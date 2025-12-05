Η δεύτερη… νιότη του Νάντο Ντε Κολό στη Βιλερμπάν (vids)

Η Βιλερμπάν βρέθηκε πολύ κοντά στο να κάνει τη ζημιά στη Χάποελ Τελ Αβίβ, με τον Νάντο Ντε Κολό να προσπαθεί να πάρει το ματς μόνος του απέναντι στους Ισραηλινούς, αλλά την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να φεύγει τελικά από τη Βουλγαρία με το ροζ φύλλο του αγώνα.

Ο Γάλλος γκαρντ τις τελευταίες δύο αγωνιστικές της Euroleague έχει επιστρέψει μετά από έναν τραυματισμό και «κουβαλάει» τη Βιλερμπάν στο σκοράρισμα, με δύο συνεχόμενα ματς με 20+ πόντους.

Ντε Κολό, on fire…

Κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Ντε Κολό είχε 20 πόντους (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6/6 βολές) και 3 ασίστ, όντας σε εξαιρετική βραδιά και απόλυτα επιδραστικός, αλλά… μόνος.

Την προηγούμενη αγωνιστική, κόντρα στην Μπαρτσελόνα, το κοντέρ σταμάτησε στους 22 πόντους (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 12/12 βολές), ενώ βρέθηκε κοντά στο double double με τις 9 ασίστ, ωστόσο δεν έφταναν στην ήττα της Βιλερμπάν (88-78).

Στα τελευταία δύο παιχνίδια ο Ντε Κολό έχει 42 πόντους (6/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 18/18 βολές) 4 ριμπάουντ, 12 ασίστ, δύο κλεψίματα, 14 κερδισμένα φάουλ και 56 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 55 λεπτά.

Συνολικά στη σεζόν ο Γάλλος γκαρντ μετρά 14.6 πόντους (65% στο δίποντο, 39% στο τρίποντο, 100% στις βολές), 1.8 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ, 1.3 κλεψίματα και 18.9 PIR ανά 21:18.

Και όλα αυτά, την ώρα που το όνομά του συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι σε αναζήτηση γκαρντ μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς και σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, η περίπτωσή του εξετάστηκε από τους Πειραιώτες.