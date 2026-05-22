ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ απαιτούν στρατιωτική βοήθεια για το Ορμούζ – Και θα το θέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου

Οι ΗΠΑ απαιτούν από τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατέστησε σαφές ότι στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου στην Άγκυρα, οι «ηγέτες» θα πρέπει να πάρουν θέση.

Φτάνοντας στο Χέλσινγκμποργκ, στη Σουηδία, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, ο Μάρκο Ρούμπιο έδωσε το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ. Ξανά. Κι ας χαρακτήρισε «παραγωγική» τη συνάντηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι απογοητευμένος που οι σύμμαχοί του αρνήθηκαν να εμπλακούν πιο ενεργά στην επίθεση στο Ιράν. Και τους προετοίμασε για κατά μέτωπον επίθεση στην επικείμενη σύνοδο κορυφής. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η σύνοδος της Άγκυρας θα είναι «μία από τις πιο σημαντικές» στην 77χρονη ιστορία του ΝΑΤΟ.

«Οι απόψεις του προέδρου -είναι ειλικρινά απογοητευμένος- για ορισμένους από τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και την αντίδρασή τους στις επιχειρήσεις μας στη Μέση Ανατολή, είναι καλά τεκμηριωμένες», δήλωσε.

«Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν θα λυθεί ούτε θα αντιμετωπιστεί σήμερα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουν οι ηγέτες», είπε. Δήλωση που γίνεται καθώς οι ΗΠΑ απαιτούν βοήθεια για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις.

Leaving Sweden after productive NATO meetings. The goal is to have a NATO that is strong. The stronger our NATO Allies are, the stronger NATO is going to be. pic.twitter.com/R4ibbbCQHG — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 22, 2026

Ζητά στρατιωτική βοήθεια από το ΝΑΤΟ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε, μετά τη συνάντηση, ότι συζήτησε με τους ομολόγους του την πιθανότητα οι χώρες του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν στρατιωτικά.

«Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο Β. Γιατί αν κάποιος ανοίξει πυρ, τότε πώς θα ανοίξουμε ξανά τα στενά;» είπε. «Δεν ξέρω αν αυτό θα ήταν απαραίτητα μια αποστολή του ΝΑΤΟ. Αλλά σίγουρα θα ήταν οι χώρες του ΝΑΤΟ που μπορούν να συμβάλουν σε αυτήν», πρόσθεσε.

Βρετανία και η Γαλλία έχουν προσφερθεί να ηγηθούν μιας πολυεθνικής αεροπορικής και ναυτικής δύναμης για τη διατήρηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Αλλά αφού οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ή υπάρξει σταθερή εκεχειρία.

SECRETARY RUBIO: There’s never been a time in which there hasn’t been a debate in American politics about what our presence and our contribution to NATO should be. NATO is valuable to Europe and it should be, but it also has to be valuable to the United States. pic.twitter.com/uhUnW8vtYU — Department of State (@StateDept) May 22, 2026

«Θα προσαρμοστεί η παρουσία στην Ευρώπη»

Παράλληλα ο Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε την απομάκρυνση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη. Ο ακριβής αριθμός παραμένει ασαφής εν μέσω αντιφατικών δηλώσεων από τον Λευκό Οίκο.

«Νομίζω ότι είναι καλά κατανοητό στη συμμαχία ότι η παρουσία στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη θα προσαρμοστεί», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Δεν λέω ότι θα ενθουσιαστούν γι’ αυτό, αλλά σίγουρα το γνωρίζουν. Και ξέρετε, έχουμε υποχρεώσεις στον Ινδο-Ειρηνικό, έχουμε υποχρεώσεις στη Μέση Ανατολή, έχουμε υποχρεώσεις στο δυτικό ημισφαίριο», πρόσθεσε.

SECRETARY RUBIO: The U.S. continues to have global commitments to meet in terms of our force deployment that requires us to reexamine where we put troops. Like any alliance, it has to be good for everyone involved. It has to be a clear understanding of what expectations are. pic.twitter.com/TRnbSaqYQw — Department of State (@StateDept) May 22, 2026



Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι «υπήρξε εδώ και καιρό υποστηρικτής του ΝΑΤΟ». Διότι οι αμερικανικές «βάσεις στην περιοχή» είχαν παράσχει στον στρατό της χώρας «επιλογές υλικοτεχνικής υποστήριξης που διαφορετικά δεν θα είχαμε».

«Μας αρνήθηκαν τις βάσεις»

«Όταν ορισμένες από αυτές τις βάσεις σας μας αρνούνται να τις χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης στην οποία εμπλεκόμαστε, τότε αμφισβητείτε αν αυτή η αξία εξακολουθεί να υπάρχει», είπε επίσης.

Καμία άλλη χώρα του ΝΑΤΟ δεν συμμετείχε στον πόλεμο στο Ιράν στο πλευρό των ΗΠΑ. Η Ισπανία αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση αμερικανικών βάσεων στη χώρα ή του εναέριου χώρου της για την επίθεση κατά του Ιράν. Η Γαλλία επέτρεψε μόνο τη χρήση αεροσκαφών και άλλων αεροσκαφών υποστήριξης από την αεροπορική βάση Istres στο νότο.

Η Βρετανία επέτρεψε στην αμερικανική πολεμική αεροπορία να βομβαρδίσει ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων και οποιαδήποτε άλλα στρατιωτικά μέσα που εμποδίζουν το στενό από τη βάση Φέρφοντ στο Γκλόστερσαϊρ. Αλλά αυτό ήταν το μέγιστο που ήταν διατεθειμένη να φτάσει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα για να επιτρέψει τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ.