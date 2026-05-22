ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ απαιτούν στρατιωτική βοήθεια για το Ορμούζ – Και θα το θέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου
Κόσμος 22 Μαΐου 2026, 23:04

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αποφασισμένος να πιέσει περισσότερο το ΝΑΤΟ, που αρνήθηκε να συμμετάσχει στον πόλεμό του ενάντια στο Ιράν. Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα «την πιο σημαντική» εδώ και 77 χρόνια.

Αρχοντία Κάτσουρα
7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

Οι ΗΠΑ απαιτούν από τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατέστησε σαφές ότι στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου στην Άγκυρα, οι «ηγέτες» θα πρέπει να πάρουν θέση.

Φτάνοντας στο Χέλσινγκμποργκ, στη Σουηδία, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, ο Μάρκο Ρούμπιο έδωσε το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ. Ξανά. Κι ας χαρακτήρισε «παραγωγική» τη συνάντηση.

Ο Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ περιμένουν τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ σε επιχειρήσεις στο Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι απογοητευμένος που οι σύμμαχοί του αρνήθηκαν να εμπλακούν πιο ενεργά στην επίθεση στο Ιράν. Και τους προετοίμασε για κατά μέτωπον επίθεση στην επικείμενη σύνοδο κορυφής. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η σύνοδος της Άγκυρας θα είναι «μία από τις πιο σημαντικές» στην 77χρονη ιστορία του ΝΑΤΟ.

«Οι απόψεις του προέδρου -είναι ειλικρινά απογοητευμένος- για ορισμένους από τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και την αντίδρασή τους στις επιχειρήσεις μας στη Μέση Ανατολή, είναι καλά τεκμηριωμένες», δήλωσε.

«Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν θα λυθεί ούτε θα αντιμετωπιστεί σήμερα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουν οι ηγέτες», είπε. Δήλωση που γίνεται καθώς οι ΗΠΑ απαιτούν βοήθεια για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις.

Ζητά στρατιωτική βοήθεια από το ΝΑΤΟ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε, μετά τη συνάντηση, ότι συζήτησε με τους ομολόγους του την πιθανότητα οι χώρες του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν στρατιωτικά.

«Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο Β. Γιατί αν κάποιος ανοίξει πυρ, τότε πώς θα ανοίξουμε ξανά τα στενά;» είπε. «Δεν ξέρω αν αυτό θα ήταν απαραίτητα μια αποστολή του ΝΑΤΟ. Αλλά σίγουρα θα ήταν οι χώρες του ΝΑΤΟ που μπορούν να συμβάλουν σε αυτήν», πρόσθεσε.

Βρετανία και η Γαλλία έχουν προσφερθεί να ηγηθούν μιας πολυεθνικής αεροπορικής και ναυτικής δύναμης για τη διατήρηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Αλλά αφού οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ή υπάρξει σταθερή εκεχειρία.

«Θα προσαρμοστεί η παρουσία στην Ευρώπη»

Παράλληλα ο Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε την απομάκρυνση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη. Ο ακριβής αριθμός παραμένει ασαφής εν μέσω αντιφατικών δηλώσεων από τον Λευκό Οίκο.

«Νομίζω ότι είναι καλά κατανοητό στη συμμαχία ότι η παρουσία στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη θα προσαρμοστεί», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Δεν λέω ότι θα ενθουσιαστούν γι’ αυτό, αλλά σίγουρα το γνωρίζουν. Και ξέρετε, έχουμε υποχρεώσεις στον Ινδο-Ειρηνικό, έχουμε υποχρεώσεις στη Μέση Ανατολή, έχουμε υποχρεώσεις στο δυτικό ημισφαίριο», πρόσθεσε.


Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι «υπήρξε εδώ και καιρό υποστηρικτής του ΝΑΤΟ». Διότι οι αμερικανικές «βάσεις στην περιοχή» είχαν παράσχει στον στρατό της χώρας «επιλογές υλικοτεχνικής υποστήριξης που διαφορετικά δεν θα είχαμε».

«Μας αρνήθηκαν τις βάσεις»

«Όταν ορισμένες από αυτές τις βάσεις σας μας αρνούνται να τις χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης στην οποία εμπλεκόμαστε, τότε αμφισβητείτε αν αυτή η αξία εξακολουθεί να υπάρχει», είπε επίσης.

Καμία άλλη χώρα του ΝΑΤΟ δεν συμμετείχε στον πόλεμο στο Ιράν στο πλευρό των ΗΠΑ. Η Ισπανία αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση αμερικανικών βάσεων στη χώρα ή του εναέριου χώρου της για την επίθεση κατά του Ιράν. Η Γαλλία επέτρεψε μόνο τη χρήση αεροσκαφών και άλλων αεροσκαφών υποστήριξης από την αεροπορική βάση Istres στο νότο.

Η Βρετανία επέτρεψε στην αμερικανική πολεμική αεροπορία να βομβαρδίσει ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων και οποιαδήποτε άλλα στρατιωτικά μέσα που εμποδίζουν το στενό από τη βάση Φέρφοντ στο Γκλόστερσαϊρ. Αλλά αυτό ήταν  το μέγιστο που ήταν διατεθειμένη να φτάσει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα για να επιτρέψει τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ.

Ομόλογα
Ομόλογα: Τι σημαίνει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων τίτλων

Ομόλογα: Τι σημαίνει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων τίτλων

Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα

Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα

Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις
Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις

Στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την εξάπλωση του Έμπολα, οι αρχές στο Κονγκό απαγόρευσαν τις κηδείες και τις συγκεντρώσεις. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι τα κρούσματα του αιμορραγικού πυρετού είναι πολύ περισσότερα από τα γνωστά.

Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση
Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση

Μετά την αντιπροσωπεία του Κατάρ, στο Ιράν έφτασε και ο βασικός διαπραγματευτής του Πακιστάν, καθώς αυξάνεται η κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη «πεθαίνει για συμφωνία».

Αρχοντία Κάτσουρα
«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ
«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ

Ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο Ισραήλ, καταγγέλλουν ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, σεξουαλική κακοποίηση. Πολλοί νοσηλεύτηκαν στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους.

Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η καθολική παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων μπορεί να μειώσει τις αποβολές από το σχολείο τόσο στα δημοτικά όσο και στα γυμνάσια

«Ιπτάμενοι δίσκοι και πύρινες μπάλες»: Τι αποκαλύπτουν τα νέα ντοκουμέντα του Πενταγώνου για τα UFO
UFO: Αναφορές για «πράσινες ουράνιες σφαίρες» και «ιπτάμενους δίσκους»

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία για θεάσεις UFO βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε νέα σειρά απόρρητων εγγράφων. Τι κρύβουν τα αρχεία δεκαετιών που τροφοδοτούν τα σενάρια περί εξωγήινης ζωής.

Δυτική Όχθη: Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τους εποικισμούς
Δυτική Όχθη: Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τους εποικισμούς

«Τους τελευταίους μήνες, η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Η βία των εποίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα», τονίζουν οι ηγέτες των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών

Αφίσες εναντίον της Μελόνι με αναφορά στον Μουσολίνι πυροδοτούν πολιτική διαμάχη στην Ιταλία
Αφίσες εναντίον της Μελόνι με αναφορά στον Μουσολίνι πυροδοτούν πολιτική διαμάχη στην Ιταλία

Το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι είναι απόγονος του Ιταλικού Κοινωνικού Κινήματος (MSI), το οποίο ιδρύθηκε από φασίστες βετεράνους μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

«Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θέτει το ξέσπασμα του Έμπολα», προειδοποιεί ο ΠΟΥ
«Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θέτει το ξέσπασμα του Έμπολα», προειδοποιεί ο ΠΟΥ

«Θα ήταν μεγάλο λάθος να το υποτιμήσουμε αυτό, ειδικά με έναν ιό με αυτό το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν έχουμε το εμβόλιο», δήλωσε ο Μοχάμεντ Γιακούμπ Τζανάμπι

Πορτογαλία: Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος
Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος στην Πορτογαλία

Τα παιδιά εντοπίστηκαν από ένα ζευγάρι ντόπιων, το οποίο περιέγραψε πως ήταν τρομοκρατημένα και έκλαιγαν ασταμάτητα - Συνελήφθη η μητέρα τους και ο πατριός τους

Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 παιδιά τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στο Λουγκάνσκ
Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 παιδιά τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στο Λουγκάνσκ

Για «τερατώδες έγκλημα» κατηγορεί την Ουκρανία η Ρωσία - «Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν στοχευμένο πλήγμα σε παιδιά που κοιμόντουσαν»,

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Η «βασίλισσα» αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague!
Με κορυφαίο τον Μάριο Χεζόνια (25π.), η Ρεάλ νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four και προκρίθηκε στον τελικό της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B
Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B

Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις
Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»
Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρακολούθησε από κοντά τον νικηφόρο ημιτελικό του Ολυμπιακού επί της Φενέρ στο «T-Center» και μετά το τέλος του ευχήθηκε να δει τους «ερυθρόλευκους» να σηκώνουν εκεί ένα ακόμη ευρωπαϊκό.

Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου
Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου

Με αλλοπρόσαλλα και αντικρουόμενα επιχειρήματα η κυβέρνηση απέφυγε στη Βουλή τη βάσανο νέας εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πλήρως απομονωμένη πρόσθεσε άλλο ένα κερασάκι στη συγκάλυψη.

Δημήτρης Τερζής
Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση
Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα
Κρήτη: Βαρύτατο κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες – Διώξεις για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και όπλα
«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ
Μπαρτζώκας: «Ήμασταν επιβλητικοί και συμπαγείς, μανατζάραμε καλά το μυαλό μας»
Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

