με τον Ολυμπιακό.

Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»
Euroleague 22.05.26

Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρακολούθησε από κοντά τον νικηφόρο ημιτελικό του Ολυμπιακού επί της Φενέρ στο «T-Center» και μετά το τέλος του ευχήθηκε να δει τους «ερυθρόλευκους» να σηκώνουν εκεί ένα ακόμη ευρωπαϊκό.

Τηλεφωνικές απάτες με λεία 2 εκατ. για σπείρα «λογιστών και υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση
Δυτική Αττική 22.05.26

Τηλεφωνικές απάτες με λεία 2 εκατ. για σπείρα «λογιστών και υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση

Οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση. Είχε διαρκή δράση και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025.

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ απαιτούν στρατιωτική βοήθεια για το Ορμούζ – Και θα το θέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου
«Είναι απογοητευμένος» 22.05.26

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ απαιτούν στρατιωτική βοήθεια για το Ορμούζ – Και θα το θέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αποφασισμένος να πιέσει περισσότερο το ΝΑΤΟ, που αρνήθηκε να συμμετάσχει στον πόλεμό του ενάντια στο Ιράν. Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα «την πιο σημαντική» εδώ και 77 χρόνια.

Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B

Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις
Αντιδράσεις στα μέτρα 22.05.26

Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις

Στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την εξάπλωση του Έμπολα, οι αρχές στο Κονγκό απαγόρευσαν τις κηδείες και τις συγκεντρώσεις. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι τα κρούσματα του αιμορραγικού πυρετού είναι πολύ περισσότερα από τα γνωστά.

Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου
Πολιτική 22.05.26

Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου

Με αλλοπρόσαλλα και αντικρουόμενα επιχειρήματα η κυβέρνηση απέφυγε στη Βουλή τη βάσανο νέας εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πλήρως απομονωμένη πρόσθεσε άλλο ένα κερασάκι στη συγκάλυψη.

Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση
«Σημείο καμπής» 22.05.26

Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση

Μετά την αντιπροσωπεία του Κατάρ, στο Ιράν έφτασε και ο βασικός διαπραγματευτής του Πακιστάν, καθώς αυξάνεται η κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη «πεθαίνει για συμφωνία».

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

