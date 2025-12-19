Χωρίς Ντε Κολό για το ματς της Βιλερμπάν με τον Ολυμπιακό
Χωρίς τον πολύπειρο Νάντο ντε Κολό θα αγωνιστεί η Βιλερμπάν στο ΣΕΦ το βράδυ της Παρασκευής (19/12, 21:15) κόντρα στον Ολυμπιακό.
Οριστικά νοκ – άουτ τέθηκε ο Νάντο ντε Κολό για το αποψινό (Παρασκευή 19/12, 21:15) ματς της Βιλερμπάν απέναντι στον Ολυμπιακό, στο ΣΕΦ, για την 17η αγωνιστική της Euroleague.
Ο πολύπειρος Γάλλος γκαρντ δεν θα συνεισφέρει στο σύνολο της ομάδας της Λυών, καθώς τραυματίστηκε στους προσαγωγούς στο περασμένο ματς της Βιλερμπάν με την Μπάγερν και δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «Le Progrès» ο Νάντο ντε Κολό δεν θα αγωνιστεί, με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι:
«Ο Νάντο Ντε Κολό, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω τραυματισμού στους προσαγωγούς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου, αναγκάστηκε να παρακολουθήσει το δεύτερο ημίχρονο από τον πάγκο. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός. Ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague θα χάσει τον αγώνα της Παρασκευής στον Πειραιά, αλλά η απουσία του δεν αναμένεται να είναι μακροχρόνια».
