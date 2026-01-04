«Συμφωνία του Ντε Κολό με τη Φενέρμπαχτσε»

Ο Νάντο Ντε Κολό αποχωρεί από την Βιλερμπάν για να παίξει για δεύτερη φορά στην καριέρα του στην Φενέρμπαχτσε και την Τουρκία. Σύμφωνα με το «Basketnews», η τουρκική ομάδα τα βρήκε σε όλα με τον Γάλλο βετεράνο και ενισχύεται σημαντικά στην προσπάθεια που κάνει να διατηρήσει το ευρωπαϊκό της στέμμα.

Ο Γάλλος άσος είχε αγωνιστεί στη Φενέρ από το 2019 ως το 2022 κατακτώντας ένα πρωτάθλημα (2022) και ένα Κύπελλο (2020) Τουρκίας.

Καλή σεζόν με τη Βιλερμπάν ο Ντε Κολό

Ο Ντε Κολό έχει γράψει φέτος 13,6 πόντους, 4,7 ασίστ και 2,1 ριμπάουντ με 17,8 στην αξιολόγηση σε 21 λεπτά κατά μέσο όρο στη Euroleague με την φανέλα της Βιλερμπάν και δείχνει πως παρά τα 38 του χρόνια έχει κίνητρο για να διεκδικήσει το τρόπαιο ακόμα και σε αυτή την ηλικία.

Έτσι η Φενέρμπαχτσε ακολουθεί το δικό της μοτίβο, καθώς πέρυσι απέκτησε τον επίσης 38χρονο Έρικ ΜακΚόλουμ ο οποίος της έδωσε λύσεις και την οδήγησε μέχρι και τον τίτλο της Euroleague και το ίδιο φιλοδοξεί να κάνει και φέτος ο Νάντο Ντε Κολό.