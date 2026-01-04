sports betsson
03.01.2026 | 21:25
Σέρρες: Με δαγκωματιές από ζώα βρέθηκε η σορός του πυροσβέστη
04.01.2026 | 16:08
Σε κρίσιμη κατάσταση ο 16χρονος που τραυματίστηκε με καραμπίνα στο κεφάλι
04.01.2026 | 13:09
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ
«Συμφωνία του Ντε Κολό με τη Φενέρμπαχτσε»
«Συμφωνία του Ντε Κολό με τη Φενέρμπαχτσε»

Στην Τουρκία και τη Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νάντο Ντε Κολό, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Basketnews».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο Νάντο Ντε Κολό αποχωρεί από την Βιλερμπάν για να παίξει για δεύτερη φορά στην καριέρα του στην Φενέρμπαχτσε και την Τουρκία. Σύμφωνα με το «Basketnews», η τουρκική ομάδα τα βρήκε σε όλα με τον Γάλλο βετεράνο και ενισχύεται σημαντικά στην προσπάθεια που κάνει να διατηρήσει το ευρωπαϊκό της στέμμα.

Ο Γάλλος άσος είχε αγωνιστεί στη Φενέρ από το 2019 ως το 2022 κατακτώντας ένα πρωτάθλημα (2022) και ένα Κύπελλο (2020) Τουρκίας.

Καλή σεζόν με τη Βιλερμπάν ο Ντε Κολό

Ο Ντε Κολό έχει γράψει φέτος 13,6 πόντους, 4,7 ασίστ και 2,1 ριμπάουντ με 17,8 στην αξιολόγηση σε 21 λεπτά κατά μέσο όρο στη Euroleague με την φανέλα της Βιλερμπάν και δείχνει πως παρά τα 38 του χρόνια έχει κίνητρο για να διεκδικήσει το τρόπαιο ακόμα και σε αυτή την ηλικία.

Έτσι η Φενέρμπαχτσε ακολουθεί το δικό της μοτίβο, καθώς πέρυσι απέκτησε τον επίσης 38χρονο Έρικ ΜακΚόλουμ ο οποίος της έδωσε λύσεις και την οδήγησε μέχρι και τον τίτλο της Euroleague και το ίδιο φιλοδοξεί να κάνει και φέτος ο Νάντο Ντε Κολό.

World
Βενεζουέλα: Τι λένε κορυφαίοι γνώστες των αγορών και της πολιτικής για την επέμβαση των ΗΠΑ

Βενεζουέλα: Τι λένε κορυφαίοι γνώστες των αγορών και της πολιτικής για την επέμβαση των ΗΠΑ

Μεταφορές
Ελληνικά αεροδρόμια: Αποκαθίσταται σταδιακά το black out στο FIR Αθηνών

Ελληνικά αεροδρόμια: Αποκαθίσταται σταδιακά το black out στο FIR Αθηνών

Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις για τη 18η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Τότεναμ – Σάντερλαντ

LIVE: Τότεναμ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Σάντερλαντ για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
On Field 03.01.26

Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)

Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κυριαρχούν επί του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, με τους «ερυθρόλευκους» να «τρέχουν» απίθανα σερί νικών στα ντέρμπι «αιωνίων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η αινιγματική ανάρτηση του Τζόουνς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και οι εξελίξεις των επόμενων ωρών
Euroleague 03.01.26

Η αινιγματική ανάρτηση του Τζόουνς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και οι εξελίξεις των επόμενων ωρών

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την γραμμή των ψηλών, η Παρτιζάν προσπαθεί να τον κρατήσει και ο Αμερικανός έκανε μια αινιγματική δημόσια τοποθέτηση...

Σύνταξη
Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)
Euroleague 03.01.26

Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, στάθηκε στο σερί επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, μίλησε για το ΣΕΦ και την αγάπη του κόσμου, ενώ σημείωσε πως φέτος οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κατακτήσουν όλους τους στόχους.

Σύνταξη
Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»
Euroleague 03.01.26

Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στήριξε την ομάδα και τον Εργκίν Αταμάν, με ένα μεταμεσονύκτιο post στo Instagram.

Σύνταξη
Αταμάν: «Μετά από τόσες ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, κάποιοι παίκτες φοβούνται να παίξουν» (vid)
Μπάσκετ 02.01.26

Αταμάν: «Μετά από τόσες ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, κάποιοι παίκτες φοβούνται να παίξουν» (vid)

Ο Εργκιν Αταμάν στάθηκε στην πολύ καλή απόδοση του Βεζένκοφ μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό, ενώ παραδέχθηκε ότι κάποιοι παίκτες του φοβούνται μετά από τόσες σερί ήττες.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Νίκη στο ΟΑΚΑ με «καυτό» δίδυμο οι «ερυθρόλευκοι»
Μπάσκετ 02.01.26

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Νίκη στο ΟΑΚΑ με «καυτό» δίδυμο οι «ερυθρόλευκοι»

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 21 πόντους και να είναι καθοριστικός στο τέλος και τον Σασα Βεζένκοφ να προσθέτει 24, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 87-82 του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ σε ντέρμπι «θρίλερ».

Σύνταξη
Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό
«Θα το κλέψει» 04.01.26

Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό

«Δεν αποχώρησα εκνευρισμένος, απλά δεν μου άρεσε να είμαι ο τύπος που δείχνουν συμπόνια», υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Έντι Μέρφι, μιλώντας για την τελετή των Όσκαρ του 2007.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καρφί Σαμαρά σε Μητσοτάκη για τη δήλωση για τη Βενεζουέλα με αναφορά στο Κυπριακό
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Καρφί Σαμαρά σε Μητσοτάκη για τη δήλωση για τη Βενεζουέλα με αναφορά στο Κυπριακό

Δριμεία επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη. Το διεθνές δίκαιο δεν το επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση, τονίζει με αναφορά στην Κύπρο τις «απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ανησυχία και προειδοποιήσεις, καθώς σύμμαχοι του Τραμπ δείχνουν προς το δανικό έδαφος
Απειλές 04.01.26

Γροιλανδία: Ανησυχία και προειδοποιήσεις, καθώς σύμμαχοι του Τραμπ δείχνουν προς το δανικό έδαφος

Η Δανία ζητά «απόλυτο σεβασμό» στην ακεραιότητα της Γροιλανδίας. Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα, η σύζυγος του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου ανήρτησε χάρτη του νησιού με τη λεζάντα «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κλιμάκωση κινητοποίησεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων
Agro-in 04.01.26

Κλιμάκωση κινητοποίησεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων

Όπως ανακοινώθηκε, οι αγρότες θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά

Σύνταξη
Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς
Male Gaze 04.01.26

Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς

Η ερωτική ασφυξία εμφανίζεται ως «μόδα» της σύγχρονης σεξουαλικής κουλτούρας στη μικρή οθόνη. Κοινωνικοί επιστήμονες προειδοποιούν: όταν η βία γίνεται θέαμα, τα όρια θολώνουν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έβερεστ: «Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό – Το βαρύ τίμημα του υπερτουρισμού
Έβερεστ 04.01.26

«Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό - Στα 8.848 μέτρα υψόμετρο

Ο υπερτουρισμός στο Έβερεστ έχει μετατρέψει την υψηλότερη κορυφή του κόσμου από ένα σύμβολο αγνής περιπέτειας σε ένα πεδίο έντονων περιβαλλοντικών και οργανωτικών προκλήσεων. Υπάρχει λύση;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι – Το 40ωρο εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα
Metro, boulot, dodo; 04.01.26

Πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι – Το 40ωρο εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα

Υπάρχει ιδανικός αριθμός για τις ώρες εργασίας την εβδομάδα; Σε μια εποχή που οι φωνές υπέρ της μείωσης του χρόνου δουλειάς, το ερώτημα που τίθεται τελικά είναι τι είναι αυτό που επιδιώκει κανείς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Παναθηναϊκός – Καρδίτσα
Μπάσκετ 04.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Καρδίτσα

LIVE: Παναθηναϊκός – Καρδίτσα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Καρδίτσα, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η στάση του Έλληνα πρωθυπουργού στην απαγωγή Μαδούρο ανοίγει την πόρτα στο χάος
in - analysis 04.01.26

Η στάση του Έλληνα πρωθυπουργού στην απαγωγή Μαδούρο ανοίγει την πόρτα στο χάος

Η δημόσια δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού, με την οποία εξέφρασε θαυμασμό για τις πράξεις του Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι «δεν είναι η ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητά τους», δεν είναι απλώς άστοχη. Είναι θεσμικά επικίνδυνη.

Δρ. Ειρήνη Φασιά
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για black out στο FIR Αθηνών: Ο εξοπλισμός είναι πανάρχαιος – Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών
Κρούει καμπανάκι 04.01.26

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για black out στο FIR Αθηνών: Ο εξοπλισμός είναι πανάρχαιος – Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών

«Περιμένουμε κάποιον να αναλάβει και την ευθύνη γι αυτό το πράγμα που έγινε», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. «Καμία ένδειξη δολιοφθοράς, παλαιός ο εξοπλισμός», επισημαίνει

Σύνταξη
Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ: Αυτοεξόριστη για τα παιδιά λέει γλυκόπικρο αντίο στις ΗΠΑ
Go Fun 04.01.26

Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ: Αυτοεξόριστη για τα παιδιά λέει γλυκόπικρο αντίο στις ΗΠΑ

Η Αντζελίνα Τζολί κλείνει οριστικά την πόρτα του Χόλιγουντ, βάζοντας πωλητήριο στην ιστορική της έπαυλη στο Λος Άντζελες και αναζητώντας μια νέα πατρίδα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις δικαστικές διαμάχες με τον Μπραντ Πιτ

Σύνταξη
Άρης Betsson – Ολυμπιακός 84-95: Δύσκολη νίκη και 12/12 για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα
Μπάσκετ 04.01.26

Άρης Betsson – Ολυμπιακός 84-95: Δύσκολη νίκη και 12/12 για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύθηκε κόντρα στον Άρη Betsson, ωστόσο ήταν πιο ψύχραιμος και στο φινάλε έφυγε από το Αλεξάνδρειο με τη νίκη (84-95), τη 12η στο πρωτάθλημα σε ισάριθμους αγώνες.

Σύνταξη
Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει
Διεθνής Οικονομία 04.01.26

Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει

Ο ΟΠΕΚ+ κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών

Σύνταξη
Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;
On Field 04.01.26

Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;

Η εμπλοκή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει ανοίξει διεθνή συζήτηση για την παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ από την προεδρία Τραμπ, με την κουβέντα να επεκτείνεται και στο προσεχές Μουντιάλ, το οποίο βάσει των κανονισμών της FIFA πλέον βρίσκεται σε κίνδυνο...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του
IYDKNYK 04.01.26

FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του

Μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να στείλει τα μηνύματά του μέσα από τα social media, χρησιμοποιώντας σύντομα και φορτισμένα συνθήματα όπως το FAFO και το «If you don’t know, now you know» — φράσεις με ρίζες στην κουλτούρα του UFC και της διαδικτυακής αργκό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος
Δείτε βίντεο 04.01.26

Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος

Συγγενείς και φίλοι του 30χρονου πιστεύεται ότι προχώρησαν σε πράξη εκδίκησης για τον θάνατο του νεαρού πατέρα έξι παιδιών, που έχασε τη ζωή του έξω από το νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 20η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
in.gr

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο