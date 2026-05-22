Υπόκλιση της Euroleague στον σπουδαίο Νάντο Ντε Κολό: «Ευχαριστούμε για όλα» (pic)
Η Euroleague υποκλίθηκε στον Νάντο Ντε Κολό, ο οποίος έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του στον ημιτελικό της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό.
Ο Νάντο Ντε Κολό γεύτηκε την πικρία του αποκλεισμού της Φενέρ, στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του στην Euroleague, το οποίο έμελλε να είναι κόντρα στον Ολυμπιακό.
Η διοργανώτρια αρχή υποκλίθηκε στον Γάλλο μαέστρο, ο οποίος «χόρεψε» το Last Dance του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και παράλληλα τον ευχαρίστησε για την συνολική προσφορά του στο μπάσκετ.
Η ανάρτηση της Euroleague για τον Νάντο Ντε Κολό:
Merci pour tout @NandoDeColo ❤️
13 seasons
357 games
2x EuroLeague Champion 🏆
1x EuroLeague Final Four MVP
1x EuroLeague MVP
1x EuroLeague Top Scorer
6x All-EuroLeague Team
All-25 EuroLeague Team
Legend👏 pic.twitter.com/tF4seqlEa7
— EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2026
Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η 20η χρονιά στην επαγγελματική καριέρα του Γάλλου αστέρα, ο οποίος ξεκίνησε από τη Σολέ το 2006, συνέχισε στη Βαλένθια, από εκεί στο NBA και τους Σαν Αντόνιο Σπερς και μετά στους Τορόντο Ράπτορς, πριν τελικά επιστρέψει στην Ευρώπη για να αγωνιστεί κατά σειρά σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Φενέρ, Βιλερμπάν και ξανά Φενέρ.
Καριέρα γεμάτη χρυσάφι για τον Ντε Κολό
Ως προς τα επιτεύγματά του στο μπάσκετ, από που να ξεκινήσει κανείς και από που να τελειώσει! Δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2016, 2019), πρωταθλητής του EuroCup με τη Βαλένθια το 2010, MVP του Final-4, MVP της regular season και πρώτος σκόρερ το 2016, τρεις φορές μέλος της καλύτερης πεντάδας της σεζόν (2016, 2017, 2018) και κάτοχος… αμέτρητων εγχώριων τίτλων.
Ιστορικά δε στη Euroleague, είναι δεύτερος σκόρερ της σε σύνολο πόντων, καταγράφοντας μέσους όρους καριέρας 14.7 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και 1.1 κλέψιμο. Τέλος, είναι μέλος και της κορυφαίας ομάδας της 25ετίας, ενώ με την Εθνική Γαλλίας έχει κατακτήσει έξι μετάλλια.
