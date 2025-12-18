Αποχώρησε με ενοχλήσεις ο Ντε Κολό – Δύσκολα με Ολυμπιακό
Ο Νάντο Ντε Κολό χτύπησε στο παιχνίδι με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου και συμμετοχή του είναι αμφίβολη για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.
Η Βιλερμπάν κατάφερε να πάρει μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Euroleague, λίγες ώρες πριν ταξιδέψει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκεί όπου ο Νάντο Ντε Κολό είναι άγνωστο αν θα αγωνιστεί.
Η νίκη με τους Βαυαρούς ήταν… πύρρειος για τους Γάλλους, που είδαν τον 38χρονο γκαρντ, που κάνει καταπληκτική σεζόν φέτος να αποχωρεί τραυματίας στο ημίχρονο του αγώνα με ενοχλήσεις στο αριστερό του πόδι.
Η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί, αλλά αυτή την στιγμή είναι αμφίβολος για το ματς με τους Ερυθρόλευκους, που φέρεται μάλιστα να απασχόλησε πριν αποκτηθεί ο Μόντε Μόρις για να καλύψει το κενό του Κίναν Έβανς που τραυματίστηκε σοβαρά στον αριστερό του αχίλλειο.
Ο Ντε Κολό και τα τρομερά νούμερα στη Euroleague
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πολύπειρος Γάλλος γκαρντ ξεπέρασε τους 5.000 πόντους στην καριέρα του στη Euroleague φτάνοντας τους 5.004. Μπροστά του είναι μόνο ο Μάικ Τζέιμς, που έχει 5.548.
