Τα δεδομένα για τον Ντε Κολό – Το χαμηλό buy out και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του με τη Βιλερμπάν

Ο Νάντο Ντε Κολό περνάει τη δεύτερη… νιότη του στη φετινή Euroleague, καθώς πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις με τη φανέλα της Βιλερμπάν και δείχνει πόσο σπουδαίος παίκτης είναι. Ο Γάλλος γκαρντ μπορεί να βαδίζει στα 38 του χρόνια, όμως είναι ένας από τους θρύλους της Euroleague, με το όνομα του μάλιστα να εμπλέκεται τον τελευταίο καιρό συχνά πυκνά και με τον Ολυμπιακό.

Οι ερυθρόλευκοι μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς στον αχίλλειο, έχουν βγει ξανά στην αγορά για να αποκτήσουν γκαρντ, οι επιλογές είναι περιορισμένες και ο Ντε Κολό είναι ένας από τους παίκτες που είναι στη λίστα των Πειραιωτών. Τα σενάρια στο εξωτερικό δίνουν και παίρνουν και ο Γάλλος γκαρντ θα μπορούσε να είναι ένας παίκτης που θα απασχολήσει τον Ολυμπιακό, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Βιλερμπάν.

Ο βασικότερος λόγος που μπορεί να συμβεί αυτό είναι πως το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι και θα μπορούσε να αποκτηθεί μεσούσης της σεζόν με ένα σχετικά προσιτό buy out στη Βιλερμπάν. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν και στη Γαλλία ο Ντε Κολό, εφόσον το επιθυμεί και ο ίδιος θα μπορούσε να αποχωρήσει για άλλη ομάδα από τη Βιλερμπάν για ένα ποσό περίπου στις 150.000 ευρώ που είναι δεδομένα πιο προσιτό από τα χρήματα που θα ζητούσε πιθανότατα η Μπαχτσεσεχίρ για τον Μαλακάι Φλιν, που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ.

Ο Ντε Κολό μπορεί να «σπάσει» το συμβόλαιο του σαφώς πιο εύκολα, ενώ αμείβεται και με περίπου 900.000 ευρώ φέτος, ποσό που επίσης είναι προσιτό, ειδικά για έναν παίκτη με αυτή την καριέρα. Το μεγάλο πρόβλημα σε περίπτωση που κάποια ομάδα αποφασίσει να κινηθεί για την απόκτηση του, είναι πως πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν και η Βιλερμπάν δεν θα ήθελε να τον χάσει τόσο εύκολα. Όμως αν και ο ίδιος αποφασίσει ότι θέλει να διεκδικήσει τη Euroleague, τότε η γαλλική ομάδα δεν θα του σταθεί εμπόδιο.

Τα εντυπωσιακά νούμερα του Ντε Κολό

Ο Ντε Κολό διανύει μια περίοδο μεγάλο φορμαρίσματος και αυτό φάνηκε από την εμφάνιση που έκανε κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο Γάλλος γκαρντ τις τελευταίες δύο αγωνιστικές της Euroleague έχει επιστρέψει μετά από έναν τραυματισμό και «κουβαλάει» τη Βιλερμπάν στο σκοράρισμα, με δύο συνεχόμενα ματς με 20+ πόντους.

Κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Ντε Κολό είχε 20 πόντους (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6/6 βολές) και 3 ασίστ. Την προηγούμενη αγωνιστική, κόντρα στην Μπαρτσελόνα, το κοντέρ σταμάτησε στους 22 πόντους (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 12/12 βολές), ενώ βρέθηκε κοντά στο double double με τις 9 ασίστ που μοίρασε.

Συνολικά στη σεζόν ο Γάλλος γκαρντ μετρά 14.6 πόντους (65% στο δίποντο, 39% στο τρίποντο, 100% στις βολές), 1.8 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ, 1.3 κλεψίματα και 18.9 PIR ανά 21:18.