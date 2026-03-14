Ντε Κολό: «Αν κατακτήσουμε τη Euroleague, ίσως αποσυρθώ»
Ο Νάντο Ντε Κολό παραχώρησε δηλώσεις και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να αποσυρθεί σε περίπτωση που η Φενέρμπαχτσε κατακτήσει τη Euroleague.
Ο Νάντο ντε Κολό παραχώρησε δηλώσεις σε μέσο του εξωτερικού και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο απόσυρσής του από την ενεργό δράση.
Ο έμπειρος γκαρντ ξεκαθάρισε σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον του, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί σε περίπτωση που η Φενέρμπαχτσε κατακτήσει τη Euroleague.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ντε Κολό για το μέλλον του
«Έχω συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε μέχρι το τέλος της σεζόν. Αυτήν τη στιγμή, το μόνο που με απασχολεί είναι η ομάδα να πετύχει τους δύο στόχους της: να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να συνεχίσει στην Ευρωλίγκα.
Αν κερδίσουμε την Ευρωλίγκα… ναι, τότε ίσως φύγω. Υπάρχει η κατάλληλη στιγμή για τα πάντα στη ζωή.
Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έξι ή επτά ομάδες ανταγωνίζονται για μια θέση στο Final Four. Τα πλέι-οφ θα είναι πραγματική κόλαση».
