07.04.2026 | 13:29
Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση
C’est fini: Ο Νάντο Ντε Κολό σταματάει το μπάσκετ στο τέλος της σεζόν!
Euroleague 07 Απριλίου 2026, 12:31

C'est fini: Ο Νάντο Ντε Κολό σταματάει το μπάσκετ στο τέλος της σεζόν!

Ένας από τους θρύλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Νάντο Ντε Κολό, επιβεβαίωσε με δήλωσή του ότι στο φινάλε της φετινής σεζόν, θα αποσυρθεί οριστικά από την ενεργό δράση.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

«Βόμβα» του Νάντο Ντε Κολό, αλλά όχι… τρίποντη σαν αυτές που μας έχει συνηθίσει επί δύο, αισίως, δεκαετίες. Ο 38χρονος εν ενεργεία θρύλος του γαλλικού και συνολικά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επιβεβαίωσε μιλώντας στο BeBasket ότι μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

«Δεν είπα ότι θα αποσυρθώ αν κατακτήσουμε την EuroLeague συγκεκριμένα. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, αυτή θα είναι η τελευταία μου σεζόν!», τόνισε ο σπουδαίος γκαρντ στη συνέντευξή του, επιβεβαιώνοντας κάτι που ούτως ή άλλως κυκλοφορούσε σαν ενδεχόμενο.

Φορώντας λοιπόν τη φανέλα της εν ενεργεία πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, ο Ντε Κολό θα έχει μια ακόμη προσπάθεια για ένα ακόμη τρόπαιο που θα «επενδύσει» περισσότερο την ήδη χρυσή και πλήρως επιτυχημένη καριέρα του στο μπάσκετ.

Μάλιστα, η επάνοδός του στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του θα συνδυαστεί με την έναρξη των πλέι-οφ της Euroleague- δηλαδή το κρισιμότερο σημείο της σεζόν- όπου θα αγωνιστεί κανονικά με τη Φενέρ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Σημειώνεται ότι αυτή η χρονιά είναι η 20η στην επαγγελματική καριέρα του Γάλλου αστέρα, ο οποίος ξεκίνησε από τη Σολέ το 2006, συνέχισε στη Βαλένθια, από εκεί στο NBA και τους Σαν Αντόνιο Σπερς και μετά στους Τορόντο Ράπτορς, πριν τελικά επιστρέψει στην Ευρώπη για να αγωνιστεί κατά σειρά σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Φενέρ, Βιλερμπάν και ξανά Φενέρ.

Καριέρα γεμάτη χρυσάφι για τον Ντε Κολό

Ως προς τα επιτεύγματά του στο μπάσκετ, από που να ξεκινήσει κανείς και από που να τελειώσει! Δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2016, 2019), πρωταθλητής του EuroCup με τη Βαλένθια το 2010, MVP του Final-4, MVP της regular season και πρώτος σκόρερ το 2016, τρεις φορές μέλος της καλύτερης πεντάδας της σεζόν (2016, 2017, 2018) και κάτοχος… αμέτρητων εγχώριων τίτλων.

Ιστορικά δε στη Euroleague, είναι δεύτερος σκόρερ της με 5157 πόντους, καταγράφοντας μέσους όρους καριέρας 14.7 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και 1.1 κλέψιμο. Τέλος, είναι μέλος και της κορυφαίας ομάδας της 25ετίας, ενώ με την Εθνική Γαλλίας έχει κατακτήσει έξι μετάλλια.

Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ένας από τους κορυφαίους Μαροκινούς επιθετικούς όλων των εποχών, ωστόσο η συμμετοχή του στο προσεχές Μουντιάλ δεν είναι σίγουρη, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στην πατρίδα του...

Σύνταξη
Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
O Ομπράντοβιτς για το πότε θα επιστρέψει στους πάγκους – Τι είπε για τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 06.04.26

O Ομπράντοβιτς για το πότε θα επιστρέψει στους πάγκους – Τι είπε για τον Παναθηναϊκό

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις που έκανε, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επιστροφής του στους πάγκους μετά την Παρτιζάν, ενώ ρωτήθηκε σχετικά και για τον Παναθηναϊκό.

Ο… Μπόλντγουιν και οι απίθανοι αριθμοί – Γιατί ο Βεζένκοφ πάει ξανά για το MVP της σεζόν στη Euroleague (pics, vids)
Euroleague 04.04.26

Ο… Μπόλντγουιν και οι απίθανοι αριθμοί – Γιατί ο Βεζένκοφ πάει ξανά για το MVP της σεζόν στη Euroleague (pics, vids)

Ο Ουέιντ Μπόλντγουϊν μίλησε για τον Σάσα Βεζένκοφ, τον χαρακτήρισε ως τον καλύτερο παίκτη στη φετινή Euroleague και οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν - Οι λόγοι που ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού φουλάρει για το δεύτερο βραβείο του...

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Νέα δεδομένα για τον Πίτερς: «Ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με την πλευρά του…»
Euroleague 04.04.26

Νέα δεδομένα για τον Πίτερς: «Ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με την πλευρά του…»

Ο Άλεκ Πίτερς είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα, καθώς μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και ακούγεται για πολλές ομάδες της Euroleague – Τι αποκαλύπτουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό και τον Ολυμπιακό…

Τα σενάρια ως το φινάλε της Euroleague: Πώς βγαίνει πρώτος ο Ολυμπιακός, μέχρι 6η θέση ο Παναθηναϊκός
Euroleague 04.04.26

Τα σενάρια ως το φινάλε της Euroleague: Πώς βγαίνει πρώτος ο Ολυμπιακός, μέχρι 6η θέση ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας και θα κυνηγήσει την πρωτιά στη regular season της Euroleague, την ώρα που ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει μέχρι και την 6η θέση.

Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου & Γόνατος
Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου & Γόνατος

Η νέα εποχή στην αντικατάσταση των μεγάλων αρθρώσεων: ακριβής και εξατομικευμένη χειρουργική θεραπεία με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας

Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή
Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο
Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ένας από τους κορυφαίους Μαροκινούς επιθετικούς όλων των εποχών, ωστόσο η συμμετοχή του στο προσεχές Μουντιάλ δεν είναι σίγουρη, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στην πατρίδα του...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου
Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής θα συγκληθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τους βουλευτές της ΝΔ, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο

Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον;
Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον; - Και γιατί σιχαινόταν τον Πιτ Ντέιβιντσον

Με τις φήμες να τους θέλουν μαζί, ο Κάνιε Γουέστ «έσπασε» τη σιωπή του για τη σχέση ανάμεσα στην πρώην του Κιμ Καρντάσιαν και τον αστέρα της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους
Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους

Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής - Κόντρα Μηταράκη - Δουδωνή στην επιτροπή, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά έντονα στις αναφορές για... κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή Χίου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καπιταλισμός και πόλεμος
Καπιταλισμός και πόλεμος

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι πολύ συχνά ο πόλεμος αντιμετωπίζεται ως έξοδος από τις αντιφάσεις που αντιμετωπίζουν τα καπιταλιστικά κράτη

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)

Το σερί της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου που ψάχνει φέτος ότι έχει να πετύχει από το 2012 «τρέχοντας» μια απίθανη σεζόν που υπό νορμάλ συνθήκες θα την καθιστούσαν φαβορί. Η Ρεάλ όμως…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου: Ιστορίες πίστης στο περιβόλι της Παναγίας
«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου: Ιστορίες πίστης στο περιβόλι της Παναγίας

Στο «MEGA STORIES» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, ένα σπάνιο οδοιπορικό στο Άγιο Όρος αποκαλύπτει την αθέατη ζωή της Μονής Βατοπαιδίου. Α’ μέρος απόψε στις 23:50, Β’ μέρος στις 9 Απριλίου στις 23:40

Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής
Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής

Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου Αττικής με ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι προτίθεται να αγοράσει οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής.

Τουρκία: Πυροβολισμοί στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη – Δύο νεκροί
Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Δυο νεκροί σε πυροβολισμούς έξω από το προξενείο του Ισραήλ

«Τρεις ύποπτοι εξουδετερώθηκαν και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν» έξω από το προξενείο του Ισραήλ, όπως αναφέρει η Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης

Έρχονται αγροτικές κινητοποιήσεις μετά το Πάσχα, δριμύ κατηγορώ των αγροτών κατά της κυβέρνησης
Έρχονται αγροτικές κινητοποιήσεις μετά το Πάσχα, δριμύ κατηγορώ των αγροτών κατά της κυβέρνησης

Οι αγρότες της Καρδίτσας και των γύρω νόμων απέκλεισαν συμβολικά τον Ε65 - Τι ανέφεραν στο in οι αγροτοσυνδικαλιστές Κώστας Τζέλλας και Ρίζος Μαρούδας

Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ
Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Σκληρή εσωκομματική κριτική στον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο της δήλωσης περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Οργή για τους χειρισμούς του Μαξίμου σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυσαρέσκεια για τον μίνι ανασχηματισμό και αιτήματα για ευρείες αλλαγές που να αγγίζουν και τον στενό πυρήνα του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Τρίτη 07 Απριλίου 2026
